La transplantation cardiaque inspirante de TJ Olsen montre l’importance du don d’organes

Greg et Kara Olsen ont fait face à l’impensable ce mois-ci lorsqu’ils ont annoncé que leur fils TJ aurait besoin d’une transplantation cardiaque à l’âge de huit ans. Un garçon qui avait traversé tant de choses depuis le début de sa vie en 2012 faisait maintenant face à son défi le plus difficile.

Le week-end dernier, Olsen a annoncé qu’un donneur avait été trouvé pour leur garçon. Il a été transporté d’urgence en chirurgie d’urgence pour effectuer la greffe, et lundi, une brève vidéo a été publiée montrant TJ en convalescence.

La bravoure d’un enfant et la grâce de ses parents sont inimaginables. C’est un gros mot trop utilisé « inimaginable », mais je ne peux pas en trouver un qui corresponde mieux. Il n’existe aucun scénario dans lequel je puisse imaginer être fort si ma petite fille devait subir la moitié des procédures médicales que TJ a effectuées. L’idée qu’il se passait quelque chose sur lequel je n’ai aucun contrôle est impossible à comprendre. Que la petite fille qui a toujours l’idée idyllique que ses parents peuvent tout faire devrait lui dire « nous ne pouvons rien faire ». Même y penser me fait pleurer maintenant, et ce n’est pas une réalité dans laquelle je vis.

Il y a une leçon à tirer de TJ : pas seulement dans la vie, mais comment nous affrontons la mortalité. Les nôtres et les autres autour de nous. C’est la finalité dont aucun de nous ne veut parler, la poussant dans les recoins de notre esprit où nous cachons tout ce que nous sommes trop fragiles pour gérer dans notre vie. Aujourd’hui, nous regardons l’histoire de TJ, mais aussi comment nous pouvons changer nos vies pour nous adapter à des situations comme celle-ci à l’avenir.

L’histoire de TJ Olsen

Le football était la chose la plus éloignée de l’esprit de Greg Olsen en octobre 2012. L’ailier rapproché a connu un début de saison incroyable après sa première année en Caroline, mais son plus gros test était en dehors du terrain.

Kara Olsen était enceinte de jumeaux. Le couple a appris au début de la grossesse que leur fils TJ allait naître avec une malformation cardiaque congénitale connue sous le nom de « syndrome du cœur gauche hypoplasique », un terme groupé pour un certain nombre de défauts potentiels dans lesquels le cœur est incapable de pomper de l’oxygène riche. sang au corps. Une condition qui nécessite une intervention chirurgicale, et dans les cas extrêmes même une greffe.

Les fans des Panthers et la ville de Charlotte se sont ralliés aux Olsens après avoir appris la nouvelle. Une tradition de recrues en Caroline consistait à ce que les joueurs se déguisent en super-héros et en personnages de bandes dessinées et rendent visite aux enfants à l’hôpital pour enfants de Levine, mais c’était la première fois que l’un des membres de l’équipe avait besoin de l’hôpital de manière aussi critique.

L’importance de cette saison 2012 s’est accrue. Olsen jouait non seulement pour les Panthers, mais pour TJ. Le résultat a été l’un des plus encourageants de mémoire récente, le score de chaque semaine importait aux fans, mais pas autant que de s’accrocher à chaque mise à jour publiée sur l’état de TJ.

Plusieurs interventions chirurgicales plus tard, il a été annoncé que TJ irait bien. Au lieu d’être heureux que son enfant soit sorti du bois et de retourner aux affaires comme d’habitude, Greg et Kara ont transformé la maladie de leur fils en un point de force. Ils ont lancé “The HEARTest Yard”, l’idée originale de Kara qui a réalisé les soins à domicile dont TJ avait besoin après ses chirurgies, et la suite de besoins médicaux était tout à fait inaccessible pour ceux qui n’avaient pas le privilège d’avoir un salaire NFL dans leur maison .

En partenariat avec le Levine Children’s Hospital, The HEARTest Yard fournit des fonds, un soutien et des plans de traitement spécialisés pour tout le monde, quel que soit le revenu. Cela garantit que chaque enfant confronté à des problèmes similaires à ceux de TJ reçoit le même niveau de soins, éliminant ainsi l’obstacle impensable pour les personnes n’ayant pas les moyens de choisir les meilleurs soins possibles pour leurs enfants sans le fardeau financier paralysant qui en découlerait.

