La tragédie frappe Siskel et Ebert

Les choses allaient plutôt bien entre Gene Siskel et Roger Ebert au milieu des années 90. Il y avait toujours de la tension là-bas, bien sûr – cela ne disparaîtrait jamais. Mais la vie de Gene et Roger allait subir des changements majeurs tout au long de la décennie. Leur partenariat deviendrait plus étroit que jamais. Et cela se terminerait plus tôt que quiconque aurait pu l’imaginer.

L’union parfois maladroite de Gene et Roger devenant moins controversée au cours des années 90 était probablement due à de grands événements dans leur vie hors écran.

“Le changement le plus spectaculaire s’est produit après le mariage de Roger avec Chaz en 1992”, a déclaré Marlene Iglitzen, la veuve de Gene. « Gene était avant tout un mari et un père. La famille était donc sa joie, son ancre. Et quand Roger a épousé Chaz, il a vécu la même chose avec elle, ses enfants et ses petits-enfants. Et c’est juste devenu un lien fort entre eux deux. Je veux dire, cela ne veut pas dire qu’ils n’étaient pas compétitifs, mais les bords ont commencé à s’adoucir.

Selon le producteur et réalisateur de Siskel & Ebert, Jim Murphy, qui a travaillé sur la série à la fin des années 80 et au début des années 90, le temps passé sur la route à faire des émissions de fin de soirée a également aidé à aplanir la relation entre Gene et Roger.

“Ils faisaient des choses en dehors du travail qui les obligeaient à travailler ensemble”, a déclaré Murphy. “Ils ont commencé à se rendre compte, je pense, au fil du temps qu’ils étaient chacun de grands critiques à part entière, et de grands journalistes et de grandes stars bien connues. Mais ils avaient une chose ensemble qui les rendait beaucoup plus précieux. »

Au fil de la décennie, les différences personnelles entre Gene et Roger sont devenues de moins en moins incendiaires. C’était peut-être une maturité d’âge moyen. Ou un respect mutuel. Ou le simple fait qu’ils n’ont pas eu le temps de se battre comme ils l’ont fait autrefois. Quelles que soient les raisons, la rivalité qui avait autrefois alimenté la carrière de Gene et Roger semblait maintenant être une vieille nouvelle. Même les animateurs de talk-show en avaient assez d’en parler.

Mais alors que leur relation allait bien, l’un de leurs problèmes de santé était sur le point de se dégrader.

En mai 1998, Gene et Roger sont revenus à The Tonight Show avec Jay Leno, qui tournait une semaine d’épisodes depuis Chicago. Dans leur limousine sur le chemin du tournage, Gene s’est plaint d’un violent mal de tête. Il n’était pas prêt à discuter avec Leno et a laissé Roger parler la plupart du temps cette nuit-là. Par la suite, il est allé à un match éliminatoire des Bulls.

Moins de deux semaines plus tard, Roger était en France, couvrant le Festival de Cannes. Il savait que Gene était allé à l’hôpital pour subir des tests. Mais Roger ne savait pas grand-chose d’autre. Il venait de quitter une projection avec Carrie Rickey, une autre critique de cinéma, quand Chaz l’a pris à part.

Ensuite, les trois se sont dirigés vers la prochaine projection de Roger.

“Chaz serre l’une des mains de Roger, et je viens de serrer l’autre”, a déclaré Rickey. «Et j’ai dit:« C’est ce que je sais. Je pense que quelque chose ne va pas avec Gene. Je n’en sais rien. Et il a dit : ‘Gene a peut-être un problème inopérable. Vous n’en savez rien et vous ne répétez rien à ce sujet.

“Il était professionnel, et il tenait bon, mais je pouvais dire : c’était cet ours en peluche avec tout le rembourrage sorti.”

La presse a rapidement annoncé que Gene avait subi une intervention chirurgicale pour retirer une tumeur au cerveau. Les détails de la maladie de Gene sont restés confidentiels. Il n’a pas publié de déclaration à la presse et il ne s’est pas adressé au personnel de l’émission. Ce que personne ne savait, à part quelques membres de la famille, c’est que Gene avait un cancer du cerveau en phase terminale. Il n’avait pas longtemps à vivre.

