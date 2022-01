La transformation corporelle insensée de Declan Rice du rejet de Chelsea à l’Angleterre et à la centrale électrique du milieu de terrain de West Ham liée à des transferts aux géants de la Premier League

L’émergence de Declan Rice d’adolescent dégingandé à milieu de terrain vedette de Premier League ne surprendra pas les proches du joueur de 22 ans.

L’homme clé et skipper remplaçant de West Ham mène les Hammers à travers l’une des périodes les plus brillantes de l’histoire récente du club.

Rice a été une révélation depuis sa percée à West Ham

Défier aux échelons supérieurs de la table de la Premier League, participer aux huitièmes de finale de la Ligue Europa et progresser vers les dernières étapes des compétitions de coupe sont tous devenus la norme sous la direction de David Moyes.

Il ne fait aucun doute que Rice est un énorme catalyseur avec ses courses de conduite et son travail défensif inlassable qui s’avèrent inestimables pour la tenue londonienne, ses employeurs le valorisant à « plus de 200 millions de livres sterling » et Manchester United se dit enthousiaste.

Pourtant, ce n’était pas toujours une course facile pour le milieu de terrain, avec sa sortie du club d’enfance de Chelsea et sa progression dans les groupes de jeunes de West Ham posant souvent des questions difficiles à la jeune star.

Rice, désormais international anglais à part entière, a continué de s’épanouir en tant que footballeur et cela contribue également en grande partie à son développement physique continu.

Rice était léger quand il a fait irruption dans l’équipe de West Ham

Maintenant, cependant, le joueur de 22 ans pousse West Ham vers de nouveaux sommets avec sa puissance impressionnante

Sa lecture du jeu et sa conscience tactique étaient incomparables, mais il lui a fallu un certain temps pour s’adapter.

Désormais, l’international anglais dicte le rythme des matchs et peut intimider les milieux de terrain adverses

Bien qu’il soit toujours assez agile et mobile pour se frayer un chemin à travers les milieux de terrain de Premier League, il est clair que le marteau de l’année 2020 a ajouté le volume nécessaire à son cadre.

L’entraîneur des jeunes de West Ham, Mark Phillips, a travaillé avec Rice tout au long de son développement et attribue cette ascension incroyable et cette progression continue à la motivation insatiable et à la force mentale du jeune.

« La mentalité réelle de l’enfant est parfaite, sans pareille », a déclaré Phillips à talkSPORT.

«Sa personnalité est fantastique, sa détermination, son état d’esprit sont ce qui l’a amené là où il est.

« C’est quelqu’un qui s’en va et, s’il reçoit des critiques ou des conseils de quelqu’un, il s’en va et se dit : ‘Comment puis-je m’améliorer ?’

« Son état d’esprit est aussi bon que quiconque, c’est le meilleur, et c’est ce qui fait de lui le joueur qu’il est. »

Le riz n’est plus considéré comme « en bande »