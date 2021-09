La trajectoire de croissance de la gestion hôtelière : perspectives et opportunités de carrière

Les instituts de gestion hôtelière devraient profiter de cette période critique pour repenser leurs offres académiques afin d’aider les étudiants à développer des compétences du nouvel âge.

Par Kunal Vasudeva,

Après la pandémie, le secteur de l’hôtellerie a fait peau neuve. La crise a apporté des enseignements et des changements importants, qui font désormais place à un avenir plus agile pour l’hôtellerie. L’innovation numérique a rapidement pris le dessus, de nouvelles idées ont émergé, la sûreté et la sécurité sont devenues une priorité, les opérations high-tech low-touch sont entrées en jeu et le besoin de rester connecté avec les clients numériquement a décuplé. Cela a eu des implications pour l’enseignement hôtelier, qui vise à compléter et à diriger l’avenir de l’industrie avec un vivier de talents doté d’un ensemble de compétences diversifié. Il y a maintenant une incorporation accrue de la technologie dans l’enseignement hôtelier ainsi qu’un nouvel ensemble de compétences d’employabilité. En plus d’aider les étudiants à acquérir des compétences commerciales, de gestion, financières et analytiques, les instituts incluent désormais une formation aux compétences de vie et se concentrent davantage sur la recherche, l’innovation technologique et l’entrepreneuriat.

Compte tenu du paysage commercial actuel et de son évolution, on peut dire que le moment est venu pour les étudiants en herbe d’explorer des opportunités de carrière passionnantes dans le secteur de l’hôtellerie et des services connexes. De même, pour les professionnels de l’hôtellerie actuels, c’est un bon moment pour se perfectionner et se recycler et donner une nouvelle direction à leur carrière. Le secteur de l’hôtellerie se remet rapidement des effets de la pandémie et, ce faisant, se réinvente, donnant lieu à de nouvelles opportunités de carrière qui répondront aux exigences changeantes de l’industrie.

Comme on le démystifie souvent, le secteur de l’hôtellerie ne se limite plus aux hôtels. L’hôtellerie se caractérise par des entreprises axées sur les services et centrées sur le capital humain. Nous voyons des marques de toutes les industries et de tous les secteurs se concentrer fortement sur le service. Aujourd’hui, les affaires consistent autant à offrir une excellente expérience qu’à un excellent produit. Les marques dépensent des millions pour humaniser leur marque, et encore plus pour embaucher des personnes capables de traduire cela en expérience client. Cela différencie les bonnes marques des excellentes – les bonnes marques vendent un bon produit, mais les grandes marques établissent une relation avec leurs clients et les font se sentir bien dans l’achat de leur produit.

Alors que le paysage de carrière des professionnels s’élargit pour couvrir divers domaines, la demande de candidats dotés des compétences adéquates augmente. L’industrie accueille des professionnels qui peuvent comprendre l’évolution des besoins des clients. Les entreprises préfèrent les personnes qui maîtrisent les compétences humaines et qui sont habituées à l’évolution rapide de la technologie. Les instituts de gestion hôtelière devraient profiter de cette période critique pour repenser leurs offres académiques afin d’aider les étudiants à développer des compétences du nouvel âge.

Un examen plus approfondi de l’industrie révélera des opportunités en évolution dans de nombreux domaines du secteur, allant de l’hôtellerie à l’entrepreneuriat culinaire, en passant par la gestion des revenus, les médias, le commerce électronique, le service client, le conseil en style de vie, la culture et la santé et le bien-être. Nous constatons une augmentation de la demande d’expériences culturelles authentiques, rafraîchissantes et expérientielles. Les voies d’accueil traditionnelles, telles que les voyages et les hôtels, évoluent également rapidement. Par exemple, il y a eu une augmentation du tourisme et de l’hospitalité sur mesure, qui consiste à offrir une expérience somptueuse en termes d’authenticité, de qualité et d’unicité, et d’établir de véritables relations individuelles avec les clients.

Pour diriger l’industrie, les entreprises ont besoin d’une main-d’œuvre agile qui peut s’adapter à la nouvelle normalité et tirer le meilleur parti des possibilités émergentes. Les marques veulent aujourd’hui des esprits innovants capables d’identifier de telles opportunités et de les transformer en réalité. Les diplômés en hôtellerie sont appréciés dans pratiquement toutes les industries qui gardent le service et l’expérience utilisateur au centre. Les changements actuels feront de l’hôtellerie un choix de carrière très attrayant et largement applicable. Offrant des choix de carrière polyvalents pour les jeunes diplômés et les professionnels, l’industrie exige une aptitude à l’innovation et à une réflexion indépendante, ce qui conduira à la création d’expériences plus personnalisées pour ses clients.

(L’auteur est COO, Indian School of Hospitality. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.