La transition du milliard d’écrans du secteur des médias et du divertissement à l’époque du coronavirus

La pandémie de Covid-19 a accéléré les transitions pour de nombreux secteurs, mais très peu en auraient vu des aussi drastiques que ce que les médias et le divertissement (S&E) ont connu. À une extrémité du spectre se trouve le grand écran – Bollywood à lui seul aurait perdu 4 000 crores de roupies en 2020 et devrait connaître une perte similaire cette année également – et à l’autre se trouve le boom OTT.

Les experts soulignent un gros potentiel résultant de cette transition; près d’un milliard d’écrans (téléviseurs et tablettes également, mais principalement des smartphones) au cours des cinq prochaines années, contre 600 millions actuellement, se traduiraient par une demande massive de contenu – et la création, la conservation, le marketing et la vente de ce contenu pourraient se traduire par un énorme 8 millions d’emplois d’ici 2025, contre 4 millions actuellement. Et les emplois indirects, selon un expert d’EY, pourraient être la cerise sur le gâteau si l’Inde devenait «le back-office mondial pour la production et la post-production».

Ce n’est pas comme si la pandémie et l’appétit croissant pour le visionnage sur petit écran signifieraient que le commerce du grand écran se détériorerait. En effet, avec le nombre d’écrans de théâtre à travers le pays qui devrait passer de 9000 à 10500 dans quelques années, il est clair que si les vaccins et les comportements appropriés à Covid entraînaient un contrôle significatif de la pandémie, l’entreprise serait en bonne santé comme il le ferait. probablement pas de perturbations.

Avec OTT devenant accessible, et de plus en plus abordable grâce à la tarification en sachet, pour les créateurs de contenu, il représente une autre perspective de croissance. Avec tout cela, le S&E est sur le point, selon une estimation d’EY, de récolter 2,42 lakh crore de revenus en 2022. Outre les gains d’emploi, les retombées pour des secteurs comme les télécommunications (de l’augmentation de la consommation de données) et les services alimentaires (commande en ) peut ne pas être trop petit.

