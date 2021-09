La trilogie Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo confirmée pour l’UFC 269

Après discussions entre les deux parties, la trilogie entre Brandon Moreno et Deiveson Figueiredo a déjà un rendez-vous. Châtain Il affrontera à nouveau l’ancien champion des poids mouches à l’UFC 269.

Le match a été confirmé par Brett Okamoto d’ESPN Mercredi soir.

Avis

La trilogie est lancée. Brandon Moreno défendra son titre contre Deiveson Figueiredo à l’UFC 269 le 11 décembre. L’UFC a envisagé de réserver Moreno contre. Alexandre Pantoja, mais Pantoja ne sera pas prêt avant la fin de l’année. Moreno voulait être actif et était prêt à combattre n’importe quel challenger. pic.twitter.com/8DqG9coYWR – Brett Okamoto (@bokamotoESPN) 16 septembre 2021

Au début, un combat entre Alexandre Pantoja C’était dans les plans, mais le Brésilien ne sera pas disponible et il a été décidé de faire une nouvelle confrontation avec le désormais ancien champion.

Dans le premier match joué sur l’undercard de UFC 256, le combat s’est terminé par un tirage à la majorité. Des mois plus tard dans le match revanche Châtain il a dominé et maîtrisé le Brésilien avec un mataleon, devenant ainsi le premier champion mexicain de l’histoire de l’organisation. L’Aztec se distingue par sa forte lutte, avec 11 victoires en guise d’achèvement.

Figueiredo, j’ai connu des problèmes d’équilibre avant le combat. Après sa deuxième défaite dans l’octogone le plus important du monde. Il cherchera à montrer que ce n’était que de la chance et que maintenant le résultat sera différent. Contrairement à son rival, Deiveson se distingue par son équilibre debout et sur la toile, avec 9 victoires par KO / TKO et 8 en guise d’achèvement.

Il est prévu que UFC 269 a lieu le 11 décembre dans un lieu à définir de Le Vegas, Nevada.

Twitter : https://twitter.com/mmaunola

Facebook : https://www.facebook.com/mma.uno

Instagram : https://www.instagram.com/mma.uno/

Publicité