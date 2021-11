La tragédie de la troisième pièce

Aujourd’hui, ADA, BNB et XRP sont assis derrière tether (USDT) – une pièce stable avec un volume énorme et non une troisième pièce à mon sens – attendant leur tour pour la troisième place. Derrière eux attend solana (SOL), une troisième pièce en attente s’il en est. C’est un tueur d’Ethereum, légèrement décentralisé ou principalement centralisé selon votre point de vue, a des frais bas, des transactions rapides et cible carrément l’investisseur qui veut juste acheter des jetons non fongibles (NFT) sans payer de gaz obscène pour le faire.

