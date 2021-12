la tradition orale dont nous devons nous occuper

Des personnages fantastiques et redoutés de l’histoire de la Colombie ont été les protagonistes des milliers d’histoires qui se sont répandues comme de l’eau dans les différentes régions du pays dans le but de préserver les croyances et les pratiques sociales de chaque région.

Avez-vous déjà entendu parler du Sombrerón, de la Mother Monte, de la Hairy Hand, de la Muelona ou encore de la Patasola ? Beaucoup de ces histoires sont le résultat de la fusion entre les croyances des gens et la réalité. Selon Georges Dumézil, « Un pays sans légendes mourrait de froid. Un peuple sans mythes est mort ».

Pour l’écrivain, chercheur et enseignant de la Université Javeriana, Miguel Rocha Vivas, « Dans le mythe, il y a une découverte ou une révélation qui dans ce cas a plus à voir avec le souvenir, et ce souvenir est une narration de la vie. Les légendes sont généralement des dérivations d’explications mythiques, de personnages, d’hommes et de femmes, de repères géographiques, qui ont perdu leur référence historique directe et qui ont été construits par l’imaginaire des souvenirs des gens à travers le temps ».

Le mythe et la légende est cette explication mythologique qui renvoie aux différentes manifestations culturelles, traditionnelles, symboliques et comportementales à travers l’oralité. « Pour comprendre l’importance des mythes et légendes, il faut penser que toutes les civilisations, peuples et nations, ont cherché un sens pour comprendre le monde. Une explication rationnelle qui est généralement donnée à travers quelques arguments, une connaissance empirique, une cause et quelques effets, est différente des significations que l’on peut attribuer aux formes, aux expressions de la vie sur la planète, en nous-mêmes et dans les autres êtres vivants », dit Miguel.

Et c’est précisément l’histoire conventionnelle ou la vérité à cent pour cent qui atteint nos oreilles, c’est précisément cette version que nous croyons irréelle et qui vient d’images, d’histoires, de sensations, de rêves et d’années de tradition, qui capte l’attention. . « Précisément en quoi un mythe diffère de l’histoire conventionnelle, c’est qu’il n’est pas une version qui peut être écrite, ou qui peut devenir une série de concepts ou de dates ; on peut dire qu’il y a des mythes qui viennent des révélations, des images, des histoires et des sensations qui viennent des rêves », a-t-il déclaré.

Le caractère des mythes et légendes varie selon la zone géographique, les traditions, les expéditions et les coutumes de chaque ville ou de chaque pays. La création de ces idées folkloriques ou ethniques est l’occasion de reconnaître, de rendre visible et de préserver les croyances qui émanent de chaque culture. Pour Miguel, « … vivre sans le sens de la vie, sans mythe, sans explication symbolique, sans spiritualité, signifie ne pas établir une vie profonde ou une bonne vie. »

Selon une enquête menée par le Établissement éducatif Santa Bárbara, à Santander, « La narration des légendes et des mythes sont des expressions culturelles de l’oralité qui ont disparu au fil du temps et il est donc essentiel de contribuer au sauvetage, à la diffusion et à la préservation. »

Depuis Cool en pensant à voix haute, nous partageons trois légendes qui viennent de Antioquia, Bogotá et les Caraïbes, dans le but de renforcer ces histoires qui perdurent aujourd’hui.

On raconte qu’en 1897, à Medellín, tout a changé et un énorme cheval en compagnie de son mystérieux cavalier d’où dépassait un chapeau géant a parcouru les rues principales. C’était terrifiant, mais seuls les hommes qui se trouvaient dans les bars et les casinos étaient ceux qui y faisaient face puis disparaissaient.

Ils le décrivent comme un homme plus âgé, mais ce qui ressort le plus de son apparence, c’est son énorme chapeau avec lequel il cache son visage. Il erre généralement dans les plaines et les routes en silence, s’attendant à rencontrer un marcheur perdu ou des âmes corrompues. Ceux qui ont réussi à survivre le décrivent comme un homme terrifiant car en s’approchant, ils ont vérifié qu’il n’est pas un homme de chair et de sang mais un squelette recouvert de son immense chapeau.

Dans certaines régions, on dit que le Sombrerón n’apparaît que le vendredi, en particulier pendant le Carême ou le Vendredi saint, il surgit de nulle part, cette fois pour disparaître avec quelques âmes dans son sillage.

La Lagune de Tota Il s’agit d’un plan d’eau naturel situé dans le département de Boyacá et situé à environ 200 kilomètres au nord de Bogotá. C’est le plus grand lagon naturel de Colombie et malgré ses 3 015 mètres au-dessus du niveau de la mer, il a une plage et des températures d’eau allant de 0 à 22 degrés Celsius, c’est pourquoi il est considéré comme unique et spécial ; à tel point qu’on parle beaucoup d’un animal aquatique supposé connu entre autres sous le nom de monstre du lac Tota.

Le grand serpent humanoïde à cornes et aux yeux brillants a une force infernale qui équivaut à des armées de milliers d’hommes. La plus ancienne référence donnée au conquérant Gonzalo Jiménez de Quesada par les indigènes de la région, ils le décrivent comme un poisson noir avec la tête d’un bœuf plus gros qu’une baleine ; Il a également été défini comme un poisson monstre ou un monstre noir et même un dragon. La description du monstre du lac de Tota se limite à ses références historiques avec le rapport d’une observation présumée en 1952 et l’étude de la mythologie Muisca.

La légende du monstre du Loch de Tota a également été analysée par des experts qui la relient au monstre du Loch Ness en Écosse. Selon la légende, les indigènes sont les seuls à pouvoir invoquer ce monstre avec des sorts et des prières qui heureusement pour nous ont déjà été oubliés.

Sur les rives de la rivière Magdalena, il y a une ville appelée Platon et depuis quelques années, le Festival de l’homme alligator. Comme le racontent les gens des Caraïbes, il y a bien longtemps vivait dans cette ville un homme qui aimait espionner les femmes et qui, à cause de cette terrible passion, a fini par devenir mi-homme mi-alligator.

La seule personne qui a osé l’approcher après sa conversion était sa mère. Chaque soir, elle lui rendait visite sur la rivière et lui apportait sa nourriture préférée : du fromage, du yucca et du pain trempé dans du rhum. Après la mort de sa mère, l’homme alligator, il a été laissé dans une solitude totale.

D’après ce qu’ils disent, le Cayman Man remonte encore la rivière Magdalena jusqu’à ce qu’il atteigne la mer, c’est pourquoi les pêcheurs de la région restent en attente pour le pêcher dans la rivière ou le chasser dans les marais des berges.

Et vous, quelles autres légendes de votre région connaissez-vous ?