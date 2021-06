La TPS était une erreur, il est temps de réparer les dégâts : Kerala FM KN Balagopal

(Bien sûr, le 15e FC a cherché à équilibrer cela en récompensant également les efforts de contrôle de la population alors même qu’il était passé par le recensement de 2011 pour déterminer la part inter se des impôts communs divisibles entre les États).

Par KG Narendranath & Prasanta Sahu

Le concept de taxe sur les produits et services (TPS) était antithétique au fédéralisme au départ, a déclaré le ministre des Finances du Kerala, KN Balagopal, ajoutant sa voix à un chœur croissant de ministres des Finances des États et d’experts en politiques publiques à la recherche d’une refonte complète de la structure, de la conception et l’administration de la taxe à la consommation de quatre ans. « Le fédéralisme coopératif est en jeu. La TPS n’a pas donné la productivité des revenus promise. Tirons au moins les leçons de l’expérience et restructurons la taxe. Le (manque de) fonctionnement démocratique du Conseil de la TPS suscite également de réelles inquiétudes. Il appartient au gouvernement de l’Union de faire preuve d’esprit d’État et de réparer les dommages causés par la TPS aux finances et aux pouvoirs fiscaux des États », a-t-il déclaré à FE.

Citant les problèmes économiques «les plus rares des rares» auxquels son État a été confronté au cours des quatre ou cinq dernières années en raison de catastrophes naturelles, notamment les graves inondations de 2018 et les pandémies, Balagopal a déclaré que le Kerala, avec un bilan honorable dans le «développement du capital humain», était pratiquement contrecarré dans ses efforts pour résoudre les problèmes de « deuxième génération » concernant les soins de santé, l’éducation et l’emploi par des politiques nationales variées et un éloignement du fédéralisme.

« Le Centre doit s’abstenir d’assumer un rôle plus important que celui envisagé dans la Constitution… si le Centre respecte ses promesses et s’en tient à la division constitutionnelle des pouvoirs entre lui et les États, alors le Kerala sortira avec confiance de la crise actuelle et faire de nouveaux progrès sur la voie d’un développement durable et multiforme », a déclaré Balagopal.

Alors que certains ministres des Finances d’État, dont Amit Mitra du Bengale occidental et Manpreet Singh Badal du Pendjab, n’ont pas mâché leurs mots ces derniers temps dans leurs critiques du mode de fonctionnement du Conseil de la TPS, Balagopal, un premier ministre qui a pris ses fonctions le 20 mai, était plus restreint. « Je pense qu’il incombe au gouvernement de l’Union d’inspirer confiance à tous les membres du Conseil de la TPS qu’un véritable esprit démocratique régira le fonctionnement du Conseil. La prise de décision doit se faire par consensus et le processus doit être convaincant pour tous. On a le sentiment qu’en matière fiscale, les pouvoirs du Centre augmentent. Cela doit être vérifié. Toutes les parties prenantes du conseil doivent sentir que la justice prévaut et leur est rendue. »

Il a ajouté que le Centre devait vraiment travailler dur pour éviter les conflits au sein du conseil. Le ministre des Finances du Kerala a toutefois refusé de prêter allégeance à la demande d’un organisme de règlement des différends relevant du Conseil de la TPS. « Le conseil est un organe de hauts dirigeants politiques. Elle doit être compétente pour régler les différends et prévenir leur apparition. Il a déclaré que le Centre ferait bien d’approuver l’idée que seul lui possédait un bon jugement en matière de politique et appréciait que les États savaient mieux ce qui leur convenait le mieux. Il faut reconnaître que les États « sont des partenaires égaux, également mûrs et responsables en matière de gouvernance ».

Balagopal a déclaré que le meilleur pari de son État pour augmenter les revenus à moyen terme était “une croissance (plus élevée du GSDP)”, même si les impératifs immédiats étaient l’augmentation des dépenses publiques et l’adoption d’une politique “la santé d’abord”. « Comme nous contrôlons Covid-19 plus tôt que les autres, nous aurons probablement une longueur d’avance et les activités économiques, y compris le tourisme, auront un coup de fouet. Transferts de revenus aux personnes qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de Covid-19 – Rs 8 900 crore dans l’exercice actuel ; une bonification d’intérêts sur les prêts acheminés via des coopératives au secteur agricole et aux MPME (8 300 crores de roupies) et une dynamique soutenue du financement public des infrastructures contribueraient à stimuler la consommation, a déclaré le ministre.

Dans le budget révisé pour l’exercice 22 présenté à l’assemblée de l’État le 4 juin, Balagopal a estimé une croissance des recettes fiscales de seulement 6,5% sur un an, sur une croissance nominale du PDSF supposée à 6,6%. Les recettes fiscales ont faibli et sont tombées en dessous des niveaux historiques après l’introduction de la TPS malgré la facilité de compensation de la TPS (garantie de 14 % de croissance annuelle) et les recettes de la S-GST représentant la moitié des recettes fiscales de l’État, a-t-il déclaré.

