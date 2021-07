La tranche de gâteau de mariage royal de Diana et Charles devrait rapporter 500 £ aux enchères | Royale | Nouvelles

Le prince Charles et la princesse Diana se sont mariés à la cathédrale Saint-Paul il y a 40 ans demain. Leurs noces ont été largement décrites comme le mariage du siècle et une cérémonie de conte de fées.

Alors que l’union du prince et de la princesse de Galles a rompu quelques années plus tard et s’est soldée par un divorce en 1996, une part du gâteau de mariage a survécu à l’épreuve du temps et est désormais mise aux enchères.

La tranche mesure 8 pouces par 7 pouces et pèse 28 onces.

La tranche, faite de glaçage et d’une base de massepain, présente un blason royal presque intact coloré en blanc, bleu rouge et or.

Il a été conservé emballé dans du film alimentaire à l’intérieur d’un ancien moule à gâteau décoré de fleurs roses.

Sur le couvercle de la boîte, il y a une vieille note datée du 29 juillet 1981 indiquant : « À manipuler avec soin. Le gâteau de mariage du prince Charles et de la princesse Diana.

Il présente également la signature de MC Smith – vraisemblablement la personne qui a reçu le gâteau après le mariage.

La tranche a été remise à Moyra Smith, l’une des employées de la reine mère à Clarence House.

Il est resté dans la famille de Mme Smith jusqu’en 2008 et a ensuite été acquis par un collectionneur.

Ils vendent maintenant la tranche avec les commissaires-priseurs Dominic Winter de Cirencester, dans le Gloucestershire.

La tranche aurait été coupée dans un gâteau distribué au personnel de Clarence House pour les remercier de leurs efforts.

Au total, 23 gâteaux officiels ont été préparés pour le mariage.

Le gâteau de mariage principal du prince Charles et de Diana était un gâteau aux fruits en couches de 5 pieds de haut, pesant environ 225 livres.

Cette part de gâteau sera vendue le 11 août avec une commande de service pour le mariage et le programme Royal Wedding Breakfast.

Décrit par les commissaires-priseurs comme un souvenir « destiné à durer », la tranche de gâteau devrait coûter 500 £.

Les vendeurs déconseillent de goûter le gâteau pour des raisons de santé.

Chris Albury, spécialiste de l’évaluation des souvenirs royaux chez Dominic Winter, a déclaré: “Je ne recommanderais toujours pas de le manger, mais après 40 ans, il est clairement destiné à durer.

“C’est un souvenir curieux et unique célébrant un mariage royal qui exerce une fascination durable sur les aficionados de la royauté britannique dans le monde entier.”

Cette tranche n’est pas la première de l’un des gâteaux de mariage de Charles et Diana à être vendue aux enchères.

En 2014, une autre tranche a été vendue lors d’une vente aux enchères à Los Angeles pour 990 £ (1 375 $).

Il était encore emballé dans son papier ciré d’origine et conservé dans une boîte en carton blanc et argent portant la mention « Buckingham Palace 29 juillet 1981 ».

Cette part de gâteau en attente d’être mise aux enchères n’est pas le seul souvenir du mariage royal de Charles et Diana à avoir refait surface récemment.

La robe de mariée historique de la princesse Diana a été prêtée par le prince Harry et le prince William pour l’exposition en cours au palais de Kensington « Royal Style in the Making ».

La robe a été conçue par David et Elizabeth Emanuel et présente une traîne incrustée de paillettes de 25 pieds.

Dans une vidéo présentée à l’exposition, Mme Emanuel se souvient avoir été invitée à confectionner la robe.

Elle a déclaré: “C’était l’un de ces moments étranges où vous savez que votre vie ne sera plus jamais la même.”