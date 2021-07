La toute première opération de transplantation hépatique incompatible ABO réalisée dans les hôpitaux HCMCT Manipal de Delhi

La chirurgie de transplantation incompatible ABO a lieu dans les cas où le donneur et le receveur d’organes n’ont pas le même groupe sanguin.

HCMCT Manipal Hospitals, Dwarka – un établissement médical multi-spécialités – a récemment effectué une greffe de foie incompatible ABO (donneur et receveur de groupes sanguins différents) sur un patient afghan de 63 ans, lui donnant une nouvelle vie. Le patient souffrait d’insuffisance hépatique à cause de l’hépatite B et était venu en Inde pour son opération. L’équipe de médecins dirigée par le Dr Shailendra Lalwani – HOD, transplantation hépatique et chirurgie biliaire hépato-pancréatique et son équipe ont effectué la chirurgie complexe selon une procédure soigneusement conçue.

La chirurgie de transplantation incompatible ABO a lieu dans les cas où le donneur et le receveur d’organes n’ont pas le même groupe sanguin. La procédure implique des préparations préalables – un mois avant la chirurgie finale pour éviter le risque de rejet médié par les anticorps (RAM). Cela comprend trois séries de procédures pour atteindre les niveaux d’anticorps cibles. Au premier tour, le patient reçoit un anti-CD20 pour supprimer les plasmocytes producteurs d’anticorps, la deuxième étape consiste à neutraliser les anticorps restants et la troisième consiste à filtrer le plasma pour éliminer les anticorps du corps du patient. Après avoir atteint les niveaux cibles, la greffe a lieu.

Le patient était accompagné de son fils de 24 ans et d’une fille et a été présenté au Dr Lalwani aux hôpitaux de Manipal. Après un examen approfondi, le Dr Lalwani a suggéré une greffe incompatible ABO dont son fils était le donneur. Un traitement intensif pour l’élimination des anticorps a été effectué avant la chirurgie pour minimiser le risque de rejet.

L’opération s’est déroulée sans incident et le patient est sorti le 5 juillet 2021. En raison de la nature intensive de l’affaire, le Dr Shailendra Lalwani et son équipe ont méticuleusement planifié et exécuté l’opération avec précaution.

En parlant de la procédure, le Dr Shailendra Lalwani – HOD, transplantation hépatique et chirurgie biliaire hépato-pancréatique a déclaré: «La chirurgie de transplantation hépatique incompatible ABO est une procédure compliquée qui nécessite une expertise médicale, une infrastructure, de bons soins postopératoires et une environnement. Le patient n’ayant pas de donneur de groupe sanguin compatible dans sa famille, nous avons opté pour cette procédure. La nécessité d’une greffe est déterminée par l’étendue des dommages et la gravité de la maladie du foie. Nous sommes heureux d’annoncer que la chirurgie de 12 heures s’est terminée avec succès et que le patient s’améliore chaque jour. Bien qu’il faille trois semaines pour se rétablir après cette procédure, notre patient s’est rétabli en seulement deux semaines et a obtenu son congé en quelques semaines seulement.

Samad, le fils du patient, a déclaré : « Mon père est la raison pour laquelle j’ai vécu une vie saine. Et, à l’occasion de la fête des pères, je ne pouvais pas penser à un meilleur cadeau que de partager une partie de moi-même avec lui en signe de gratitude. Je suis également reconnaissant à l’équipe de transplantation hépatique des hôpitaux HCMCT de Manipal d’avoir pris soin de mon père et de l’avoir aidé à se rétablir rapidement. Ajoutant à cela, Raman Bhaskar, directeur de l’hôpital, a déclaré : « Ce cas était extrêmement délicat et nécessitait une main expérimentée. Nous n’avons pu sauver le patient que grâce à l’habileté et à la compétence du Dr Shailendra Lalwani et de son équipe. Aux HCMCT Manipal Hospitals, nous avons piloté plusieurs chirurgies complexes dans le passé. »

Le Dr Shailendra Lalwani a plus de 16 ans d’expérience chirurgicale et a effectué plus de 1 000 transplantations hépatiques réussies et possède une expertise en transplantation hépatique de donneurs décédés et vivants, adultes et pédiatriques, swap, combiné foie-rein et domino.

