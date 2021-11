La transition écologique, une opportunité économique pour l’Espagne

01/01/2021 à 19:28 CET

José Donoso

Jusqu’à récemment, il était normal, lorsqu’on parlait des aspects économiques de la transition écologique, de l’associer à ses coûts. Cependant, le haut degré de compétitivité des technologies renouvelables, en particulier le photovoltaïque et l’éolien terrestre, et le bon positionnement commercial, les connaissances et les ressources dont dispose l’Espagne dans ces technologies, signifient que nous pouvons désormais les considérer davantage comme une opportunité que comme un coût. Pour la première fois, une révolution technologique nous surprend bien placé.

A l’heure actuelle il semble à portée d’atteindre les objectifs de production d’électricité avec des énergies renouvelables fixés par le PNIEC, le plus gros obstacle qui apparaît est la lenteur des démarches administratives. Cela signifie qu’en 2030, nous aurons une électricité propre et bon marché.

De nos jours, nous assistons à des augmentations des prix de l’électricité inimaginables il y a seulement quelques mois. Augmentation principalement entraînée par les augmentations du prix du gaz sur les marchés internationaux.

Par rapport aux 200 euros/MWh en moyenne que l’on observe dans le prix du marché de l’électricité ces derniers jours, on peut comparer les 24,5 euros/MWh en moyenne offerts par le photovoltaïque et les 25,5 euros/MWh de l’éolien lors de la dernière enchère de janvier.

Un autre fait à prendre en compte à cet égard est l’avantage concurrentiel que l’Espagne a dans l’énergie solaire par rapport aux pays voisins. Le prix résultant d’une centrale solaire dépend de trois facteurs : la technologie, la ressource solaire et la disponibilité des terres. La technologie solaire est simple et accessible à tous, ce n’est pas un facteur de compétitivité. Cependant, aucun autre pays dans notre environnement n’a la combinaison des deux autres variables, la ressource solaire et la disponibilité du territoire réaliser des économies d’échelle, ce qui nous donnerait une position d’avantage concurrentiel important et nous mettrait en mesure d’attirer des investissements industriels intensifs dans la consommation d’électricité.

Nous commencerions à parler de localisation plutôt que de délocalisation, comme cela a été la tendance jusqu’à présent. Nous commençons déjà à le voir dans des initiatives telles que l’installation d’une usine de diamants artificiels à Trujillo grâce à un contrat de fourniture avec une centrale photovoltaïque.

Mais les plus de 25 000 millions d’euros qui devraient être investis uniquement dans l’énergie photovoltaïque devraient servir non seulement à renforcer les entreprises espagnoles du secteur, mais aussi à faire de l’Espagne un véritable « hub photovoltaïque international ».

Nous avons un bon point de départ. Contrairement à la croyance populaire, nous avons des entreprises de renommée mondiale dans notre pays. La confusion vient de l’identification de notre secteur exclusivement aux panneaux. Il est vrai que la plupart des panneaux sont produits sur le continent asiatique. Cependant, les panneaux ne représentent que 35 %, et en baisse, du LCOE d’une usine. Dans le reste des composants, la situation est très différente. Nous avons deux des dix premiers fabricants d’onduleurs au monde et cinq des dix premiers fabricants de suiveurs solaires. Des entreprises qui ont démontré leur compétitivité internationale en survivant au cours de la dernière décennie exclusivement grâce à l’exportation.

De plus, nous sommes des leaders en ingénierie et des épicistes. Toutes les structures sont fabriquées en Espagne en plus d’une partie de la production exportée. Nous avons de bons osiers pour relever le défi.

Mais nous devons aller plus loin, voir grand, pour maximiser l’impact économique positif. Nous devons renforcer les entreprises espagnoles existantes afin qu’elles ne perdent pas leur leadership mondial, accroître notre engagement technologique dans la fabrication de panneaux solaires et surtout générer d’authentiques pôles d’excellence technologique. La clé de la compétitivité est dans la R&D, nous devons récupérer les cerveaux de notre secteur qui ont dû émigrer pendant les années où il n’y avait pas de marché en Espagne et pouvoir attirer les meilleurs cerveaux internationaux.

La géopolitique du futur n’est pas basée sur qui contrôle certaines zones géographiques, comme ce fut le cas avec les combustibles fossiles, mais qui contrôle les technologies clés. Le Covid-19 nous a appris les limites de la mondialisation. Comme Obama l’a dit un jour lors d’une visite dans une installation technologique espagnole, « celui qui contrôle les technologies de la transition écologique contrôlera l’économie du futur ». L’Espagne est en bonne position pour être l’un des acteurs clés. Ne perdons pas l’occasion.