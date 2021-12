La tradition de l’heure du coucher du réveillon du Nouvel An de la reine était une «agonie» pour la princesse Diana | Royale | Des nouvelles

Elton John chante aux funérailles de la princesse Diana en 1997

Alors que le pays se prépare à célébrer le Nouvel An, l’Angleterre est le seul endroit où les parieurs peuvent affluer dans les boîtes de nuit pour voir en 2022. Le premier ministre écossais Nicola Sturgeon a exhorté les Écossais à limiter les célébrations de Hogmanay à trois ménages et à fermer les boîtes de nuit. Le premier ministre gallois Mark Drakeford a réintroduit la « règle des six » et fermé les boîtes de nuit, tandis que l’Irlande du Nord a pris des mesures similaires. Le gouvernement gallois est venu en aide à Westminster jeudi en prêtant quatre millions de tests de flux latéral (LFT).

Cette décision intervient au milieu d’une pénurie nationale de tests LFT et PCR, alors que le Premier ministre Boris Johnson a exhorté les fêtards à passer un test avant d’assister à des événements.

Traditionnellement, la famille royale voit la nouvelle année à la résidence Queen’s Sandringham.

Les années précédentes, elle et le prince Philip y sont restés jusqu’au 6 février, date anniversaire de la mort de son père, le roi George VI, en 1952.

Alors que le Royaume-Uni sonne le Nouvel An, la reine – dans des circonstances pré-pandémiques typiques – organise généralement une fête, avec une invitation ouverte qui aurait été adressée à tous les membres de la famille royale.

Selon l’expert royal Brian Hoey, auteur de « At Home with the Queen », Sa Majesté profite d’un jeu de « lucky dip » pour célébrer.

La tradition de l’heure du coucher du réveillon du Nouvel An de la reine était une «agonie» pour Diana (Image: GETTY)

Sa Majesté a passé Noël au château de Windsor cette année. (Image : GETTY)

Le jeu commence avec un valet de pied apportant une baignoire remplie de sciure de bois et une série de notes cachées, qui contiennent toutes des prédictions écrites pour l’année à venir.

Une fois que l’horloge sonne minuit, la reine se couche et les autres membres de la famille royale peuvent faire de même.

Cette règle non écrite, selon l’un des anciens secrétaires privés du monarque, irritait la défunte princesse Diana.

Sir William Heseltine a déclaré dans une interview de retour: « Pour Diana, les longues soirées royales étaient une agonie.

La princesse Diana s’excusait d’attendre que la reine se couche à l’occasion. (Image : GETTY)

«Il y avait environ une heure dans le salon de tout le monde assis autour de la conversation, et personne n’a jugé bon d’aller au lit avant la reine.

« Et Diana était poussée à des extrêmes tels qu’elle s’excusait et se couchait, ce qui était considéré comme une forme plutôt mauvaise, se couchant avant la reine. »

Sir William a été secrétaire privé de Sa Majesté entre 1986 et 1990.

Au moment où Sir William a rejoint le rôle, Diana avait deux jeunes enfants dans Prince William et Prince Harry.

William et Harry étaient tous deux très jeunes lorsque Sir William travaillait pour la reine. (Image : GETTY)

William, né en 1982, aurait eu quatre ans, tandis qu’Harry, né deux ans plus tard, en aurait eu deux.

Tout comme à Noël, la famille royale accueille traditionnellement la nouvelle année avec un service religieux.

Sa Majesté se rend généralement à l’église St Mary Magdalene de Sandringham.

Par la suite, elle monte généralement l’un de ses chevaux autour de Sandringham House et organise une chasse au faisan – bien qu’il n’ait jamais été confirmé si elle participe toujours à la chasse elle-même.

Sa Majesté se prépare à vivre une année 2022 passionnante alors qu’elle célèbre son jubilé de platine. (Image : GETTY)

On ne sait pas comment elle marquera l’occasion cette année, puisqu’elle est restée au château de Windsor pendant la période des fêtes.

Elle n’est pas allée à l’église avec le prince Charles et Camilla le jour de Noël, bien qu’il soit possible qu’elle y ait assisté en privé plus tard dans la journée.

Selon The Mirror, Buckingham Palace a déclaré que l’affaire était privée.

L’arrivée de 2022 marque une année particulièrement spéciale pour la reine, alors qu’elle s’apprête à célébrer son jubilé de platine.

Marquant un incroyable 70 ans de service, elle passera le cap le 6 février.

La nation se réunira pour un long week-end de festivités jubilaires en juin.

Un week-end de quatre jours du 2 au 5 juin – avec un jour férié supplémentaire – comprendra Trooping the Colour, un concert en direct au palais de Buckingham, une visite au Derby d’Epsom et un certain nombre de fêtes de rue et de pique-niques.

L’essentiel des tâches incombera probablement au reste de la famille royale, en raison de l’âge, de la santé et de la pandémie en cours de la reine.