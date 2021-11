Kate Middleton, 39 ans, est connue pour aimer faire des gâteaux et cuisiner pour les Cambridges. La duchesse de Cambridge a révélé faire de la pizza, du curry et des gâteaux faits maison.

Lors de son apparition dans » A Berry Royal Christmas » de Mary Berry, Kate a expliqué comment elle prépare les gâteaux d’anniversaire de ses trois enfants.

Mais la duchesse veille assez tard pour maintenir la tradition familiale.

La mère de trois enfants a déclaré : « J’adore faire le gâteau.

«C’est devenu un peu une tradition que je reste éveillé jusqu’à minuit avec des quantités ridicules de mélange à gâteau et de glaçage et j’en fais beaucoup trop.

« Mais j’aime ça. »

La duchesse a également déclaré à Mary Berry, 86 ans, le jeune prince Louis, trois ans, reconnaîtrait « définitivement » l’ancien juge Great British Bake Off.

Elle a déclaré: « L’un des premiers mots de Louis était » Mary « car juste à sa hauteur se trouvent tous mes livres de cuisine dans la bibliothèque de la cuisine. »

Kate a ajouté: « Et les enfants sont vraiment fascinés par les visages, et vos visages sont partout dans vos livres de cuisine et il dirait » c’est Mary Berry « .

Mme Berry a ajouté: « Je pense que c’est une personne formidable, elle tentera tout. »

La duchesse aurait terminé son anniversaire en préparant George, Charlotte, six ans et Louis pour 2021 après que son fils aîné eut eu huit ans en juillet.

Elle devra attendre le quatrième anniversaire du prince Louis, le 23 avril, pour perpétuer à nouveau la tradition des Cambridges pour les enfants.