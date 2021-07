La tranche de gâteau de mariage de la princesse Diana et du prince Charles sera mise aux enchères à un prix sauvage

Un morceau de gâteau de 40 ans se dirige vers les enchères et pourrait rapporter plus de 700 $, car ce n’est pas n’importe quelle part de gâteau. Il s’agit d’une tranche du mariage du prince Charles et de la princesse Diana le 29 juillet 1981. La tranche glacée est un morceau de l’un des 23 gâteaux de mariage officiels préparés ce jour-là. La tranche a une base de massepain avec une incrustation de sucre des armoiries royales.

Le gâteau a été offert à Moyra Smith, qui travaillait dans la maison de la reine mère à Clareance House, rapporte l’Associated Press. Smith a emballé la pièce dans un moule à gâteau fleuri. Elle a ensuite ajouté une étiquette en écrivant « Manipuler avec soin – le gâteau de mariage du prince Charles et de la princesse Diane (sic) », daté du 29/7/81. La famille de Smith a vendu le gâteau à un collectionneur en 2008, mais il sera vendu aux enchères le 11 août.

“Il semble être exactement dans le même bon état que lors de la vente initiale”, a déclaré à l’Associated Press Chris Albury, commissaire-priseur et évaluateur principal chez Dominic Winter Auctioneers. “Mais nous vous déconseillons d’en manger.” Le morceau de gâteau sera également vendu avec un ordre de service, les détails de la cérémonie et le programme du petit-déjeuner du mariage royal. Il devrait se vendre entre 300 £ (418 $) et 500 £ (697 $).

Le mariage de la princesse Diana et du prince Charles s’est déroulé comme un conte de fées pour les millions de personnes qui regardent dans le monde, mais le couple s’est séparé en décembre 1992. Ils ont finalisé leur divorce en août 1996, un an avant la mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris . Charles, 72 ans, a ensuite épousé Camilla Parker Bowles, la duchesse de Cornouailles, en 2005.

Charles et Diana ont eu deux fils, le prince William, 39 ans, et le prince Harry, 36 ans. Les princes ne seraient pas en très bons termes depuis que Harry a déménagé aux États-Unis avec sa femme, Meghan Markle, et a démissionné de ses fonctions royales. Harry a récemment annoncé son intention de publier ses premiers mémoires, qui auraient surpris la famille royale. Le livre est présenté comme un « compte rendu définitif des expériences, des aventures, des pertes et des leçons de vie qui l’ont aidé à le façonner » et sera publié par Penguin Random House fin 2022.

“J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né mais en tant qu’homme que je suis devenu”, a déclaré Harry dans un communiqué plus tôt ce mois-ci. “J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.” Il a ajouté plus tard qu’il était “profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et ravi que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et entièrement véridique”. Les bénéfices du livre seront reversés à des œuvres caritatives.