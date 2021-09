La tragédie de Macbeth : date de sortie, distribution et autres choses à savoir sur le film A24 de Joel Coen

Joel Coen fait ce film sans son partenaire et frère cinéaste

Revenant à leur premier long métrage Blood Simple en 1984, Joel et Ethan Coen, connus ensemble sous le nom de frères Coen, ont écrit et réalisé certains des films les plus importants de tous les temps, notamment Fargo, O Brother, Where Art Thou ? et Il n’y a pas de pays pour les vieillards. Et même si Ethan Coen n’a pas été crédité en tant que réalisateur sur certains de ces films, il a vraiment fait partie du processus. Tout change avec La tragédie de Macbeth.

À la lecture du film, vous trouverez peut-être étrange de ne voir que le nom de Joel Coen répertorié comme scénariste et réalisateur de La tragédie de Macbeth, mais ce sera le cas cette fois-ci. Lors d’une interview en 2020 avec Collider, le compositeur Carter Burwell (qui a composé de nombreux films de Coen, y compris son dernier) a discuté de son travail avec Joel Coen lorsqu’ils ont parlé pour la première fois de ce film. Et même si les choses seront “un peu différentes”, Burwell a déclaré qu’il pensait que le film aurait cette voix familière de Coen.