Pour les consommateurs, le paysage du divertissement d’aujourd’hui peut ressembler à une sorte de nirvana numérique, un buffet à volonté sans fin dans lequel toutes les formes de divertissement imaginables sont à portée de clic.

La mort tragique la semaine dernière de la directrice de la photographie Halyna Hutchins sur le tournage au Nouveau-Mexique du film « Rust » d’Alec Baldwin – survenant quelques jours seulement après une menace de grève de l’Alliance internationale des employés de scène théâtrale a failli mettre un terme à l’industrie – a révélé une dure réalité .

Pour de nombreux travailleurs du cinéma, en particulier ceux qui travaillent sur des projets à petit budget, l’usine à rêves d’Hollywood commence trop souvent à ressembler davantage à un atelier de misère. Avec les modèles commerciaux qui ont longtemps soutenu l’effondrement du monde du cinéma indépendant, ils disent que la mort de Hutchins, associée à des rapports de tensions au travail et de normes de sécurité laxistes sur le tournage de « Rust », est le sous-produit d’un système en difficulté qui met de plus en plus des vies en danger. dans la poursuite de la baisse des profits.

« La situation dans laquelle nous nous trouvons vous fait penser à Upton Sinclair », a déclaré le réalisateur Adam Egypt Mortimer, qui a travaillé avec Hutchins sur le film de super-héros de science-fiction à petit budget de l’année dernière « Archenemy ». «Il existe un continuum entre la façon dont une équipe est traitée sur un projet comme celui-ci et la façon dont les personnes travaillant dans les entrepôts d’Amazon sont traitées. Il y a cette somme d’argent qui ne va pas à la sécurité et au bien-être des travailleurs, et leur travail est converti en produit. Nous ne pouvons pas continuer à écraser les gens.

S’adressant à des centaines de cinéastes lors d’une veillée aux chandelles pour Hutchins à Burbank dimanche soir, le vice-président de l’IATSE, Michael Miller, a tristement noté que la mort de Hutchins est survenue sept ans seulement après que l’assistante de caméra Sarah Jones a été heurtée et tuée par un train de marchandises sur un chevalet à Georgia pendant le tournage d’un autre long métrage à petit budget, « Midnight Rider », dont le réalisateur, Randall Miller, a plaidé coupable à des accusations d’intrusion criminelle et d’homicide involontaire et a purgé un an de prison avant sa libération.

« Les circonstances ne sont pas identiques mais elles sont bien trop familières », a déclaré Michael Miller. « L’idée qu’il n’y a pas de temps pour la sécurité est tout simplement fausse. Le concept selon lequel le calendrier est plus important que la sécurité ou que le budget est plus important que les personnes est un concept qui ne peut tout simplement pas persister. Si vous êtes sur un plateau et que vos équipes vous disent que ce n’est pas sûr, écoutez ça.

Les grands studios ont déclaré avoir pris des mesures importantes pour traiter les plaintes des travailleurs concernant les conditions de travail dangereuses sur les plateaux. Une alliance représentant les principales sociétés de production, dont Walt Disney, WarnerMedia et Netflix, a récemment négocié un projet de contrat avec IATSE qui vise à réduire les longues heures de tournage. L’accord, par exemple, comprend pour la première fois des pauses de 54 heures le week-end, mais a suscité des critiques mitigées parmi certains membres du syndicat.

Alors que les décès liés au cinéma et à la télévision ont diminué au cours des dernières décennies, en partie grâce à l’utilisation accrue d’effets numériques pour remplacer les cascades physiques dangereuses, les décès de Hutchins et de Jones ne sont pas les seuls décès sur le plateau de grande envergure ces dernières années. . En 2015, deux membres de l’équipe du film de Tom Cruise « American Made » sont morts dans un accident d’avion pendant la production. Deux ans plus tard, le cascadeur John Bernecker est décédé des suites de blessures subies lors du tournage d’une scène pour « The Walking Dead ». Toujours en 2017, la cascadeuse Joi « SJ » Harris a péri lors d’une cascade de moto sur « Deadpool 2 ».

Depuis la mort de Hutchins, des questions se sont posées sur la mauvaise manipulation des armes à feu sur le tournage de « Rust », l’attention étant centrée sur l’inexpérience de l’armurier Hannah Gutierrez Reed.

Les autorités du comté de Santa Fe ont déclaré mercredi que le projectile qui a mortellement blessé le directeur de la photographie Hutchins était une balle de plomb, l’une des quelque 500 cartouches récupérées sur le tournage du film « Rust ».

La société de production du film, Rust Movie Productions, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’elle « n’avait été informée d’aucune plainte officielle concernant la sécurité des armes ou des accessoires sur le plateau » et qu’elle procéderait à un examen interne.

« La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est la priorité absolue de Rust Productions et de toutes les personnes associées à la société », a déclaré la société. « Nous continuerons de coopérer avec les autorités de Santa Fe dans leur enquête et d’offrir des services de santé mentale aux acteurs et à l’équipe pendant cette période tragique. »

Dans les jours qui ont suivi, les productions cinématographiques et télévisuelles ont commencé à reconsidérer l’utilisation d’armes réelles sur les plateaux de tournage et un législateur de l’État de Californie a appelé à une interdiction pure et simple des armes à feu sur les plateaux de tournage.