Depuis sa création, le programme s’est étendu au-delà des soins à domicile. Pivotant maintenant vers les soins aux adolescents, il fournit un soutien aux enfants confrontés à des problèmes médicaux brutaux et garantit qu’ils ne voient pas d’effets durables à l’âge adulte. En règle générale, les enfants qui reçoivent un diagnostic de maladie mortelle dans l’enfance éprouvent des difficultés cognitives et d’apprentissage au-delà de leur diagnostic physique. Le HEARTest Yard suit les enfants au-delà du « nettoyage », fournissant un soutien cognitif et d’apprentissage jusqu’à l’âge adulte.

C’est sans aucun doute l’une des meilleures organisations caritatives dans lesquelles un ancien joueur de la NFL a été impliqué.

Malheureusement, les luttes de TJ ont continué

Le 24 mai, Greg Olsen a annoncé que malgré des années de santé relative, TJ faisait face à un autre défi.

La semaine dernière a été exceptionnellement difficile pour notre famille. Comme beaucoup d’entre vous le savent, notre fils TJ souffre de graves problèmes cardiaques depuis sa naissance. TJ a déjà subi 3 chirurgies à cœur ouvert et a survécu avec un cœur modifié pendant ses 8 premières années de vie. Malheureusement, il semble que son cœur touche à sa fin. Nous travaillons actuellement sur le processus pour déterminer nos prochaines étapes, qui pourraient éventuellement conduire à une transplantation cardiaque. Nous sommes très reconnaissants pour le soutien incroyable que nous avons reçu au fil des ans. Nous avons reçu des soins de classe mondiale au Levine Children’s Hospital et nous sommes très reconnaissants envers leur incroyable équipe. Nous ne savons pas combien de temps nous resterons dans ces murs d’hôpital. Nous savons que nous contrôlons totalement nos attitudes et nos perspectives. TJ est un combattant depuis sa naissance. Nous allons traverser cela en famille et être mieux grâce à cette expérience. Merci pour les prières de tous. La famille Olsen

La communauté qui s’est rassemblée autour des Olsens en 2012 était toujours là. Même si Greg ne faisait plus partie des Panthers, l’amour que la communauté avait pour sa famille est resté. Les entreprises de la région ont apporté leur soutien, les jeux de la jeunesse ont rendu hommage au TJ, le stade Bank of America a été illuminé en vert pour une nuit en l’honneur du jeune garçon.

Les rêves sont vite devenus réalité. Un donneur a été trouvé pour TJ. L’enfant de 8 ans a eu une nouvelle vie, mais avec cela est venu un rappel sobre que pour qu’une personne triomphe, une autre était confrontée à une tragédie. Greg Olsen ne sait toujours pas d’où vient le cœur du donneur de son fils, un facteur de l’anonymat du processus, mais a demandé au monde de penser à eux, où qu’ils soient.

Nous voulons également demander que tout le monde prenne une seconde pour prier pour notre famille de donneurs. Leur altruisme pendant une période tragique a donné à notre garçon une chance de vivre. Nous ne savons pas qui ils sont, mais nous serons toujours reconnaissants pour tous les jours que nous avons avec Tj ❤️ Famille Olsen – Greg Olsen (@gregolsen88) 4 juin 2021

TJ Olsen a encore un long chemin à parcourir pendant qu’il se rétablit, mais il a maintenant une chance de vraiment vivre sans le nuage de sa maladie qui se profile. Une histoire peut se terminer ici, mais elle va bien, bien au-delà.

L’importance d’être donneur d’organes

Je n’ai jamais très bien connu ma tante Rochelle. Elle faisait partie de ces personnes que l’on appelle « tante » par osmose, une relation familiale si alambiquée et complexe qu’il est plus facile de dire tante que quel que soit le terme technique sur un arbre généalogique. Je ne l’ai rencontrée qu’à l’âge de 10 ans, alors qu’elle était déjà malade.

Rochelle était jeune, trop jeune pour avoir besoin de quelque chose d’aussi complexe qu’une transplantation cardiaque et pulmonaire – mais un examen de routine a révélé qu’à l’âge de 39 ans, elle avait des problèmes congénitaux qui nécessitaient une intervention. Rochelle et mon oncle Michael ont déménagé d’Australie-Occidentale à Sydney pour s’enregistrer à long terme dans l’un des meilleurs hôpitaux d’Australie, où elle aurait des soins 24 heures sur 24 et les meilleures chances d’obtenir une greffe.

