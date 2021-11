La très attendue collection Skims x Fendi est arrivée

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous pensons que vous pourriez les aimer à ces prix. ET! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

Grâce à Kim Kardashian et Kim Jones, nos bleus du mardi sont partis.

La marque de shapewear de la star de télé-réalité et la maison de couture emblématique s’associent pour une collection en édition limitée conçue pour la femme moderne. Combinant les styles les plus vendus de Skims avec l’inspiration de Karl Lagerfeld croquis d’une collection d’archives Fendi, la collaboration offre une variété de silhouettes sculptantes complétées par des tissus et des teintes riches, ainsi qu’un motif de logo hybride spécial.

« Fendi et Skims ont tous deux un pouvoir culturel très différent l’un de l’autre, mais tout aussi fort », a expliqué Kim Kardashian West. « Nous partageons le désir de repousser les limites, de penser différemment et de défier les conventions, c’est pourquoi nous avons trouvé tant de terrain d’entente en collaborant ensemble sur cette collection. »