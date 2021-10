La transition énergétique propre est trop lente pour arrêter le changement climatique

24/10/2021 à 9h03 CEST

Le monde change. Une nouvelle économie énergétique est en train d’émerger. Il y a de plus en plus de véhicules électriques, plus de production solaire et éolienne, et de nouvelles technologies bas carbone. Mais la transition vers ces énergies propres est trop lente pour arrêter le changement climatique. Au rythme actuel de croissance des énergies propres, l’objectif de réduction des émissions de 80 % d’ici 2050 ne sera pas atteint. Il ne sera pas non plus possible de maintenir le réchauffement climatique à 1,5 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

C’est l’avertissement sévère de l’Agence internationale de l’énergie (AIE), qui dans son document « World Energy Outlook 2021 » (WEO, World Energy Outlook) met en évidence la besoin d’un « signe indubitable d’ambition et d’action & rdquor; des gouvernements à la Conférence sur le changement climatique (COP26), qui débutera le 31 de ce mois à Glasgow.

Le document de l’AIE est conçu comme un manuel pour la COP26 à Glasgow, une réunion qui propose une «opportunité cruciale d’accélérer l’action climatique et la transition vers une énergie propre& rdquor ;.

Les nouvelles offres d’analyse de l’IEA avertissements sévères sur la direction que prend la configuration politique actuelle du monde. Mais il offre également une analyse lucide comment avancer de manière bien maîtrisée pour limiter le réchauffement climatique à 1,5°C et éviter les pires effets du changement climatique.

Le ‘WEO-2021’, la publication annuelle phare de l’AIE, montre que Bien que le déploiement des énergies propres, solaires et éoliennes, ne cesse de se renforcer, la consommation mondiale de charbon est en forte croissance cette année. Une circonstance qui pousse le émissions de dioxyde de carbone (CO2) à votre deuxième croissance annuelle la plus élevée de l’histoire.

Les gouvernements doivent miser sur les technologies propres

Les gouvernements doivent miser sur les technologies propres« La dynamique extrêmement encourageante en faveur de l’énergie propre dans le monde se heurte à la présence tenace de combustibles fossiles dans nos systèmes énergétiques& rdquor; a déclaré Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

« Les gouvernements doivent résoudre ce problème à la COP26, en donnant un signal clair et sans équivoque qu’ils sont déterminés à adopter rapidement les technologies propres et résilientes du futur. LLes avantages sociaux et économiques de l’accélération des transitions énergétiques propres sont énormes et les coûts de l’inaction seraient immenses & rdquor;, a-t-il ajouté.

L’AIE explique clairement ce qui est en jeu : ce que signifient les promesses de réduction des émissions faites par les gouvernements jusqu’à présent pour le secteur de l’énergie et le climat. Et il établit ce qu’il faut faire pour aller au-delà de ces engagements annoncés, vers une trajectoire qui rejoint le scénario de zéro émission nette d’ici 2050 du rapport historique de l’AIE publié en mai, ce qui est cohérent avec limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

En plus du scénario d’émissions nettes zéro pour 2050, le « WEO-2021 » explore deux autres scénarios pour obtenir des informations sur la façon dont le secteur énergétique mondial peut se développer au cours des trois prochaines décennies et quelles en seraient les implications.

La dite ‘Scénario de politiques déclarées » Il représente une voie basée sur les mesures énergétiques et climatiques que les gouvernements ont mises en œuvre à ce jour, ainsi que sur des initiatives politiques spécifiques en cours d’élaboration.

Dans ce scénario, la quasi-totalité de la croissance nette de la demande d’énergie jusqu’en 2050 est satisfaite par des sources à faibles émissions. Mais cela laisserait les émissions annuelles autour des niveaux actuels. Par conséquent, les températures moyennes mondiales continueraient d’augmenter, atteignant 2,6 °C au-dessus des niveaux préindustriels en 2100.

La demande de pétrole en baisse

La demande de pétrole en baisseLes ‘Scénario de promesses annoncées ‘ il trace une voie dans laquelle les engagements de zéro émission nette annoncés par les gouvernements jusqu’à présent sont mis en œuvre dans les délais et dans leur intégralité.

Dans ce scénario, la demande de combustibles fossiles culminerait en 2025 et les émissions mondiales de CO2 chuteraient de 40 % d’ici 2050. Tous les secteurs connaîtraient une baisse, notamment l’électricité. L’augmentation de la température moyenne mondiale en 2100 resterait à environ 2,1 °C au-dessus des niveaux préindustriels.

Pour la première fois dans un rapport WEO, la demande de pétrole connaît une éventuelle baisse dans tous les scénarios examinés, bien que le moment et la vitesse de la baisse varient considérablement. Si toutes les promesses climatiques annoncées jusqu’à présent sont tenues, le monde continuerait à consommer 75 millions de barils de pétrole par jour en 2050, contre 100 millions aujourd’hui.

