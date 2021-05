la tragique coïncidence qui a uni les fans de Joy Division et Soundgarden – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Aujourd’hui, les fans de rock du monde entier pleurent l’anniversaire de la mort de deux des plus grands représentants de l’histoire du genre: Ian Curtis et Chris Cornell, tous deux de grands poètes et des musiciens plongés dans la tristesse, dont les histoires étaient liées par une fin tragique.

C’était le 18 mai, mais 2017, et Chris Cornell jouait les notes les plus tristes qu’une guitare puisse sonner. Avec des cheveux courts et ébouriffés, vêtus d’un jean foncé et d’un t-shirt gris, la voix d’Audioslave et Soundgarden a tout donné sur une scène de Detroit, aux États-Unis, et a dit au revoir à ses fans. Bien qu’ils ne savaient pas.

Selon les médias internationaux, quelques heures après ce concert, le chanteur de 52 ans se serait suicidé dans une chambre d’hôtel de cette ville américaine, où ils l’ont trouvé avec un ruban autour du cou.

La dépression de Chris pendant plusieurs décennies était une raison suffisante pour que certains croient qu’il s’agissait d’un suicide. Il n’était pas, bien sûr, la première star du grunge à commencer de cette façon. Cependant, peu de temps après sa mort, la femme de Cornell a appelé “inexplicable” The Alleged Suicide.Jouez Le dernier spectacle de Chris Cornell à Detroit, États-Unis – Black Hole Sun

«Je sais qu’il aimait nos enfants et qu’il ne se serait jamais suicidé consciemment pour le mal qu’il leur ferait.. Quand nous avons parlé après le concert, j’ai remarqué qu’il babillait. C’était différent. M’a dit qu’il avait peut-être un Ativan ou deux de trop“Vicky Cornell a expliqué dans un communiqué.

Puis Vicky a blâmé le médecin responsable du traitement du chanteur de “Like a Stone” et, plus précisément, de l’utilisation mal surveillée de ce médicament qui, malgré la lutte contre l’anxiété et l’insomnie, pourrait avoir des effets indésirables tels que des pensées paranoïdes ou suicidaires. et un jugement affaibli.

Mais le fait en était un: la star du grunge qui regrettait de vivre aux caprices du mouvement de contre-culture avait déjà perdu la vie. Même si la date de sa mort avait déjà été marquée de nombreuses années auparavant, en 1980, lorsque le cœur de Joy Division décida de se suspendre dans la cuisine.Ian Curtis, chef de la division Joy (Kevin Cummings)

L’image était similaire. En 1980, Un groupe post-punk anglais se préparait à sortir Plus proche,le deuxième disque dans lequel le groupe avait travaillé, et était sur le point d’entreprendre une tournée aux États-Unis.

Mais Ian ne voulait pas. Comme le rapporte El País, l’épilepsie d’Ian était à un moment critique, malgré le fait que ses médicaments avaient été modifiés à plusieurs reprises. Cela, la pression des concerts et l’abus d’alcool, ne font que tenir Ian à un fil.

Selon ce que sa femme, Deborah Curtis, a écrit dans le livre Toucher à distance, Ian a été effrayé par la réaction du public américain à ses crises d’épilepsie, dont il était constamment victime sur scène, et à voyager en avion. Mais il ne pouvait pas refuser les caprices du label, alors le 19 mai, il se rendrait dans un pays étranger. Le groupe Joy Division. . / PENNIE SMITH / Archives

Mais un jour avant le voyage, Ian s’est suicidé. Il s’est pendu avec une corde qu’ils utilisaient pour suspendre les vêtements et, pendant ce temps, Iggy Pop jouait sur son tourne-disque: “Les rideaux étaient tirés, mais on pouvait voir l’ampoule à travers le tissu”, a déclaré la mère de Natalie, la fille unique du chanteur.

«Il y avait une enveloppe sur la nappe de la salle à manger, mon cœur se serra de penser qu’il m’avait laissé un mot. Je me suis approché pour le prendre quand je l’ai vu du coin de l’œil. Il était à genoux dans la cuisine, sa tête était d’un côté, ses mains sur la machine à laver. Je l’ai regardé, il était immobile. Donc la corde, je n’avais pas vu la corde. La corde à linge était autour de son cou».

