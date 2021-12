La tradition hebdomadaire du Bad NY Football et les Knicks continuent de s’effondrer

Avec toute la parité dans la NFL, JJ commence en discutant de son absence à New York, à commencer par les Jets et leur effort perdant et le manque de croissance de Zach Wilson (2:50) puis la défaite des Giants contre les Chargers et pourquoi ils devraient nettoyer la maison (6:05), suivi d’une discussion sur la séquence de défaites des Knicks (10:18). Ensuite, il récapitule l’ardoise NFL de dimanche (13h29) avant de répondre à quelques messages vocaux d’auditeurs (23h20). Ensuite, il est rejoint par Jared Smith de Pickswise pour parler de mouvements de ligne tardifs, de bad beats et d’un aperçu de Monday Night Football (39:32).

Hôte : John Jastremski

Invités : Jared Smith

Producteurs : Stefan Anderson

