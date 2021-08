La TPS frappe les recettes fiscales du Kerala, le système doit être repensé : KN Balagopal

in

« Le grave problème auquel les finances du Kerala étaient confrontées était une réduction de la perception des impôts. Malheureusement, la TPS n’a pas aidé à renverser la situation », a déclaré le ministre.

Même si le régime de la taxe sur les produits et services (TPS) a réduit les pouvoirs fiscaux de l’État, les recettes fiscales du Kerala n’ont pas bénéficié de la mise en œuvre de la TPS et une refonte de la taxe était nécessaire, a déclaré mercredi le ministre des Finances de l’État, KN Balagopal.

L’impôt du Kerala sur le GSDP a considérablement diminué après le déploiement de la TPS à partir du 1er juillet 2017, par rapport à environ 16% de la période avant la TPS, a déclaré le ministre à propos de “Quatre ans de TPS”, une conférence organisée par l’Institut Gulati des finances et de la fiscalité. (CADEAU).

Environ 160 pays à travers le monde ont déjà migré vers le régime de la TPS. Cependant, beaucoup, y compris les États-Unis, ne l’ont pas mis en œuvre. «Je pense que c’est juste à cause des difficultés pratiques et de l’inefficacité systémique du système fiscal. Même notre gouvernement s’est rendu compte des défaillances du système de la TPS très tard », a déclaré Balagopal.

Le gouvernement de l’État craint que les recettes fiscales de l’État ne se détériorent une fois que la compensation de la TPS garantie sur cinq ans prendra fin en juin 2022.

L’ancien ministre des Finances du Kerala, Thomas Isaac, a déclaré que tous les États devraient exercer des pressions sur le Centre pour prolonger la compensation de la TPS de cinq ans supplémentaires. Les États devraient avoir plus de flexibilité dans le cas des taux SGST en leur permettant de modifier légèrement les taux de base, a-t-il suggéré. Il y a plusieurs lacunes systémiques dans la mise en œuvre de la TPS et cela est dû à la mise en œuvre rapide du nouveau système sans beaucoup de délibérations et de consultations avec les parties prenantes, y compris les organismes commerciaux, a déclaré Isaac.

Les problèmes persistants dans l’épine dorsale informatique du système de la TPS étaient également une préoccupation majeure qui a principalement affecté les commerçants, a déclaré le secrétaire en chef supplémentaire (finances) du Kerala, RK Singh.