La transition Apple Silicon pourrait être achevée par la WWDC

Lorsque Apple a commencé la transition de l’utilisation des puces Intel dans le Mac au profit d’Apple Silicon, il a promis que la transition prendrait deux ans. Maintenant, Mark Gurman de Bloomberg rapporte qu’il s’attend à ce que la transition Apple Silicon soit achevée d’ici la WWDC 2022 en juin.

Dans la dernière édition de sa newsletter Power On, Gurman a répété son précédent rapport selon lequel Apple prévoyait un nouveau Mac Pro, un Mac mini plus puissant et un iMac Pro grand écran, tous alimentés par Apple Silicon.

La société a une multitude de nouveaux Mac pro en préparation basés sur les puces M1 Pro et M1 Max qui sont déjà à l’intérieur du MacBook Pro. Cela comprend un Mac Pro plus petit avec jusqu’à 40 cœurs de processeur et 128 cœurs graphiques, un nouveau Mac mini et un iMac Pro à grand écran. Je m’attendrais à ce qu’Apple termine sa transition vers son propre silicium à partir de puces Intel dès juin lors de la WWDC 2022.

Si Apple est effectivement en mesure de terminer la transition Apple Silicon d’ici juin, cela signifierait que nous verrons pas mal de nouveaux Mac au cours de la première moitié de 2022.

Gurman corrobore également qu’Apple prévoit un nouveau MacBook Air pour 2022 avec la « plus grande refonte de l’histoire du produit » ainsi qu’un MacBook Pro d’entrée de gamme mis à jour.

Enfin, pour la puce dite M2 qui succédera au M1, Gurman dit qu’il ne faut pas chercher d’améliorations drastiques des performances :

D’après ce que j’entends, le M2 sera une version légèrement plus rapide de la puce M1 à partir de fin 2020. Je m’attendrais au même nombre global de cœurs de processeur – quatre cœurs hautes performances et quatre cœurs économes en énergie – mais un peu de un GPU plus puissant. Cela signifie probablement neuf ou 10 cœurs GPU, une mise à niveau par rapport aux sept ou huit options de cœur graphique actuelles du M1. Je considérerais le passage du M1 au M2 comme un saut similaire à ceux qu’Apple fait chaque année sur l’iPhone.

Si la croyance de Gurman est correcte et qu’Apple est en mesure d’achever la transition Apple Silicon à temps par la WWDC cette année, nous sommes dans un premier semestre très chargé et très excitant d’Apple.

De plus, il y a encore beaucoup de questions sur l’avenir du Mac Pro dans un monde Apple Silicon. Le Mac Pro s’adresse aux utilisateurs qui aiment beaucoup l’évolutivité et l’évolutivité, et il reste à voir si cela est possible dans un monde Apple Silicon.

Comme je l’ai déjà dit, je suis très enthousiasmé par l’iMac Pro à grand écran optimisé par Apple Silicon. J’adore l’iMac 24 pouces avec M1, mais un peu plus de puissance et un écran plus grand sont deux changements que j’apprécierais vraiment.

Qu’attendez-vous le plus d’Apple en 2022 ? Faites-nous savoir dans les commentaires!

