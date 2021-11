La transformation de l’Inde de pauvre en données en riche en données

Toutes les données sont capturées et peuvent être utilisées pour trouver de nombreux faits intéressants.

Par Kamal Das

Une dame d’âge moyen d’un petit village est confrontée à de graves problèmes de santé que le centre de santé local ne peut pas traiter. Auparavant, elle aurait dû se rendre dans une ville ou une ville voisine. Elle devrait faire des recherches pour identifier l’établissement de soins de santé approprié et le bon médecin. Elle devrait rassembler tous ses rapports médicaux précédents et peut-être refaire certains tests si elle n’enregistrait pas correctement les rapports de laboratoire. Elle peut également ne pas se souvenir correctement de ses antécédents médicaux. L’ensemble du processus prendrait beaucoup de temps, d’efforts et de coûts.

En août 2021, l’Inde a annoncé la mission numérique Ayushman Bharat (ABDM), également appelée Mission nationale de santé numérique. L’ABDM vise à intégrer numériquement divers acteurs de l’écosystème de la santé en Inde. En tirant parti de l’ABDM, la dame peut trouver un fournisseur de soins de santé approprié en ligne. Elle peut se connecter avec le médecin en ligne en utilisant la télémédecine et peut ne pas avoir besoin de voyager. Elle serait également en mesure de partager ses dossiers médicaux antérieurs avec le médecin par voie numérique. Tout nouveau test médical et le diagnostic seront ajoutés à cette base de données. Les données seront stockées de manière distribuée et elle pourra décider de la quantité d’informations à partager avec une entité particulière. Ce n’est pas seulement un plan, l’ABDM est déjà testé depuis plus d’un an dans six territoires de l’Union, et près de 10 lakh de cartes d’identité de santé avaient été délivrées en mars 2021.

ABDM présente la transition de l’Inde d’un pays pauvre en données à un pays riche en données avec des enregistrements numériques qui n’étaient auparavant stockés que sous forme de stylo et de papier. Imaginez l’éventail des possibilités qui deviennent possibles avec un référentiel des dossiers de santé de l’Inde. Ce n’est tout simplement pas la facilité et la commodité d’aller chez le médecin. Un médecin n’a plus besoin de se fier à la mémoire du patient pour les allergies et les facteurs de risque. Cela ouvre également la possibilité de médicaments proactifs et préventifs, de recherches sur les maladies et les tendances de santé spécifiques à l’Inde, et bien plus encore.

Ceux-ci sont construits au-dessus de India Stack, une infrastructure numérique open source qui vise à permettre un modèle de prestation de services sans papier. Les applications de India Stack incluent l’interface de paiement unifiée (UPI), qui a été lancée en janvier 2016. Avec l’UPI, les transactions de paiement numérique en Inde ont augmenté. En 2020, l’Inde détenait le plus grand nombre de transactions de paiement en temps réel dans le monde (25,5 milliards), soit 60 % de plus que la Chine, deuxième avec 15,7 milliards de transactions. En octobre 2021, le nombre de transactions a atteint un record de 4,2 milliards et la valeur des transactions a franchi les 100 milliards de dollars.

Toutes les données sont capturées et peuvent être utilisées pour trouver de nombreux faits intéressants. La plus grande interface de paiement UPI, PhonePe, note que près de 10 % des transactions quotidiennes en Inde ont lieu après les heures de travail entre 19 h et 20 h. Les utilisateurs de Patiala investissent en moyenne 30 000 dans des fonds communs de placement, soit 2,5 fois ceux des investisseurs de Mumbai ! Toutes ces données peuvent être extraites et analysées pour de multiples tendances, y compris une meilleure compréhension de la façon dont les Indiens dépensent. Ceux-ci prédisent les changements de consommation et permettent de meilleures prévisions pour les entreprises et des interventions politiques affinées par le gouvernement.

La disponibilité et la facilité d’utilisation des données ne feront que s’améliorer. En septembre 2021, une nouvelle infrastructure technologique, l’agrégateur de comptes (AA), a été lancée. La plateforme AA permet de collecter les données des individus, avec leur consentement, et de les partager entre les institutions financières.

Imaginez un petit commerçant qui souhaite développer son activité. Il a son compte d’épargne à la banque 1. Son compte courant est à la banque 2. Il a une carte de crédit à la banque 3. Il apprend que la banque XYZ propose des prêts aux PME à des taux d’intérêt raisonnables. Auparavant, il devait soumettre des documents personnels et commerciaux vérifiés à la banque XYZ – ses relevés bancaires de toutes ses banques, ses déclarations de revenus (personnelles), ses documents commerciaux et ses déclarations de TPS. Il peut ne pas obtenir les meilleurs taux ou même un prêt en raison de la complexité, du temps et des efforts nécessaires pour rassembler toutes les données. Désormais, tous les détails de son historique financier dans plusieurs institutions financières seront stockés sur la plate-forme d’agrégation de comptes (AA), qui peut être partagée (après son consentement) directement avec XYZ Bank.

L’Inde utilise la technologie pour saisir numériquement les registres fonciers avec le Digital India Land Records Modernization Program (DILRMP). En 2020, le gouvernement a lancé le Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas (SVAMITVA) utilisant des drones pour capturer des données numériquement. Au cours des prochaines années, cela permettra un enregistrement plus homogène de la propriété en Inde rurale et urbaine.

Dans tous les domaines, y compris la santé, la finance ou l’immobilier, l’Inde développe de riches ensembles de données qui peuvent être utilisés pour une gouvernance plus efficace, une meilleure élaboration des politiques et l’amélioration des services à ses citoyens. La prolifération de la technologie pour le bien public en Inde a permis au pays de dépasser de nombreuses économies développées. Par exemple, alors que les États-Unis avaient écrit à la main des fiches de vaccination contre le COVID, en Inde, elles étaient au format numérique dans l’application Cowin ou Aarogya Setu !

L’accent mis par l’Inde sur la technologie open source et l’adoption constante d’une infrastructure numérique qui capture efficacement les données et permet leur utilisation pour le bien public est exemplaire. Nous sommes convaincus que les innovations actuelles accéléreront la transformation de l’Inde vers un pays riche en données et stimuleront la marche de l’Inde vers l’excellence technologique émergente.

(Kamal Das est doyen du Wadhwani Institute of Technology and Policy de la Wadhwani Foundation. Les opinions exprimées sont personnelles.)

