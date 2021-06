La transformation physique de Shaquille O’Neal : du sandwich au pack de six

Sur et en dehors du terrain, Shaquille O’neal (49) a toujours été une force de la nature. Mais comme c’est arrivé à des millions de personnes, 2020 a mis le courage du quadruple champion NBA à l’épreuve. Après plusieurs drames personnels, son sourire et sa motivation se sont estompés, ce qui a eu un impact sur sa condition physique. Shaq a perdu le nord et sa condition physique s’est détériorée.

“Ma sœur est décédée. Et puis Kobe Bryant est décédé aussi. Et puis beaucoup d’autres pertes. C’était une très mauvaise année et je ne voulais rien faire. Et lorsque cela se produit, mais que vous voulez éviter d’autres types de problèmes, vous pouvez faire deux choses : manger et Netflix» Explique Shaquille O’Neal dans Men’s Journal.

Heureusement pour lui, il est arrivé un moment où il était conscient de son état et avant la fin de son année fatidique, il a décidé de renverser la situation après avoir vu “À un vieil homme de 70 ans avec des muscles partout.”

Avant et après. novexbiotech

« J’ai commencé à mieux manger et à prendre de meilleures décisions. Mon problème, c’est que j’ai toujours été un gars de sandwich.. Sandwich au déjeuner, sandwich au dîner, sandwich au goûter. Et quand tout s’est écroulé sur moi l’année dernière et que je n’arrivais pas à dormir, je me levais et me faisais un sandwich à trois heures du matin, un autre à cinq… J’ai réalisé que je ne pouvais pas continuer comme ça et Je me suis dit la même chose, “Je veux enlever ma chemise sur Instagram pour la dernière fois”», affirme l’ex-NBA.

“Plus de pain, plus de cookies aux pépites de chocolat, plus de gâteaux… rien de tout ça. Maintenant, je ne mange que des fruits, des shakes protéinés, des salades, du poisson, du poulet, des asperges et d’autres légumes. Le tout en très petites portions ce qui m’a aidé perdre environ 10 kilos. J’ai commencé à voir des choses que je n’avais pas vues depuis 20 ou 30 ans, comme un pack de six. Et je n’en ai pas eu depuis que j’étais avec le Miami Heat en 2006 », ajoute-t-il.

Routine d’exercices

Mais l’alimentation n’est pas la seule chose que Shaquille O’Neal a modifiée depuis qu’il a commencé à s’entraîner régulièrement. “Je fais 20 minutes de cardio, puis un peu de poitrine, biceps, triceps, abdos et dos. Au total, environ une heure par jour. J’ai toujours mal aux hanches et aux articulations, donc je ne peux pas sauter et courir. Je vais essayer de commencer à courir un peu. Une heure par jour éloigne le ventre de Charles Barkley« Il plaisante sur son ami.

Shaq s’est remis en forme. novexbiotech

Enfin, O’Neal partage de précieux conseils pour ceux qui ont du mal à prendre soin d’eux-mêmes, surtout à certains âges. “Le corps est un temple et nous devons le garder en forme. Je sais comment sont les choses, les gens de 45 ans et plus, nous avons même été de grands athlètes, nous avons des emplois, des enfants, nous rentrons tard à la maison et nous n’avons vraiment pas beaucoup de temps pour nous. Nous voulons juste nous asseoir, regarder la télévision, nous reposer, nous détendre et nous endormir. Mais si vous pouvez trouver une heure par jour pour aller à la salle de sport et vous mettre en forme, cela vous aidera à vous sentir mieux, à mieux paraître et à faire plus de choses pendant la journée », conclut-il.