Le budget prévoit une forte réduction du déficit budgétaire de 4,25 % du PDSF au cours de l’exercice 21 à 3,5 % au cours de l’exercice 22 et, de plus, à 3 % au cours de l’exercice 23. Interrogé sur les résultats d’une forte correction budgétaire à moyen terme envisagée dans le budget, le ministre a déclaré qu’une reprise probable de la croissance économique au cours du prochain exercice pourrait améliorer le dynamisme, tandis que «nous devons également nous concentrer sur une collecte plus efficace des impôts. et devra peut-être introduire de nouvelles taxes ».

Balagopal, qui a rédigé une note de dissidence contre la TPS en tant que membre d’un comité parlementaire restreint de 2015, a déclaré que son État s’opposerait à toute initiative visant à inclure les taxes de vente/TVA sur l’essence et le diesel dans la TPS, car cela restreindrait l’espace fiscal autonome des États pour un niveau très bas (plus d’un tiers des recettes fiscales propres du Kerala proviennent de ces prélèvements). Étant donné que peu d’États ont connu leurs taux de croissance naturelle ces dernières années, il était légitime de prolonger le mécanisme de compensation de la TPS de cinq ans au-delà de juillet 2022, a-t-il déclaré.

Le déficit des revenus du Kerala a été l’un des plus élevés parmi les États indiens grâce à ses dépenses sociales libérales, ses dépenses courantes plus élevées et sa croissance des revenus inférieure au potentiel. Les salaires et les retraites représentaient près d’un tiers des dépenses totales de l’État au cours de l’exercice 20 et les récentes augmentations salariales pourraient signifier qu’elles resteraient proches de ce niveau au moins au cours des prochaines années – augmentations annualisées des salaires et des retraites entre l’exercice 20 et l’exercice 22 (BE) sont observés à 12 % et 10 % respectivement. Interrogé à ce sujet, le ministre a déclaré que même si tous les efforts seraient déployés pour réduire le déficit des recettes, son élimination pourrait ne pas être possible. Au cours de l’exercice 21, le déficit des recettes du Kerala était de 2,94 % du GSDP (estimation révisée), soit 59 % de plus que l’estimation initiale (BE).

Le ministre a vivement protesté contre une forte baisse de la part de l’État dans le pool fiscal divisible du Centre ; d’un niveau de 3 % dans les années 1980, cette part est tombée à 2,5 % au cours de la période d’attribution de la 14e Commission des finances (2015-20) et à seulement 1,92 % au cours de la période du 15e FC (2021-2026). « Nous avons excellé dans le contrôle de la population… c’est une ironie qu’au lieu d’être récompensés pour avoir atteint un objectif de politique nationale, nous soyons punis pour cela », a-t-il déclaré. (Bien sûr, le 15e FC a cherché à équilibrer cela en récompensant également les efforts de contrôle de la population alors même qu’au recensement de 2011 il s’agissait de déterminer la part inter se des impôts communs divisibles entre les États).

Entre les 14e et 15e périodes FC, la part du Kerala dans le pool fiscal divisible a diminué d’un quart et il s’agissait de la plus forte baisse parmi les États indiens. Les recettes fiscales brutes du Centre soumis, associées à l’effet de l’attribution du FC, signifient que la part de l’État dans les impôts centraux a diminué de 53% par rapport à l’estimation budgétaire (BE) au cours de l’exercice 21 ; pour l’exercice 22 également, le budget révisé reconnaissait que l’État n’obtiendrait que Rs 12 812 crore sous forme de transferts fiscaux centraux, soit un bon Rs 3 748 crore de moins qu’estimé dans le budget présenté en février par le prédécesseur de Balagopal, Thomas Isaac. Bien sûr, une subvention pour déficit de revenus plus élevée que prévu du Centre (19 891 crores de Rs en 2021-2022) est venue en aide, mais cette subvention, estimée à 37 814 crores de Rs en 2021-2026, diminuerait progressivement.

Bien que les dépenses d’investissement budgétaires du Kerala ne représentent que 9 % de ses dépenses totales, d’importantes dépenses supplémentaires de création d’actifs sont entreprises par l’intermédiaire du Kerala Infrastructure Investment Fund Board (KIIFB), une personne morale hors budget. Lorsqu’on lui a demandé si la récente controverse sur le KIIFB – CAG s’était opposée aux emprunts du KIIFB, affirmant que ceux-ci enfreignaient les limites des emprunts publics en vertu de l’article 293 (1) de la Constitution, Balagopal a déclaré que les emprunts du KIFB avaient effectivement l’approbation de la RBI, ajoutant que KIIFB, avec un remboursement robuste capacité, était confiant de lever autant de fonds nécessaires pour financer les projets d’infrastructure coûteux déjà annoncés.

Balagopal a déclaré que des emprunts plus élevés étaient inévitables pour l’État à ce stade afin de soulager la population et de stimuler son économie. Certaines des conditions attachées à une limite d’emprunt plus élevée – des réformes de la distribution d’électricité qui impliquent que l’État prenne en charge les responsabilités de la régie de l’électricité – étaient difficiles à respecter pour l’État, car elles étaient incompatibles avec la ligne politique du Fonds démocratique de gauche au pouvoir, le a dit le ministre. Les emprunts de l’État de 75 189 crores de roupies au cours de l’exercice 21 se sont avérés être 52% plus élevés que BE et devraient augmenter de 13% sur un an au cours de l’exercice 22.