Dans le scénario zéro émission nette, la consommation tomberait à 25 millions de barils d’ici 2050. En revanche, la demande de gaz naturel augmente dans tous les scénarios pour les cinq prochaines années, mais au-delà de 2025, il existe de grandes divergences.

Après des décennies de croissance, les perspectives de consommation de charbon se dégradent sur la scène des promesses annoncées. Et la baisse qui pourrait être encore accélérée par l’annonce récente de la Chine qu’elle met fin à son soutien à la construction de centrales au charbon à l’étranger.

Ce mouvement, selon l’AIE, peut entraîner l’annulation de projets déjà prévus, ce qui permettrait d’économiser environ 20 milliards de tonnes d’émissions de CO2 cumulées d’ici 2050. Ce serait un montant similaire aux économies totales d’émissions de l’Union européenne pour atteindre le zéro net en 2050.

Des engagements plus ambitieux sont nécessaires

Des engagements plus ambitieux sont nécessairesLes différences entre les résultats du scénario des engagements annoncés et le scénario zéro émission nette à l’horizon 2050 sont importantes, ce qui met en évidence « la besoin d’engagements plus ambitieux pour que le monde atteigne le zéro net d’ici le milieu du siècle & rdquor;, note l’AIE.

« Les promesses climatiques actuelles n’entraîneraient que 20% des réductions d’émissions d’ici 2030 nécessaires pour mettre le monde sur la voie du zéro net d’ici 2050 & rdquor; », a souligné Birol. « Atteindre ce chemin nécessite investir dans des projets et des infrastructures d’énergie propre plus du triple de ce qui était prévu au cours de la prochaine décennie& rdquor;, a-t-il souligné

« Environ 70% de ces dépenses supplémentaires devraient être consacrées aux économies émergentes et en développement, où le financement est rare et le capital est encore jusqu’à sept fois plus cher que dans les économies avancées », a ajouté Birol.

Des investissements insuffisants contribuent à l’incertitude quant à l’avenir, souligne l’AIE. Les dépenses de pétrole et de gaz naturel ont été réduites par les effondrements de prix en 2014-15 et 2020. En conséquence, tout indique que la demande va stagner, voire baisser. Mais en même temps, les dépenses consacrées aux transitions énergétiques propres sont « bien inférieures à ce qui serait nécessaire pour répondre aux besoins futurs de manière durable ».

« Il y a risque imminent de nouvelles turbulences sur les marchés mondiaux de l’énergie», a alerté Birol. « Nous n’investissons pas assez pour répondre aux futurs besoins énergétiques et les incertitudes annoncent une période volatile à venir. La façon de remédier à cette inadéquation est claire : un grand coup de pouce aux investissements dans les énergies propres, dans toutes les technologies et tous les marchés. Mais cela doit arriver rapidement & rdquor;, a indiqué le directeur exécutif de l’AIE.

Des opportunités économiques énormes

Des opportunités économiques énormesLe rapport souligne que l’investissement supplémentaire nécessaire pour atteindre le zéro net en 2050 est moins coûteux qu’il n’y paraît. Plus de 40 % des réductions d’émissions requises proviendraient de des mesures qui s’amortissentcomme l’amélioration de l’efficacité, la limitation des fuites de gaz, ou l’installation de l’énergie éolienne ou solaire là où elles sont aujourd’hui les technologies de production d’électricité les plus compétitives.

En outre, les investissements dans les énergies propres et renouvelables créent également énormes opportunités économiques. Très rentable. « La poursuite réussie du zéro net créerait un marché pour les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries lithium-ion, les électrolyseurs et les piles à combustible de plus de mille milliards de dollars par an d’ici 2050, comparable en taille au marché actuel du pétrole et du rdquor ; , souligne l’Agence.

Même dans un système énergétique beaucoup plus électrifié, les fournisseurs de carburant auraient de grandes opportunités de produire et de distribuer des gaz à faible teneur en carbone.

Le scénario des engagements annoncés révèle que l’énergie propre et les secteurs connexes emploieraient 13 millions de travailleurs d’ici 2030, tandis que ce nombre double dans le scénario de zéro émission nette d’ici 2050.

Une dernière déclaration de l’AIE : « Les transitions vers une énergie propre peuvent offrir aux consommateurs un refuge contre les chocs des prix du pétrole et du gaz & rdquor ;.

Rapport de référence : https://iea.blob.core.windows.net/assets/ed3b983c-e2c9-401c-8633-749c3fefb375/WorldEnergyOutlook2021.pdf

