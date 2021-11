La tragédie du festival Astroworld de Travis Scott sert de mise en garde à tous les artistes pour protéger leurs fans

Le rappeur Travis Scott regarde avant le sixième match des World Series entre les Astros de Houston et les Braves d’Atlanta au Minute Maid Park le 02 novembre 2021 à Houston, Texas. (Photo de Carmen Mandato/.) ()

Ce qui a commencé comme un festival de musique de célébration alors qu’environ 50 000 personnes se sont présentées pour profiter d’un artiste hip-hop Travis Scott et d’autres musiciens lors de son troisième concert annuel d’Astroworld au NRG Park à Houston, au Texas, s’est transformé en tragédie. Ce qui est encore plus triste – cet événement horrible aurait pu et aurait dû être évité – Scott a la responsabilité de protéger ses fans lorsqu’il en est capable, et cette nuit-là, l’affaire était entre ses mains.

Ce qui est décrit comme une « vague d’audience » a fait huit morts, dont un jeune de 14 et 16 ans, plusieurs hospitalisés et de nombreux traumatisés. Des rapports récents ont confirmé que les spectateurs se sont réunis pour voir sa performance très attendue et que le compte à rebours pour son apparition sur scène a commencé, un chaos sans précédent s’est ensuivi alors qu’une multitude de fans ont commencé à monter sur scène, faisant des ravages alors que les gens commençaient à être piétinés, incapables de respirer, et certains perdent connaissance.

Il est difficile de compter avec de nombreuses vidéos et images capturées lors de l’événement montrant Scott tourner la joue alors que des fans inconscients sont soulevés à travers la foule pour un traitement médical, et des fans conscients cherchent de l’air et crient à l’aide. Il est encore plus difficile d’ignorer les vidéos montrant des victimes de la vague massive rampant sur la scène, échappant de justesse au pandémonium au sol, et criant aux cameramen et à l’équipe d’arrêter le spectacle et d’envoyer une assistance médicale à la foule.

Malgré cela, Travis a continué à jouer comme si tout allait bien et le spectacle a continué.

Alors que Scott a maintenu un voile d’ignorance sur la nature volatile qui se prépare sous la scène et ses affirmations de sympathie, les images indiquent que l’équipage devrait être tenu pour responsable, y compris les gardes de sécurité qui n’étaient pas équipés pour les mesures de sécurité et n’avaient pas la capacité de contrôler une ruée de fans, qui ont même violé l’entrée du concert au début de l’événement.

Lorsque notre caméra @abc13houston a capturé cette bousculade de centaines de personnes franchissant le point de contrôle de sécurité pour entrer à Astroworld Fest vendredi vers 2h00 (AVANT LA TRAGÉDIE) aurait-elle dû être annulée alors ? pic.twitter.com/caq2tICHxz – Mycah Hatfield (@MycahABC13) 8 novembre 2021

Une séquence désormais virale et effrayante sur les réseaux sociaux montre deux fans implorant sincèrement un caméraman d’arrêter le spectacle. La panique a bouillonné dans leurs voix alors qu’ils criaient: « Il y a quelqu’un de mort là-dedans. » Malheureusement, leurs appels ont été entendus par des oreilles sourdes et le spectacle a continué à noyer leurs voix alors que la musique retentissait dans les haut-parleurs.

D’une manière ou d’une autre, malgré le vandalisme de l’ambulance par les ravers dans la foule, Travis Scott et d’autres artistes ont pu se produire toute la nuit comme si de rien n’était et que les gens ne mouraient pas sous leurs yeux. Un participant a qualifié l’événement de « piège de la mort » et d’autres se sont tournés vers les médias sociaux pour décrire leurs horribles expériences.

« J’avais l’impression d’avoir une crise de panique. Mon cœur a continué à aller vite, je ne pouvais pas respirer », a déclaré Jennifer Hernandez, 24 ans, a déclaré Insider.

Il est vrai que les actions parlent plus que les mots, et dans ce cas, les actions de Scott ont montré au monde que son amour pour sa secte a des limites. Pouvons-nous supposer que si l’équipe de Scott assurait correctement la sécurité de cet énorme événement (y compris les précautions COVID-19, qui n’étaient pas présentes), tout cela aurait-il pu être évité ? Si Scott avait écouté l’effusion de cris, est-ce que cela aurait arrêté la montée subite ?

Malheureusement, nous ne le saurons jamais et la réalité est que huit jeunes vies ont été perdues, des familles frappées par une tragédie et des avenirs écourtés. On peut se demander si Scott est responsable à cent pour cent, mais les efforts combinés de lui et des organisateurs de l’événement ne les dégagent pas complètement de toute responsabilité.

Travis Scott se produit au premier jour du Astroworld Music Festival à NRG Park le vendredi 5 novembre 2021 à Houston. (Photo par Amy Harris/Invision/AP)

Agent de sécurité d’événements de la Contemporary Service Corporation (CSC) Darius Williams a confirmé à TMZ que lui et d’autres membres du personnel de sécurité n’étaient pas préparés au volume considérable de la foule. Selon ses récits, lui et d’autres agents de sécurité ont reçu une formation minimale et vague quelques jours seulement avant le spectacle.

« Nous étions définitivement en sous-effectif dans tous les sens du terme », explique-t-il.

Compte tenu de l’histoire des arrestations et de la supervision des tribunaux de Scott en raison de son encouragement au comportement mosh-pit et anti-émeute de ses fans, le monde s’interroge non seulement sur sa mauvaise prise de décision et sa cupidité, mais aussi sur la responsabilité des artistes, des organisateurs d’événements et promoteurs pour assurer la santé et la sécurité des spectateurs. Le concert se poursuivant près de 40 minutes après que les gens ont commencé à perdre connaissance dans un arrêt cardiaque, il est impossible d’ignorer sa négligence et, en fin de compte, lui et son équipe devraient être tenus responsables.

À la suite de l’incident, Scott et son autre significatif, Kylie Jenner, qui ont également assisté à l’événement avec leur enfant, Stormi, a publié des déclarations d’excuses notant leur tristesse pour les tragédies et que Scott coopère avec les responsables de la ville en attendant leur enquête. Les rapports ont indiqué qu’il rembourserait à tous les participants leurs billets et a annulé son spectacle en tête d’affiche à Las Vegas plus tard ce mois-ci. Mais est-ce suffisant ?

Alors que nous pleurons collectivement la vie des victimes de cet incident dévastateur, j’espère qu’il servira de preuve claire que la célébrité s’accompagne de responsabilité et que le pouvoir littéral de sauver des vies est entre les mains de nombreux artistes. Si Scott avait fait l’effort d’arrêter le concert lorsque les cris ont commencé, peut-être que beaucoup de ses fans délirants l’auraient écouté, tout comme ils l’ont fait lors de concerts précédents où il a encouragé le chaos.

Peut-être John Hilgert, un élève de neuvième année à Memorial High School, serait retourné à l’école le lundi matin suivant. Ou peut-être 27 ans Baig danois, qui est mort en sauvant sa fiancée, aurait vécu pour dire « oui ». Les séquelles de ce traumatisme persisteront des années après cet événement et serviront de rappel constant aux artistes de leurs responsabilités morales en tant que personnalités publiques d’investir dans tous les aspects de leurs spectacles et de s’assurer que les fans n’ont jamais à préparer des funérailles après avoir assisté à leurs concerts.

