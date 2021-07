La ‘Triarmada’ ne brille pas en triathlon et Blummenfelt est proclamé champion olympique

26/07/2021 à 02:08 CEST

Le Norvégien Kristian Blummenfelt a été proclamé ce lundi nouveau Champion olympique de triathlon, après avoir remporté l’épreuve exigeante des Jeux de Tokyo 2020, organisés sur le circuit du parc marin d’Odaiba dans la capitale japonaise, au cours duquel le meilleur Espagnol était le Baléare Mario Mola, qui a terminé dixième.

Blummenfelt, 27 ans, a parcouru la piste, 1 500 mètres de natation, 40 kilomètres à vélo et une dizaine de course à pied, en une heure, 45 minutes et quatre secondes; et a remporté le test très difficile, marqué par la grande chaleur et l’humidité élevée, devant les Britanniques Alex Yee -à onze secondes-, qui a remporté l’argent; et le Néo-Zélandais Hayden Wilde, qui est entré à vingt secondes et a accroché la médaille de bronze sur sa poitrine.

Le Norvégien succède à l’Anglais Alistair Brownlee dans l’histoire des tests olympiques, qui a revalidé à Rio 2016 le titre obtenu quatre ans plus tôt à Londres ; et qu’il n’a pas concouru ce lundi à Tokyo.

Le meilleur espagnol était le Majorquin Mola, triple champion du monde, qui était dixième, une minute et neuf secondes derrière Blummenfelt. Talaverano Fernando Alarza termine en douzième position, une minute et vingt secondes du Nordique; tandis que le seul quintuple champion du monde de l’histoire, le Galicien Javier Gómez Noya, avait vingt-cinquième, à deux minutes et 42 secondes du tout nouveau champion olympique