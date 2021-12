La transformation dramatique des cheveux de Saweetie vous fera faire une double prise

SaweetieLe dernier look de ‘s pourrait bien vous faire dire que c’est « Mon type ».

Passant sur Instagram la veille de Noël (24 décembre), le rappeur de 28 ans a fait ses débuts avec une cure de jouvence dramatique: A buzzcut. Non, vos yeux ne vous jouent pas de tours !

La musicienne « Icy Girl », de son vrai nom Diamonté Quiava Valentin Harper, a officiellement dit au revoir à ses cheveux roux et a opté pour une coupe blonde. Bien que Saweetie n’ait partagé aucun détail sur sa nouvelle activité, elle a sous-titré son message avec des emojis effrontés, notamment un emoji chauve, un emoji de palmier, un emoji de flocon de neige et plusieurs autres.

L’artiste « Best Friend » semblait être en escapade tropicale, alors qu’elle posait pour des photos à la plage et dans une piscine de rêve. En fait, Saweetie a modélisé sa transformation capillaire épique en portant un tout petit bikini violet fluo et saumon.

Les fans de la star n’ont pas pu contenir leur enthousiasme face à la transformation de ses cheveux dans la section des commentaires, avec un fan écrivant : « C’est mignoneee. »

« Une fille glacée mais elle est sexy », a répondu un autre utilisateur d’Instagram, tandis que quelqu’un d’autre a ajouté: « Oh ouais, ma sœur est sur le point de prendre sa vie en 2022. »