La transmission COVID-19 est aéroportée: 10 raisons clés pourquoi, qu’est-ce que cela signifie

Cela fait plus d’un an que la pandémie de coronavirus a fait des ravages dans la population mondiale et la voie de sa transmission est toujours en discussion. Eh bien, on aurait pu espérer que la transmission soit contrôlée dans un an, mais certaines études montrent que la transmission est aéroportée. Dans le passé, de nombreuses études, y compris celle financée par l’OMS, ont trouvé que les preuves n’étaient pas concluantes. Cependant, une équipe de chercheurs / experts a maintenant examiné les recherches disponibles dans The Lancet et a conclu qu’il existe des preuves cohérentes et solides montrant que la principale voie de transmission du nouveau coronavirus est aéroportée.

Qu’est-ce que ça veut dire?

Jusqu’à présent, on croyait que le SRAS-CoV-2 était transporté par de grosses gouttelettes et, par conséquent, toutes les mesures et directives ont été introduites en conséquence. Désormais, le virus en suspension dans l’air change la donne et les mesures de santé publique seront désormais prises en compte sur cette base. Ne pas le faire entraînera un grand nombre de public non protégé. Le Dr Trisha Greenhalgh de l’Université d’Oxford, qui est également l’un des principaux auteurs de l’article publié, a déclaré dans un rapport (The IE) que désormais l’accent mis sur le nettoyage en profondeur et le lavage fréquent des mains sera moindre. Une ventilation adéquate sera désormais nécessaire.

Maintenant, la nécessité de surveiller le dioxyde de carbone et de garder les fenêtres ouvertes pour une ventilation adéquate est la nécessité de l’heure. En dehors de cela, la filtration de l’air devient nécessaire et il est conseillé aux gens de porter des masques mieux ajustés lorsqu’ils sont à l’intérieur. Greenhalgh a ajouté que l’attention devrait être accordée aux 3C (comme l’appellent les Japonais) et que cela inclut d’éviter tout contact étroit, les endroits bondés ainsi que les espaces fermés (mauvaise ventilation).

Pourquoi COVID-19 est-il maintenant appelé aéroporté?

Au cours de la dernière année, de nombreuses observations ont été faites et après cela, dix raisons principales ont été conclues pour expliquer pourquoi le virus est en suspension dans l’air.

Il y a eu des événements de super-propagation où le coronavirus a été transmis et les modèles ont été cohérents avec la propagation aérienne, car les gouttelettes ou les fomites ne seront pas en mesure de provoquer une propagation à ce niveau. Bien que des transmissions à longue portée aient été enregistrées dans des chambres adjacentes dans des hôtels de quarantaine, elles n’ont jamais été documentées en présence les uns des autres.Il y a des cas asymptomatiques ou pré-symptomatiques qui représentent au moins un tiers (jusqu’à 59%) de toutes les transmissions. globalement et peut être considérée comme un moyen clé de propagation du virus. La propagation est plus à l’intérieur par rapport à l’extérieur, ce qui se produit généralement dans les voies de transmission aéroportées.Malgré l’utilisation de kits EPI et les précautions pour freiner la propagation (comme par transmission de gouttelettes), de nouvelles infections ont été documentées dans les organisations de soins de santé. Des souches de virus viables ont été détectées dans l’air et certaines expériences de laboratoire montrent que le virus peut rester dans l’air jusqu’à 3 heures. Même dans les filtres à air et les conduits des bâtiments des hôpitaux où sont présents des patients atteints de Covid-19, le SRAS-CoV-2 a été identifié. Certaines études portant sur des animaux infectés en cage qui étaient «connectés à des animaux non infectés en cage séparément via un conduit d’air» ont montré que le virus se transmettait également à partir de là. Les auteurs du rapport ont noté qu’aucune étude de ce type n’a fait surface, ce qui réfute l’hypothèse d’un Covid-19 en vol. Même pour les autres voies dominantes comme les gouttelettes fomites ou respiratoires, les preuves sont limitées.

