La trilogie classique de Grand Theft Auto revient sur consoles et ordinateurs de la main du remasterisé de Rockstar Games | Jeux

Rockstar Games a annoncé la date de sortie de Grand Theft Auto: The Trilogy, une édition remasterisée qui améliore considérablement les visuels des trois jeux.

Jusqu’à il y a quelques jours à peine, l’édition remasterisée des trois jeux classiques qui composent une trilogie dans l’univers de Grand Theft Auto était une idée complètement farfelue qui ne peuplait que la tête des vrais fans.

Rockstar Games voulait que cette idée devienne une réalité et a annoncé aujourd’hui le lancement de Grand Theft Auto : The Trigoly. Cette édition remasterisée comprendra les trois jeux classiques.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition à venir le 11 novembre pour PS5, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PS4, Xbox One et le Rockstar Games Launcher. Pré-commandez maintenant : https://t.co/sVYRq0sqVe pic.twitter.com/rVGIXjOXfW – Rockstar Games (@RockstarGames) 22 octobre 2021

La triade est dirigée par Grand Theft Auto III, suivi de Grand Theft Auto : Vice City et Grand Theft Auto : San Andreas pour clôturer en beauté. Bien entendu, l’annonce de cette nouvelle édition a choisi une date des plus marquantes.

Aujourd’hui marque le 20e anniversaire du lancement de Grand Theft Auto III, il semble que Rockstar Games n’ait rien voulu laisser au hasard avec cette annonce. De plus, pour vous ouvrir la bouche, nous avons pu voir ce qui nous attend dans cette édition.

Étant un remastering, Rockstar Games semble avoir fait un effort pour remarquer une certaine amélioration à la fois des visuels et du gameplay. Il devrait être à la hauteur dans les deux domaines.

Bien sûr, la chose la plus intéressante à propos de Grand Theft Auto: The Trilogy est qu’il atteindra à la fois les ordinateurs et les consoles. Sur le site officiel du jeu vidéo, vous pouvez voir qu’il sera disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox et Nintendo Switch.

En atteignant des équipes avec autant de puissance que la Xbox Series X ou la PlayStation 5, la section graphique a été augmentée pour pouvoir offrir 4K et 60 images par seconde. Les effets ont été améliorés et la distance de tirage a également été augmentée.

Au niveau des prix ceux de Rockstar Games ont je peux une étiquette de 59,99 euros à cette édition qui comprend trois jeux. Le prix est, en effet, un peu élevé et il est possible que de nombreux utilisateurs ne décident pas de miser sur cette nouvelle édition.