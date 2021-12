La tradition de Noël de Carole Middleton pour Prince George, Charlotte et Louis mise à nu | Royale | Des nouvelles

On ne sait pas si Mme Middleton verra ses petits-enfants Prince George, Charlotte et Louis le jour de Noël, après qu’il a été annoncé que la reine resterait à Windsor pendant la période des fêtes en raison de la pandémie – mais elle a ses propres traditions de Noël pour le royal petits enfants.

Les experts royaux Christina Garibaldi et Christine Ross ont discuté de la douce tradition de Carole sur le podcast Royally US.

Ils ont déclaré: « Carole Middleton a révélé laquelle d’entre elle allait aux traditions qu’elle ramène pour ses petits-enfants cette saison.

« Nous avons parlé de Carole il y a quelques semaines et elle laisse toujours tomber ces petits indices sur ses petits-enfants, qui sont toujours aussi amusants.

« J’aime cette tradition parce qu’elle fait en fait deux arbres de Noël.

« Donc, l’un est vraiment formel, et l’autre est vraiment pour les enfants.

« Donc, pour les enfants, c’est soit une décoration faite à la main, soit quelque chose qu’ils ont fait à l’école ou quelque chose qu’ils ont acheté juste pour, vous savez, le sapin de grand-mère, et ils peuvent le décorer ensemble.

« Et je sais qu’elle a déjà dit que son moment préféré à Noël est quand elle a tous les petits-enfants et qu’ils décorent tous le sapin.

Carole a déjà expliqué comment la famille célébrait les fêtes de fin d’année dans une interview avec The Telegraph en 2018.

Elle a révélé à quel point elle aime avoir autant d’arbres de Noël que possible dans sa maison, Bucklebury Manor, dont un dans les chambres des petits-enfants « afin qu’ils puissent le décorer eux-mêmes ».

En plus d’être la grand-mère des trois enfants du duc et de la duchesse de Cambridge, Carole et son mari Michael sont également les grands-parents des enfants de Pippa et James Matthews, Arthur, trois ans, et Grace, huit mois.