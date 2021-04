La transparence est devenue sombre – Conservative Daily News ⋆ .

Joe Biden a promis que son administration serait la plus transparente de l’histoire. Eh bien, il vaut mieux commencer car cela commence à être la présidence la plus secrète et la plus non communicative de tous les temps. À une époque où nous avons plus de moyens que jamais de tendre la main aux autres, Joe et son équipe continuent d’utiliser le même plan de match qu’ils ont utilisé avec succès pour tirer la laine sur les yeux de l’Amérique et mettre un homme vieillissant, mentalement déficient et un femme incompétente à la Maison Blanche. Nous avons des réseaux, des informations sur le câble, Facebook, Twitter, Instagram, Zoom et autres, mais à la place, à l’exception de Jen Psaki impoli et offensant que nous entendons quotidiennement, Biden et Harris nous ont donné des grillons. Il a fallu plus de 60 jours à Biden avant de tenir sa première conférence de presse, il s’adresse au Congrès le 28 avril lorsque la plupart des présidents donnent leur état de l’Union en février et nous n’entendons toujours pas les mots de Kamala Harris, pas des ricanements mais de vrais mots, à propos de son plan pour résoudre la crise frontalière. Ce silence va non seulement à l’encontre de leur propre promesse, mais est totalement inacceptable pour le peuple américain.

Les gens n’aimaient pas le style de Donald Trump, car il utilisait Twitter et Facebook pour contourner les faux médias. Il était implacable dans le nombre de messages qu’il envoyait quotidiennement. Vous n’avez peut-être pas aimé le ton, mais vous ne pouvez pas dire que l’administration Trump était tout sauf transparente. La transparence et ses méthodes ont peut-être été son talon d’Achille qui lui a coûté sa réélection …… cela et les fausses histoires se sont propagées par tous les moyens de communication et les histoires réelles qui ont été enterrées par les médias.

Le manque de transparence, de désinformation et de patience pour que les histoires disparaissent tout simplement est le modus operandi de tout le Parti démocrate. Examinons une liste des histoires qui ont fait surface au cours des dernières années et qui ont finalement disparu sans résolution. C’est en partie la faute du cycle d’information de 24 heures. Les histoires ont une courte durée de vie et meurent aux dernières pages au fur et à mesure que l’histoire la plus récente prend sa place. Sur certaines questions, nous dépensons des milliards de dollars en panels et en enquêtes, mais même après le paiement de la facture, nous manquons toujours de réponses et de clôture.

Le dossier russe et son lien avec Hillary Clinton Le problème du gouverneur Northam avec les photos Blackface et KKK Le shakedown Hunter Biden de l’Ukraine et de la Chine pour des millions de dollars La conspiration de primes sur le personnel militaire américain par Poutine La fraude fiscale, le mariage avec son frère et violations de l’immigration d’Ilhan Omar La fraude au financement de campagne perpétuée par AOC La fraude au financement de campagne perpétuée par Rashida Tlaib L’enquête sur les décès des maisons de retraite à New York aux mains du Gouverneur Cuomo. Les allégations sexuelles contre le gouverneur de New York Cuomo Diane Feinstein employant un ressortissant / espion chinois depuis plus de deux décennies Eric Swalwell ayant une liaison avec un espion chinois et est toujours en fonction L’enquête sur les décès d’une maison de soins infirmiers dans le Michigan aux mains du gouverneur Whitmer The allégations selon lesquelles John Kerry a donné des informations secrètes à l’Iran quand il était secrétaire d’État et après.

C’est une douzaine de boulanger (13) et il y en a plus. Beaucoup se purifient depuis des années tandis que d’autres sont assez récents. D’ici demain, ils seront tous les actualités d’hier et oubliés. Mais pas par certains d’entre nous. Certains d’entre nous attendent des réponses. Certains d’entre nous attendent la vérité. Certains d’entre nous devront peut-être arrêter de retenir leur souffle.

Pour la plupart des Américains, ce ne sont même pas des histoires. C’est peut-être parce que le Main Stream Media leur accorde peu d’attention ou qu’ils ne sont tout simplement pas importants pour eux. C’est triste, car quel niveau faut-il pour susciter la colère des Américains face aux problèmes des démocrates? Malheureusement, ils économisent toute cette énergie pour s’assurer que tout problème contre un républicain ne mourra jamais. Il suffit de regarder les efforts pour destituer ou destituer Donald Trump de ses fonctions pendant plus de quatre ans. Il n’avait même pas été assermenté ou n’avait commis aucune infraction lorsque les Maxine Waters, Adan Schiffs, Jerry Nadler ou Al Greens menaient le chant «Impeach 45». Ils ont passé peu de temps sur autre chose mais ils ont senti que c’était leur vocation. Comme c’est dommage que nos électeurs égarés continuent d’appeler les gens à DC ……. Très triste en effet.

Partagez ceci: