La transformation corporelle remarquable de Jake Paul, de star adolescente Disney à boxeur poids-croiseur, l’a vu agacer Conor McGregor, Canelo Alvarez et Floyd Mayweather et a maintenant l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley dans sa ligne de mire alors qu’il se prépare pour le prochain combat

Jake Paul a subi une série de changements impressionnants au cours des cinq dernières années, modifiant complètement l’orientation de sa carrière.

Lorsqu’il a commencé à créer du contenu pour Vine en 2013, la jeune sensation Internet n’était qu’un adolescent maigre.

Jake Paul – Instagram

Le Jake Paul de 2021 est loin de ses jours Disney

En peu de temps, le nombre de vues de ses vidéos a augmenté de façon exponentielle et l’a amené à créer une chaîne YouTube l’année suivante, qui est devenue son entreprise principale après la mort de Vine.

En plus de cela, il a rejoint l’émission de Disney Channel Bizaardvark dans le rôle de Dirk Mann.

Cependant, il a été annoncé à mi-chemin de la deuxième série qu’il quitterait, suite à la croissance de la tristement célèbre réputation de sa chaîne YouTube.

Il a déclaré au Sun: «C’était en quelque sorte, Disney et Jake Paul, deux marques qui s’éloignaient.

«Et donc cela avait du sens. En fin de compte, les deux parties sont plus heureuses après cette séparation. »

Jake Paul – Instagram

Jake a une fiche de 3-0 (3 KO) en tant que boxeur professionnel

Sortant de l’autre côté de la carrière Disney en 2017, Paul a continué avec sa chaîne YouTube individuelle, qui compte aujourd’hui plus de 20 millions d’abonnés avec plus de sept milliards de vues.

Il s’est plongé dans la musique et a créé la marque « Team 10 », qui a pris d’assaut la plate-forme.

En 2018, son entrée dans la boxe débute.

Alors que son frère aîné Logan Paul a pris la scène de l’événement principal dans un combat en col blanc avec KSI, Jake a affronté le frère de KSI Deji sur l’undercard.

Il a gagné par arrêt au cinquième tour puis, après avoir vu Logan devenir professionnel pour un match revanche avec KSI, a été inspiré à faire de même.

Jake Paul – Instagram

Jake cherche à passer à 4-0 ce week-end

Paul a fait ses débuts professionnels avec le promoteur Eddie Hearn, face à l’ami et partenaire d’entraînement de KSI, AnEsonGib, à Miami.

Bien que beaucoup pensaient que Gib lui offrirait un défi, Paul a marqué trois renversements et une victoire au premier tour.

Il a ensuite déménagé à Triller pour un KO au deuxième tour de l’ancienne star de la NBA Nate Robinson sur l’undercard de Mike Tyson, puis KOd l’ex-combattant MMA Ben Askren en un seul tour.

Au cours de cette période, Jake a subi une transformation corporelle impressionnante alors qu’il s’est gonflé efficacement et est devenu sa «force d’homme».

.

Jake a expliqué certaines parties de son régime alimentaire et de son régime d’entraînement

Il a révélé au Mail : « Je m’entraîne quotidiennement, parfois six, sept jours par semaine. Je fais des sprints, je fais du jogging sur cinq, six, sept miles.

«Je fais des milliers de pompes, d’abdos tous les jours, d’exercices du cou… Je boxe, je frappe le sac lourd, je frappe le sac de vitesse, je m’entraîne 2-3 fois par semaine contre des champions du monde, je fais yoga.

« Je mange du poulet et des légumes et j’évite toutes les mauvaises choses.

« Je suis complètement sobre et je n’ai le droit d’avoir des relations sexuelles qu’une fois par semaine !

Ed Mulholland/Salle de match

Canelo est le roi livre pour livre de la boxe

Jake a fait fabriquer une chaîne pour troller Conor McGregor

Paul a fait sensation dans le monde des sports de combat en appelant de grands noms tels que Conor McGregor et Canelo Alvarez.

Il a d’abord fait campagne pour le combat contre McGregor à la fin de l’année dernière, mais a depuis recouru à le narguer après ses défaites contre Dustin Poirier.

Et Paul a déclaré à talkSPORT à propos de Canelo : « Tout est possible – mon objectif est de devenir un champion du monde pour rire et dire que je l’ai fait.

«Le combat ultime serait contre Canelo.

« Billy Joe Saunders était gêné… si je voyais l’un de ces gars (BJS ou Avni Yildrim) dans la rue, ce ne serait pas joli. »

.

Mayweather s’est battu avec Jake au Hard Rock Stadium de Miami Mayhem à Miami alors que Jake Paul affronte Floyd ‘Money’ Mayweather lors de la conférence de presse de son frère Logan

Jake a également fait les gros titres de son affrontement avec Floyd Mayweather plus tôt cette année.

Le YouTuber a déclenché une bagarre avec la légende de la boxe, avant son exposition avec Logan, en lui arrachant son chapeau.

Maintenant, à l’intérieur du ring, Jake fait face à son test le plus difficile à ce jour avec l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley.

Le joueur de 24 ans a l’air en immense forme pour le combat – loin du physique maigre d’une star de l’adolescence de Disney il y a cinq ans.