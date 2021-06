La toute première “Marche des hommes pour mettre fin à l’avortement” a eu lieu à Washington alors que des centaines de personnes prient pour la cause pro-vie – RedState ⋆ 10z viral

in

Perdu dans la conversation autour du mouvement pro-vie est le devoir que les hommes ont de mettre fin au meurtre de l’enfant à naître. En fait, la gauche dit souvent à ses homologues masculins qu’ils ne peuvent pas dire ce qu’ils pensent en matière d’avortement simplement parce qu’ils ne sont pas des femmes.

Eh bien, un groupe non seulement rejette complètement cette idée, ils cherchent à lancer un nouveau mouvement spécifiquement pour que les hommes s’impliquent dans la cause pro-vie.

Le samedi 12 juin, les organisateurs ont organisé « la toute première marche nationale des hommes pour défendre le moindre d’entre eux et appeler à la fin du meurtre de masse quotidien de l’avortement sanctionné par le gouvernement ».

La marche a été organisée par le père Stephen Imbarrato et l’animateur de radio catholique Jim Havens, mais d’éminents pasteurs chrétiens comme le révérend Dr. Clenard Childress et des prêtres catholiques comme Msr. Charles Pope de DC s’est adressé à la foule. De même, l’ancien ambassadeur républicain. Alan Keyes s’est également adressé à la foule.

Comme le note le site Web du groupe, « Il y a un homme connecté à chaque avortement. Les hommes sont une grande partie du problème, il est temps que tous les hommes prennent leurs responsabilités et soient une grande partie de la solution.

Le groupe a demandé que les participants ne fassent pas de pancartes, et aussi que les hommes portent des costumes parce qu’ils voulaient « apporter de la dignité, de la classe et un sens du professionnalisme à notre présence et seront également un signe visuel d’unité pour l’événement ».

Peut-être plus modéré que la plupart des manifestations de DC, il semble que la plupart des participants priaient en marchant du Washington Surgi-Clinic Abortion Center au centre-ville de DC vers la Maison Blanche. Comme le montre la vidéo, environ 300 hommes sont venus pour l’événement :

Sur une photo devenue semi-fiole sur Twitter, un père et son fils ont été capturés en train de prier le chapelet en marchant.

Un père et son fils catholiques participent au rassemblement de la Marche pour la vie des hommes à Washington DC en priant le chapelet.. pic.twitter.com/j6QIRGYxxr – Sachin José (@Sachinettiyil) 13 juin 2021

La Marche des hommes intervient alors qu’un récent sondage montre qu’un nombre record de 47 % d’Américains pensent que l’avortement est moralement acceptable. Cependant, le témoignage des hommes samedi pourrait changer le cœur et l’esprit de certaines personnes au sujet de l’avortement.

Jeff Joaquin, un père présent, s’est adressé à la foule pour lire une lettre qu’il a écrite à son fils qu’il a fait avorter en 1987. La lettre était simplement intitulée “Je suis désolé mon fils”.

Voici un extrait, mais la vidéo complète copiée ci-dessous vaut le détour;

« Comme vous le savez bien, vous avez commencé votre voyage dans cette vie en juillet 1987, dans le ventre de votre mère. Cela a dû vous sembler inhabituel de voir votre père emprunter en secret deux cents dollars à un ami pour payer votre première visite chez le médecin. Ça a dû être difficile pour toi quand ta mère est entrée dans l’immeuble pour ton rendez-vous, et ton père n’a même pas eu le courage de venir te rejoindre. « Cela a dû être impensable pour vous lorsque vous avez vu votre mère allongée sur la table dans une peur pure alors que le médecin commençait la procédure. « Pourquoi ma mère et mon père laissent-ils cela m’arriver ? » doivent avoir été les mots qui sont sortis de ta bouche alors qu’un parfait inconnu t’a pris la vie dans l’utérus. Jonathan Andrew Joaquin, je suis vraiment désolé pour ce que je vous ai fait.

Bien que le taux d’avortement ait tendance à baisser aux États-Unis, plus de 800 000 bébés ont été tués par avortement 2017. Depuis 1973, l’année où la Cour suprême a statué sur l’affaire d’avortement monumentale Roe v. Wade, on estime que plus de 62 millions de bébés ont été tué par l’avortement en Amérique.

Indépendamment des chiffres, cette marche montre que les hommes montent au créneau en reconnaissant qu’ils ont le devoir de protéger l’enfant à naître, ainsi que les mères qui peuvent être tentées d’avorter. Et, bien sûr, leur foi en Dieu est au centre d’une telle conviction.