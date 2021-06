La trilogie Conor McGregor est la « meilleure option » pour Nate Diaz après la défaite de Leon Edwards à l’UFC 263 alors que « Notorious » se prépare pour Dustin Poirier

Nate Diaz et son équipe pensent qu’un combat de trilogie avec Conor McGregor est la « meilleure option » pour son prochain combat après la défaite contre Leon Edwards.

Cesar Gracie a travaillé avec le natif de Stockton depuis le tout début de sa carrière et a vu son élève se rapprocher d’un retour spectaculaire à l’UFC 263.

. – .

Nate Diaz et son équipe pensent que Conor McGregor serait la “meilleure option”

Bien que Diaz n’ait pas pu obtenir la finition dont il avait désespérément besoin en Arizona, son stock avec l’UFC reste incroyablement élevé.

Dana White a admis qu’il pensait déjà au prochain combat pour le joueur de 36 ans, tandis qu’Edwards est coincé dans les limbes proverbiales des poids welters.

Diaz s’est propulsé dans le courant dominant du MMA avec une victoire sur Conor McGregor en 2016, avec son deuxième combat épique envoyant sa puissance de star sur une trajectoire ascendante.

Bien que McGregor soit enfermé pour un combat avec Dustin Poirier à l’UFC 264 le 10 juillet, la défaite contre Poirier encore une fois pourrait signifier que leurs chemins se croisent dans un avenir pas si lointain.

. – Contributeur

Diaz et McGregor est l’une des querelles les plus légendaires de l’UFC

« Je pense que la trilogie versus [Conor] McGregor [is the best option for his next fight]”, a déclaré Gracie Combat de MMA après le combat avec Edwards.

«Je sais que Nate veut des combats difficiles. Il est motivé par le combat contre les meilleurs gars.

McGregor est revenu à son poids plus naturel de 155 livres après avoir combattu Diaz deux fois au poids welter, avec un combat pour le titre léger toujours en tête.

S’exprimant avant son retour à l’UFC 257 contre Poirier en janvier, ‘The Notorious’ a admis qu’il aimerait avoir la chance de terminer une trilogie lucrative avec Diaz avant de mettre un terme à sa carrière.

“Il y a des carottes qui pendent, ou peu importe comment vous le diriez”, a déclaré McGregor La vie Mac. «Des coffres au trésor qui me sont présentés.

«Nous avons des titres mondiaux en boxe maintenant. De plus, j’entends Dana parler dans l’interview de The Mac Life et Nate Diaz revenait au poids léger.

“J’aime ça. J’adorerais rivaliser avec Diaz. Nous allons à nouveau concourir. Si cela se produit chez Lightweight, vous savez, pour un titre, ce serait aussi quelque chose de spécial.

« Donc, il y a beaucoup d’excellentes options qui sont en cours et voyons ce qui se passe. Je suis prêt.”