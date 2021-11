La transformation de soi et son importance dans la croissance personnelle, le développement professionnel et l’éducation

Priya Kumar, fondatrice et responsable du contenu chez Genius Inside

Auto-transformation : La pandémie de coronavirus et la situation de confinement et de travail à distance qui en a résulté ont donné à de nombreuses personnes beaucoup de temps pour faire une introspection, pour revoir leurs décisions et pour en savoir plus sur elles-mêmes. Au cours de cette période, beaucoup ont été confrontés à des problèmes liés à leur santé mentale ou physique. C’était aussi une époque où les gens trouvaient beaucoup de temps libre entre leurs mains et essayaient de l’exploiter pour atteindre les objectifs qu’ils avaient mis de côté par manque de temps. Beaucoup ont pu le faire. Mais beaucoup d’autres ont également réalisé que ce n’était pas le manque de temps qui les empêchait d’atteindre leurs objectifs, mais plutôt des facteurs physiques et psychologiques différents. Et c’est là que l’auto-transformation entre en jeu.

Comme beaucoup de choses ont changé avec la pandémie, une tendance accrue à l’amélioration de soi a également été observée à travers le monde. Cette amélioration personnelle n’a pas seulement concerné la vie professionnelle, comme l’amélioration des compétences – comme cela a également été constaté en grand nombre – mais aussi des aspects personnels, comme la forme physique et mentale. Et l’auto-transformation a joué un rôle clé pour augmenter l’auto-amélioration pendant cette période. En termes simples, l’auto-transformation est l’acte de se transformer de manière systématique pour atteindre l’objectif final souhaité. L’objectif final peut varier d’une personne à l’autre sans aucune limite à ce qu’il devrait être.

Mais cette définition de l’auto-transformation résume à peine le concept massif. Pour le comprendre de manière plus approfondie, Financial Express Online s’est entretenu avec Priya Kumar, qui est une conférencière motivatrice depuis 26 ans. Elle est également fondatrice et chef du contenu chez Genius Inside, qui a été fondée plus tôt cette année en tant que plate-forme d’auto-transformation pour aider les gens à atteindre leurs objectifs virtuellement.

« J’ai travaillé dans le monde public pendant 26 ans et cela a toujours été en personne et 26 ans, c’est très long pour savoir si ce que vous faites fonctionne ou non. L’industrie est passée de 40 milliards de dollars il y a deux ans à 80 milliards de dollars aujourd’hui. Il s’agit d’un bond de 100 %, ce qui indique clairement que les gens cherchent à s’aider eux-mêmes. Mais le problème est que la plupart des plateformes enseignent la théorie sur l’auto-transformation ou l’auto-assistance. Genius Inside vise à combler cette lacune et à aider les gens à appliquer ce qu’ils ont appris pour voir les résultats », explique-t-elle.

La transformation de soi est un voyage vers un objectif final particulier. Mais quels sont ces objectifs ? « L’objectif est ce que l’on veut qu’il soit. Quelqu’un pourrait vouloir de meilleures finances, tandis que quelqu’un d’autre pourrait chercher à améliorer ses relations. Une troisième personne pourrait être à la recherche d’une promotion ou pour doubler ses bénéfices en tant qu’entrepreneur. Cela pourrait être n’importe quoi », a expliqué Priya.

Genius Inside propose actuellement un cours de 26 semaines (6 mois) et il accueille des personnes par lots. Étant donné que l’objectif de chacun est différent, il s’agit de déterminer comment le même cours pour un groupe de personnes peut les aider. « On dit en spiritualité, le chemin est le même. La voie est la créativité et l’innovation et vous pouvez l’appliquer dans tous les domaines. Je vais vous donner un chemin tel que vous puissiez prendre le concept et le peaufiner et l’appliquer à n’importe quelle destination que vous avez choisie pour vous-même. J’ai eu des lots avec des personnes très diverses, et chacune d’entre elles avait ses propres objectifs, mais le parcours est le même. C’est la beauté de celui-ci, et le voyage est basé sur la libération du génie », a-t-elle déclaré.

Le conférencier motivateur a écrit jusqu’à présent 15 livres et propose également un livre qui examinerait 52 traits d’un génie et comment tout le monde peut en devenir un, basé sur des études approfondies sur ce qu’il a fallu pour devenir un génie. Elle a découvert que même si les 52 traits variaient d’une personne à l’autre, six traits étaient communs à tous, et c’est le fondement du cours qui a été lancé par Genius Inside.

Priya pense que l’état d’esprit d’un génie peut être adopté et appliqué à n’importe quel domaine, et le résultat serait le même, c’est pourquoi elle a invité Ayushmann Khurrana et Sonu Nigam à parler aux gens.

Elle a également expliqué comment le paysage de l’apprentissage et du développement a changé dans cette ère numérique dans laquelle nous sommes entrés à un rythme rapide en raison de la pandémie. « Les gens essaient de trouver des réponses à des questions qu’ils ne voudraient pas se poser parce que c’est aussi un signe de vulnérabilité. Par exemple, les gens ne savent pas comment gérer la solitude. Ils ne savent pas comment gérer les revers, les doutes et les inhibitions, et il y a eu un niveau élevé d’insécurité que même les meilleurs dirigeants ont ressenti. Par exemple, j’avais l’habitude de recevoir des appels de PDG. J’ai commencé le coaching exécutif pendant la pandémie parce qu’ils me disaient que même eux ne connaissaient pas les réponses et que leurs équipes leur demandaient des réponses. Et donc, les gens sont allés sur les plateformes numériques pour chercher des réponses. Comme maintenant, avant même que quelqu’un aille voir un médecin, il saura tout sur Google sur ses symptômes et ce qu’il pense qui ne va pas chez lui. Ils ont trouvé un ami sur cette plateforme numérique, quelqu’un qui leur donnera des réponses. La portée du numérique a donc été énorme. Les gens ont investi de leur propre poche, ce que nous n’avons jamais vu, et je ne pense pas que cela sera retiré », a-t-elle déclaré.

