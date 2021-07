La TRC a donné une orientation aux réformes fiscales de l’Inde

Les principes de base des recommandations étaient d’élargir l’assiette, d’abaisser les taux marginaux d’imposition, de réduire la différenciation des taux, de simplifier la structure fiscale et de rendre l’administration plus efficace.

Juillet 2021 marque trois décennies de réformes économiques. On a beaucoup écrit sur les graves crises budgétaires et de la BoP qui ont conduit à leur déclenchement. Les mesures de réforme audacieuses comprenaient une dévaluation en deux étapes, l’adoption d’une nouvelle politique industrielle et le lancement du processus d’ouverture de l’économie. Le budget présenté par le ministre des Finances de l’époque, Manmohan Singh, le 24 juillet 1991, annonçait également la nomination de deux commissions, l’une sur les réformes du secteur financier avec M Narasimhan comme président et l’autre sur les réformes fiscales avec Raja Chelliah comme président. Bien qu’il y ait eu de nombreuses tentatives de réforme du système fiscal avant cela, le changement de direction du système fiscal pour l’économie de marché a été initié dans les rapports de la Commission des réformes fiscales (TRC).

Une approche systématique de la refonte du système fiscal était impérative pour donner une orientation au marché dans l’allocation des ressources, et la crise budgétaire en a fourni l’opportunité. Richard Bird examinant les rapports de la CVR dans l’EPW (11 décembre 1993) a noté : « La nécessité fiscale, poussée par le désir de laisser les forces du marché jouer un plus grand rôle dans l’allocation des ressources….exige pratiquement des réformes majeures dans la structure fiscale craquante. L’Inde a hérité du passé ».

La CVR a combiné les principes économiques avec l’approche des meilleures pratiques. Il y a trois parties dans le rapport. Dans le premier rapport intermédiaire, la CVR a défini les principes directeurs et les a appliqués aux impôts sur le revenu et la fortune, les droits de douane et les taxes sur la consommation intérieure. La première partie du rapport final portait sur les réformes de l’administration et de l’application des impôts directs et indirects. La deuxième partie portait sur la restructuration de la structure tarifaire. Les principes de base des recommandations étaient d’élargir l’assiette, d’abaisser les taux marginaux d’imposition, de réduire la différenciation des taux, de simplifier la structure fiscale et de rendre l’administration plus efficace. L’objectif global était de (i) réduire la part des taxes commerciales dans les recettes fiscales totales ; (ii) augmenter la part des impôts intérieurs sur la consommation en transformant les accises intérieures en TVA et (iii) augmenter la contribution relative des impôts directs.

Que le système fiscal qui prévalait à l’époque était obsolète, chaotique et craquant n’est pas une exagération. En 1973-74, la structure de l’impôt sur le revenu des personnes physiques comportait 11 tranches avec le taux le plus élevé à 85 % et une surtaxe de 15 %, ce qui signifiait un taux de 97,75 % pour ceux dont le revenu était supérieur à 2 lakh. Les taux d’imposition des sociétés étaient également élevés, une distinction étant faite entre les sociétés à participation multiple et les sociétés à participation restreinte. Dans le cas des droits de douane, il y avait plus de 100 taux, allant jusqu’à 400 %, en plus des barrières non tarifaires. Le droit d’accise était source de distorsion et compliqué avec l’introduction de la taxe sur la valeur ajoutée modifiée (MODVAT) sans réduire le nombre de taux, comme cela avait été recommandé par le Comité Jha.

Les propositions importantes de la CVR comprenaient la réduction des taux de tous les principaux impôts, c’est-à-dire les taxes douanières, les impôts sur le revenu des particuliers et des sociétés et les accises, à des niveaux raisonnables, maintenir la progressivité mais sans induire l’évasion. Il a recommandé des mesures pour élargir l’assiette de tous les impôts en minimisant les exonérations et les concessions, la simplification drastique des lois et des procédures, la mise en place d’un système d’information approprié et l’informatisation des déclarations fiscales, ainsi qu’une refonte et une modernisation en profondeur des mécanismes administratifs et d’exécution. Il a également recommandé que les taxes sur la production nationale soient entièrement converties en une TVA, à étendre au niveau de gros en accord avec les États, avec des revenus supplémentaires au-delà du stade de post-fabrication transférés à ces derniers.

La réforme de l’impôt sur le revenu de 1985-86 avait ramené les tranches à quatre et le taux marginal le plus élevé à 50 %. La Commission TRC a recommandé trois taux (20 %, 30 % et 40 %). De même, la structure de l’impôt sur les sociétés avait des taux différents, de 50 % pour les sociétés à participation multiple et de 50 % pour les sociétés à capital fermé, et celui-ci était unifié à 40 %. Une nouvelle réforme en 1997 a vu les taux d’imposition réduits à 10 %, 20 % et 30 % dans les trois tranches.

La CVR a recommandé des taux de droits de douane de 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 % et 50 % d’ici 1997-98. Cela signifiait une rationalisation considérable de plus de 100 taux, allant jusqu’à 400 %. Bien entendu, les sept taux de droits d’importation, variant largement selon le stade de la production, étaient excessifs. Néanmoins, le changement de direction consistant à baisser les taux réduisant la dispersion a été poursuivi par les gouvernements successifs jusqu’à son inversion en 2018.

Fait intéressant, après que la CVR a soumis le rapport, Chelliah a été nommé conseiller du ministre des Finances pour mettre en œuvre les recommandations. Les taux d’impôt sur le revenu ont été encore rationalisés à 10 %, 20 % et 30 % en 1997, lorsque P Chidambaram était ministre des Finances. En général, tous les ministres des Finances se sont orientés vers la réduction des droits d’importation pour rendre la fabrication compétitive jusqu’en 2018, date à laquelle la tendance s’est inversée. Bien entendu, la MODVAT et la taxe sur les services ont été fusionnées avec les impôts indirects au niveau de l’État pour faire évoluer la TPS. Tout compte fait, la réforme fiscale est toujours en cours, mais la CVR a certainement joué un rôle déterminant dans un changement de direction.

Conseiller, Takshashila Institution, et conseiller économique en chef, Brickwork Ratings. Les vues sont personnelles

