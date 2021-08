La transformation numérique tant attendue arrive enfin dans l’immobilier

L’adoption du numérique a également aidé les développeurs à rester constamment en contact avec leurs clients.

La trajectoire de croissance du secteur immobilier en plein essor de l’Inde a été brièvement entachée par une pandémie mondiale. Malgré de nombreux bouleversements, le défi a sans aucun doute inauguré de nombreux points positifs qui ont accéléré la transformation. Les progrès technologiques dans l’immobilier étaient déjà devenus une partie inséparable à l’échelle mondiale et c’est un signe positif que le segment de l’immobilier indien, qui est désormais une industrie mondialement reconnue, encapsule la technologie et l’innovation pour optimiser les opérations commerciales et changer la norme de l’industrie pour révolutionner le marché.

Sans aucun doute, la pandémie a radicalement changé les opérations commerciales. Des changements qui ne pouvaient être imaginés auparavant sont maintenant devenus une réalité. Une transformation numérique dans le secteur a non seulement maintenu l’inertie, mais a encore débloqué les potentiels de croissance. Les outils de la nouvelle ère tels que les chatbots, l’intelligence artificielle, la réalité augmentée/virtuelle (AR/VR), une plus grande adoption des drones, les réservations en ligne, etc., ont garanti qu’il n’y avait pas de rupture de communication entre les développeurs et les clients. De plus, les mégadonnées, l’apprentissage automatique et l’Internet des objets (IoT) ont aidé à poursuivre l’achat et la vente sur le marché.

Le secteur immobilier est désormais un marché d’acheteurs et l’approche centrée sur le client est le moteur de la croissance. Au milieu de tels scénarios, les développeurs devaient trouver des moyens de communiquer ou de promouvoir leurs entreprises. Ici, les médias sociaux ont non seulement comblé le fossé de la communication, mais ont également aidé à éduquer les consommateurs sur leurs produits pour catapulter les ventes.

Une approche axée sur les données a considérablement aidé les clients et les développeurs à réduire le temps consacré à la prise de décision. L’asymétrie des connaissances qui existait entre les deux parties prenantes a réduit considérablement le temps et la diligence raisonnable concernant la perspective du produit, la force du développeur et le potentiel de localisation a augmenté. L’utilisation des statistiques, des tendances démographiques et de la dynamique du marché a permis aux investisseurs d’aller de l’avant avec leurs décisions d’investissement. Ces analyses ont également aidé les développeurs à effectuer un ciblage spécifique. Il est important de noter que de nombreux accords ont été conclus sur des outils de visioconférence comme Zoom pendant le verrouillage, ce qui montre la dépendance accrue à l’égard de la technologie. Pour les développeurs également, une perspective basée sur les données peut améliorer la prévisibilité de la valeur marchande et une meilleure gestion des risques.

Le strict respect du comportement approprié à Covid a restreint les visites sur site. Cependant, les visites virtuelles du site, les vidéos 3D non éditées et les drones ont permis aux consommateurs de s’appuyer sur des images améliorées et des mises à jour en temps réel de la propriété. En mettant en œuvre ces solutions technologiques, les développeurs ont aidé les clients à prendre des décisions plus rapidement en éliminant complètement les risques d’infections dues aux visites sur site.

Une refonte positive et indispensable est évidente dans la façon dont les projets ont été gérés et livrés plus tôt. Des solutions de pointe telles que la cartographie par drone et les capteurs améliorent la productivité du site, la sécurité et la qualité du projet pour une livraison rapide.

Les solutions technologiques ont changé le paysage et les développeurs ayant fait leurs preuves prennent de l’avance pour fournir des produits de pointe à des clients exigeants. Des systèmes de contrôle robustes ainsi que des solutions de gestion de nouvelle génération évitent aux développeurs des dépassements de coûts inutiles grâce à des informations en temps réel. Aujourd’hui, les développeurs ont un contrôle total sur les finances, les idées, la mise en œuvre, le suivi et la livraison. De plus, des caméras hautes performances aident à effectuer des inspections de site et des contrôles de qualité.

Le processus de numérisation aide non seulement les développeurs de confiance à améliorer l’efficacité du travail et à augmenter les bénéfices, mais également à rationaliser les coûts et à accélérer la livraison. Aujourd’hui, les clients recherchent attentivement les dossiers de livraison des développeurs. Une livraison plus rapide des projets entraînera une reconnaissance plus rapide des revenus pour les développeurs, en particulier en ces temps de test. De leur côté, les développeurs ont doublé leurs investissements dans l’infrastructure numérique pour garder une longueur d’avance. L’imprévisibilité de la pandémie a rendu cela encore plus nécessaire. Les développeurs dotés de fondamentaux solides et d’un poids financier progressent plus rapidement sur ce front.

L’adoption de la technologie tant attendue renforce le secteur de l’immobilier et en ouvrant des portes à l’innovation dans le segment de l’immobilier qui contribue à environ 8 à 10 % du PIB et est le deuxième employeur en importance, le secteur peut devenir un brillant exemple de réussite. par la technologie.

(Par Yogesh Thakur, AVP-Digital Marketing, Corporate Communications & MIS, Omaxe Ltd)