Il y a eu des phases pendant la pandémie où les gens ont touché le fond collectif, environ quelques mois après le verrouillage. Et comme le travail à domicile ou le modèle de travail hybride est en cours, de nombreuses personnes ont encore du mal à faire face à cette réalité et à s’adapter à ce changement. Alors, comment l’auto-transformation peut-elle aider ici ?

«Je crois que la pandémie n’est pas la seule crise que nous ayons vue dans la vie, et ce ne sera pas non plus la seule que nous verrons. Il y a de plus grands défis, mais ce n’était qu’un seul que nous avons tous vécu en même temps. Tout comme il est dit pour la santé physique qu’il vaut mieux prévenir que guérir, ce qui signifie que les gens doivent toujours prendre soin de leur corps, il en va de même pour la position mentale. Je crois que vous devez avoir une dose quotidienne d’apports positifs pour votre esprit, comme la façon dont le corps a besoin de nourriture et de repos. Ainsi, les cours sur l’auto-transformation vous remodèlent, vous réforment et vous transforment, ce qui rend très difficile le retour à l’état où votre esprit n’était pas capable de gérer les problèmes », a-t-elle expliqué.

Mais quand faut-il s’auto-transformer et quand a-t-on besoin d’une thérapie ? Elle a expliqué : « La thérapie, c’est s’il y a un problème auquel vous ne pouvez pas faire face. Lorsque le problème est profondément enfoui là où il affecte votre santé, affecte votre prise de décision et affecte également d’autres personnes. C’est donc comme si maintenant vous aviez besoin d’aide et c’est là qu’intervient la thérapie, qui vous aide d’abord à résoudre les problèmes de base avant d’aller de l’avant. Selon les statistiques, chaque Indien sera déprimé à un moment ou à un autre de sa vie. Mais il est important de savoir si c’est une phase ou si c’est devenu quelque chose de profondément enraciné. S’il s’agit d’une phase, alors un discours d’encouragement les fera se sentir bien et mieux. Mais s’il est enraciné plus profondément que rien ne fonctionne, alors les gens peuvent demander de l’aide professionnelle. Ils peuvent aussi commencer modestement, comme parler avec un ami, et si cela ne les aide pas, allez voir un conseiller. Si un conseiller ne vous aide pas, faites appel à un expert et ainsi de suite.

Priya pense que même les professionnels chevronnés ont besoin d’aide. Elle a cité des exemples de Bill Gates, de Mark Zuckerberg et de Steve Jobs de son vivant, ayant quelqu’un pour les coacher, car ils ont besoin d’un autre esprit pour les aider à terminer leur voyage et pour les assurer que rien n’irait de travers. « J’ai vu des gens au moral et à la stature si élevés subir des revers et des pièges qu’ils ne peuvent tout simplement pas s’en relever. Encore une fois, nous ne pouvons pas le faire parce qu’eux et leur Dieu sait ce qu’il leur a fallu. Ils ont fait tout ce voyage et juste vers la fin de celui-ci, s’ils échouent, c’est une invalidation de tout le voyage.

Actuellement, Priya et les autres fondateurs de Genius Inside prévoient d’étendre la plate-forme dans le monde entier. Ils ont déjà des partenariats en place avec des créateurs de contenu indiens, et afin de se développer à l’international, ils chercheront à s’associer avec des créateurs de contenu mondiaux. « L’une des plus grandes visions est d’apporter la sagesse, la capacité et la technologie de l’Inde au monde, car généralement ce qui se passe, c’est que des gens de l’Occident viennent ici, s’engagent et recherchent pour développer des idées qui sont fondamentalement les nôtres et puis revenez nous les vendre, surtout en ce qui concerne la spiritualité », a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’une motivation personnelle particulière qu’elle avait. Selon ses plans, Genius Inside aurait des succursales dans le monde entier, mais la source, l’origine et le siège social resteraient l’Inde elle-même.

Elle essaie également de tendre la main aux institutions et au gouvernement, à la recherche de changements dans le système éducatif. « Je pense que l’éducation doit permettre une applicabilité au quotidien. Si je ne suis pas capable de rentrer à la maison et d’appliquer ce que j’apprends naturellement dans le cadre de ma croissance, alors quelque chose manque. Il manque encore une grande partie de l’éducation et c’est le développement personnel. Nous avons des esprits incroyables, brillants et intelligents qui déménagent tous à l’étranger aujourd’hui. Vous demandez à n’importe quel enfant qui a un peu d’autorité sur ses parents et ses finances, et qui souhaite déménager à l’étranger. Pourquoi? Pour l’expérience et l’opportunité. Alors pourquoi cela manque-t-il ici ? Nous pouvons changer cela si nous pouvons cultiver leur esprit, non seulement avec l’information, mais aussi avec l’application. C’est l’opportunité que je veux apporter et je veux vraiment révolutionner le système éducatif avec cela », a-t-elle déclaré.