Mais certains soutiennent que l’accent mis sur les armes à feu passe à côté de la situation dans son ensemble.

« La discussion autour des armes à feu sur le plateau est précieuse », a écrit dimanche le réalisateur James Gunn, qui a réalisé des plats de genre à petite échelle avant de passer à des spectacles à gros budget comme « Les Gardiens de la Galaxie » de Marvel sur Twitter. « Mais ma crainte est que cela obscurcit maintenant les discussions sur les nombreuses façons dont des dizaines de personnes sont mortes ou ont été grièvement blessées sur les plateaux de tournage en raison de l’irresponsabilité, de l’ignorance des protocoles de sécurité, d’un leadership inapproprié et d’une culture établie de précipitation insensée. »

S’adressant à la vigile du Times à Hutchins, la médecin du plateau Margarita Velona a déclaré que le véritable bilan des longues heures et des courts délais sur les plateaux se trouve dans les sortes de quasi-accidents et d’incidents quotidiens qui ne font pas la une des journaux.

« J’ai dû m’occuper de quelqu’un parce qu’il s’est endormi au volant sur le chemin du travail », a déclaré Velona. « Les heures extrêmes vous donnent un coup de fouet à la fin de la semaine. Nous ne voyons pas nos familles. Si vous preniez juste quelques jours de plus et que vous l’ajoutiez à votre budget, vous n’auriez pas à nous traiter de cette façon. Au lieu de cela, ils apportent juste un camion de café.

Avec le cratère de la distribution en salles d’art et d’essai, qui n’a fait que s’accélérer depuis le début de la pandémie, l’industrie du cinéma indépendant déjà en difficulté s’est encore affaiblie, exerçant une pression à la baisse plus importante sur les budgets de production.

Des indépendants autrefois prospères tels que Open Road Films, Overture Films et Alchemy ont disparu. Dans certains cas, des sociétés de capital-investissement ont récupéré les bibliothèques. Le marché de la distribution internationale s’est pratiquement effondré et les sources de financement disponibles se sont taries.

Pourtant, alors que le marché des cinémas indépendants s’est évaporé, l’offre n’a pas ralenti. Au contraire, il n’a fait qu’augmenter, alimenté par une prolifération de nouvelles plates-formes numériques et par des services de streaming riches comme Netflix et Amazon avec un appétit insatiable pour toujours plus de contenu.

Attirés par ce qu’ils considèrent comme une ruée vers l’or en continu, de nouveaux producteurs potentiels sont entrés dans l’entreprise et ont tenté de monter des productions ambitieuses souvent sans l’expérience, les relations ou la compréhension de la culture cinématographique requises.

Parmi les différentes entités à l’origine de « Rust » se trouve Streamline Global, une société fondée en 2017 dont le site Web compare les longs métrages à « l’acquisition d’un avion » en termes de ses « avantages fiscaux sous forme de bonus d’amortissement ou de crédits d’impôt ».

La productrice Rebecca Green, dont les crédits incluent le hit d’horreur à petit budget de 2015 « It Follows », a récemment aidé à former le Producers Union, une organisation de négociation collective qui milite pour des salaires équitables et des droits du travail pour les producteurs indépendants.

« La dilution du crédit aux producteurs au cours des deux dernières décennies a absolument quelque chose à voir avec cette tragédie », dit Green, qui est le président du syndicat. « Il y a tellement de crédits vantés : les réalisateurs sont des producteurs, les acteurs sont des producteurs, les financiers sont des producteurs. Mais qui est la personne qui sait réellement comment faire fonctionner correctement un ensemble ? Je pense qu’il devient de plus en plus difficile de le déterminer.

Matt Miller, qui dirige le studio de production indépendant Vanishing Angle, dit que les producteurs doivent comprendre comment travailler dans les limites du budget, sans sacrifier le professionnalisme ou le bien-être des acteurs et de l’équipe.

Il note que sur le prochain thriller sombre et comique « The Beta Test », qui avait un budget relativement petit de moins de 300 000 $, la production a quand même embauché un conseiller en intimité pour s’assurer que les acteurs se sentent en sécurité en jouant des scènes d’activité sexuelle.

« Il s’agit vraiment d’essayer d’encourager une culture communautaire pour montrer qu’il existe une meilleure façon de traiter les gens », dit Miller. « Vous n’avez pas besoin d’avoir de longues journées folles et vous n’avez pas à faire les choses de manière dangereuse. Vous n’avez même pas besoin de le faire de manière altruiste. Faites-le parce que vous obtiendrez un meilleur produit, et cela améliorera votre prochain film parce que les équipes voudront à nouveau travailler avec vous.

En fin de compte, cependant, Green pense que le moyen de créer des plateaux de tournage plus sûrs et plus humains consiste peut-être simplement à en avoir moins.

« Personne ne veut accepter qu’il y ait maintenant une très, très petite place pour le cinéma indépendant », a déclaré Green. «Nous produisons un niveau élevé de contenu qui n’a nulle part où aller. Ce qui devrait vraiment arriver, c’est que nous ne faisons pas autant de films et de séries télévisées, et nous les faisons correctement. C’est ce qui doit arriver pour que cela change. Mais je ne sais pas si les pouvoirs en place sont prêts à le faire.

La rédactrice en chef du Times, Meg James, a contribué à ce rapport.