Mon école était à distance de marche de l’hôpital. Ma mère venait me chercher, on passait et on voyait Rochelle tous les jours. Quand j’étais jeune, je pensais qu’on la dérangeait. Elle semblait toujours si fatiguée, et épuisée même pour ouvrir les yeux. J’ai appris plus tard que c’était le plus d’énergie qu’elle pouvait rassembler toute la journée, que le point culminant de sa vie confinée dans une chambre d’hôpital était de voir son neveu de 10 ans. Un bref répit de la réalité écrasante autour d’elle. Elle me demandait ce que j’ai fait à l’école, je lui dirais chaque détail, chaque blague que j’ai faite, ce que j’ai appris. Ses yeux s’illuminaient et un sourire se dessinait sur son visage.

Parfois, je me plaignais d’aller à l’hôpital. Comme n’importe quel enfant le ferait après avoir été invité à faire quelque chose tous les jours. Ma mère a expliqué comment les problèmes que j’avais avec cela étaient complètement compensés par la joie que j’ai apportée à Rochelle. Je n’ai pas vraiment compris, mais je l’ai aussi compris.

Je mentirais si je disais que j’ai une bonne idée de la gravité de la situation. Tout ce que je savais, c’est que Rochelle avait besoin d’un nouveau cœur ET de nouveaux poumons. À quelques occasions, un médecin appelait mon oncle Michael hors de la pièce et lui disait qu’ils avaient trouvé un cœur ou des poumons – mais attendaient de voir si un autre donneur émergeait pour compléter le puzzle. Michael reviendrait dans la pièce, à la fois joyeux et dégoûtant de lui-même. D’une part, il était excité qu’ils se soient rapprochés d’un pas, puis il se détestait d’avoir été mis dans une position où il espérait que quelqu’un d’autre pourrait mourir pour que l’amour de sa vie soit complet.

Ce processus a traîné en longueur pendant des mois. Parfois, il y avait un cœur. Peut-être qu’il y avait des poumons. Jamais en même temps, jamais les deux en cas de besoin. La Rochelle continue de se détériorer. Nos visites sont devenues plus courtes. Elle n’était plus capable de sourire comme autrefois.

Puis, un jour, nous avons arrêté de visiter. Le combat de Rochelle était terminé.

Quand ma mère a demandé au médecin, il a dit qu’elle était la première sur la liste des donneurs pour le cœur, la deuxième pour les poumons – et qu’elle n’avait pas bougé depuis un mois. Moins de la moitié des personnes décédées sur la côte est de l’Australie au cours de sa bataille étaient des donneurs d’organes enregistrés. C’est ici que j’ai appris l’importance du processus.

Une étude de 2019 a montré que plus de 90% des Américains soutiennent l’idée du don d’organes, mais seulement 54% sont des donneurs enregistrés. Cela peut être dû à des croyances religieuses, à l’oubli de remplir le formulaire lorsque vous obtenez votre permis de conduire, ou au fait de ne pas vouloir faire face à notre propre mortalité, mais nous devons être meilleurs.

Le don de vos organes est l’acte le plus simple et le plus altruiste qu’une personne puisse faire. Pouvoir littéralement sauver des vies sans aucun prix. Oui, vous serez évidemment mort, mais le don d’organes n’a aucune incidence sur ce processus. Il s’agit simplement de donner des choses que vous ne pouvez plus utiliser, mais nous avons peur de le faire.

Je comprends que le processus est effrayant. Cela rend la mort réelle. Cela nous oblige à imaginer un monde qui continue quand nous n’y existons pas. Cependant, imaginez ce que doivent ressentir les familles de ceux qui ont besoin de dons d’organes d’imaginer vivre dans un monde sans leurs proches ?

Vous pouvez y remédier presque immédiatement. Rendez-vous sur OrganDonor.gov, inscrivez-vous en tant que donneur et informez votre famille de votre décision. C’est tout ce qu’il faut. Imaginez tout le temps que nous perdons sur Internet chaque jour. Voici 10 minutes qui peuvent littéralement sauver une vie, peut-être même plus. Le dernier acte altruiste que toute personne peut faire pour changer complètement la vie de personnes que vous ne rencontrerez peut-être jamais, mais que votre générosité aura un impact pour toujours.