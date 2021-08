La trahison de BloodRayne de WayForward: Fresh Bites enfonce ses dents dans le commutateur le mois prochain

En juin, grâce à la diffusion de Limited Run Games E3, nous avons appris que WayForward et l’éditeur Ziggurat Interactive travaillaient sur une version mise à jour de Trahison de BloodRayne, un jeu de plateforme hack ‘n slash de 2011 qui a ignoré les systèmes Nintendo à l’époque. La nouvelle version s’appelle BloodRayne Trahison : bouchées fraîches, et nous avons maintenant une date de sortie confirmée.

Le jeu sera lancé sur Switch, ainsi que sur PC, PS4, PS5 et Xbox, le 9 septembre. Rejoindre le développeur original WayForward pour le remake sont des membres de la distribution vocale originale, y compris Le dernier d’entre nous : Partie II étoiles Laura Bailey (Rayne) et Troy Baker (Kagan).

Vous pourrez le récupérer numériquement sur toutes les plateformes, mais les propriétaires de PlayStation et de Switch pourront également récupérer une version physique via Limited Run Games.

– Tout nouveau doublage : Sorti à l’origine sans aucun dialogue parlé, le nouveau BloodRayne Betrayal mettra en vedette des voix de qualité AAA de Laura Bailey et Troy Baker reprenant leurs rôles de Rayne et Kagan. Patrick Seitz et Todd Haberkorn sont également présentés en tant qu’acteurs vocaux dans le jeu, donnant vie à davantage de ses personnages.