La très romantique Ana Cheri pose avec un bustier en dentelle ! | Instagram

Ça ne fait aucun doute que maquette et femme d’affaires Ana Cheri est devenue une œuvre d’art dans sa dernière vidéo, où elle porte des leggings serrés et aussi un bustier en dentelle rose.

Certainement toujours utiliser n’importe quel vêtement qui porte de la dentelle sera toujours lié à tout ce qui est coquette, romantique et même passionné, sûrement pour cette raison à des modèles tels que Ana Chéri ils adorent l’utiliser.

Étant une célébrité Instagram, tout type de vêtement que vous portez habituellement le mettra toujours en valeur immédiatement, malgré cela, les réactions de ses fans changent généralement un peu.

C’est parce qu’évidemment ses millions de followers préfèrent la voir exhiber ses charmes avec de petites tenues que de la voir complètement couverte.

On pourrait même dire qu’il la connaît encore plus sans vêtements qu’avec elle, continuellement femme d’affaires et propriétaire de Chéri fit, elle utilise de minuscules morceaux de vêtements pour attirer les regards de ses fans.

dans cette vidéo dragueur Le mannequin et femme d’affaires apparaît semi-inclinée dans une sorte de fauteuil court sans dossier, cela ressemble plutôt à un large banc, à première vue il semble qu’elle ne porte que la partie supérieure, mais quand vous faites attention, vous pouvez voir qu’elle porte des leggings extrêmement serrés.

En haut elle porte un bustier en dentelle qui met en valeur ses énormes charmes, dans sa vidéo elle pose de deux manières comme on la voit au début puis de dos laissant tout derrière elle en vue.

L’endroit où se trouve le modèle contribue à le rendre plus romantique, d’autant plus que la grande fenêtre devant filtre la lumière du soleil qui lui donne un ton plus élégant et subtil, il pourrait facilement nous rappeler un tableau Renaissance avec une touche plus moderne.

C’est une ambiance, consultez ma bio et commençons ce week-end. Envoyez-moi un SMS et je vous enverrai quelque chose de spécial », a écrit Ana Cheri.

Il y a environ 11 heures, il a partagé cette vidéo via son compte Instagram officiel, où il compte déjà 12,5 millions de fans dans l’application, il a également 606 commentaires à ce jour.

Ses fans étaient ravis de voir la vidéo immédiatement, car bien qu’elle ne soit pas montrée autant qu’à d’autres occasions, il est tout aussi satisfaisant de la voir dans les images, posant comme une professionnelle du mannequinat.