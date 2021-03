La transformation de Rebel Wilson au fil des ans: photos

Son voyage, à sa manière! Rebelle Wilson s’est transformée depuis qu’elle a consolidé sa place en tant que présence de dynamite dans l’industrie cinématographique hollywoodienne.

« J’ai pris quelque chose qui était considéré comme un inconvénient – personne ne pense que si vous êtes grosse, vous allez être une actrice et tout le monde va vous aimer – et je l’ai transformé en positif, » le Parfait star a dit à l’Australie La vie quotidienne en janvier 2015. «Les filles plus grandes réussissent mieux dans la comédie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que les gens ont plus de facilité à rire. Il est très difficile de rire de quelqu’un qui est très attirant, je pense.

En fait, Wilson a même pris du poids pour poursuivre la comédie. «Je ne sais pas si c’était mégaconscient, mais j’ai pensé: ‘Comment puis-je rire davantage? Peut-être que si j’étais un peu plus gros », se souvient-elle à Le télégraphe en juillet 2016. «Et puis, soudain, j’étais plus gros et je faisais de la comédie.»

Cependant, alors que la carrière de l’actrice montait en flèche, elle a changé de perspective, révélant en mai 2020 qu’elle espérait mincir. «Même si vous devez ramper vers vos objectifs, continuez x cela en vaudra la peine. Essayez de donner un peu d’effort chaque jour », écrivait-elle via Instagram à l’époque. «Je sais que certains jours sont frustrants comme l’enfer, on a envie d’abandonner, on s’énerve du manque de progrès… mais de bonnes choses se présentent à vous.»

Wilson a ajouté: «Je serai honnête avec vous les gars – avec ma mission« Année de la santé », j’essaie d’atteindre 75 kg.» La native d’Australie a noté que son aspiration «exigeait un effort quotidien», rempli de «revers constants», mais qu’elle «travaillait toujours dur».

Quant à son programme de remise en forme, son entraîneur personnel Gunnar Peterson a partagé ses secrets en mars 2019. «Elle est écrasante!» il a dit Nous hebdomadaire exclusivement. «Ne manque jamais [a workout]. Vient même les jours de voyage et dès son retour. Elle est enfermée!

Peterson a ensuite détaillé sa routine. «Beaucoup de travail de force avec des intervalles dynamiques épissés d’un bout à l’autre», a-t-il expliqué. «Pensez au travail en traîneau, au tapis de course SkillRun de Technogym avec protocoles de traîneau et de parachute, mitaines de mise au point, coups de pied aux coussinets, travail de corde, travail de corde verticale, marteaux. … Tout et n’importe quoi pour que son corps devine et que son esprit reste engagé!

