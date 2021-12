La trilogie de Nate Diaz donne à l’entraîneur de Conor McGregor des «cauchemars» alors que John Kavanagh nomme ses combats préférés à son retour, y compris Khabib a entraîné Islam Makhachev et Tony Ferguson, mais il pourrait également y avoir un combat pour le titre contre Dustin Poirier

Conor McGregor est resté fort dans sa conviction qu’il reviendra dans l’octogone de sa jambe cassée, mais contre qui ?

L’Irlandais a des affaires inachevées avec Dustin Poirier étant donné que sa blessure a provoqué la fin prématurée de leur combat de trilogie en juillet. Le Diamond a maintenant un titre léger à l’UFC 269 le 11 décembre.

McGregor (à droite) a été avec son entraîneur John Kavanagh toute sa carrière

Le président de l’UFC, Dana White, a déjà suggéré que McGregor reviendrait en juillet 2022 et qu’il reviendrait se battre avec Poirier. Si Poirier était champion, il semble que ce ne serait qu’un heureux bonus pour The Notorious.

Cependant, l’entraîneur de McGregor, John Kavanagh de SBG, dit qu’il existe deux autres options intrigantes.

« Je vais être honnête, la trilogie Nate Diaz est très, très tentante », a révélé Kavanagh sur The MMA Hour.

«C’est un combat qui me donne des cauchemars. L’homme n’arrête pas de s’avancer, que ce soit à trois ou cinq tours, mais c’est un combat intrigant. Donc celui-là est vraiment très intéressant.

Jon Kavanagh n’aime pas le match entre Conor McGregor et Nate Diaz

« Mais aussi celui de Tony Ferguson – cela ne s’est jamais produit. On en a beaucoup parlé. Et Tony a encore, je crois, beaucoup à offrir au jeu. C’est un attaquant très peu orthodoxe, grappler. Je pense que l’accumulation serait amusante pour les fans. Donc, n’importe lequel de ces types d’héritage. «

La division de 155 livres est sans doute la plus forte et la plus profonde de l’UFC en ce moment. Le top 10 est plein de tueurs où presque n’importe qui pourrait faire une course au champion.

Kavanagh pense que c’est un paysage passionnant pour une sensation au box-office comme McGregor et il montre l’appétit de vouloir revenir dans le mix malgré sa richesse presque infinie.

Conor McGregor est le champion d’origine

« Regardez, cette division est une tuerie », a déclaré Kavanagh. « Dan Hooker est là-dedans. L’Islam [Makhachev] se battre serait également incroyable, pour des raisons évidentes.

«Et nous avons celui qui va gagner cette ceinture à venir ce samedi. Alors, regardez, n’importe lequel de ces noms. Je suis juste ravi de voir Conor de retour en bonne santé, à l’entraînement.

Pourtant, peu importe à quel point certains des matchs dans le top 10 semblent excitants pour McGregor, il veut que ce titre léger revienne autour de sa taille et son équipe ne s’excusera pas d’avoir sauté la file d’attente pour se battre pour cela.

McGregor n’a qu’une victoire depuis qu’il est devenu double champion en 2016, mais il est toujours de loin le plus grand nom du sport – de tous les temps.

Conor McGregor s’est cassé la jambe en juillet

« Je me demandais ce qui se passerait après cette blessure », a déclaré Kavanagh. «C’est un long chemin de retour vers la récupération. Le garçon, ce n’est pas un secret, il a quelques livres en banque. Il pourrait évidemment partir vivre sur une île et jouer sur son yacht pour le reste de sa vie.

« Mais je n’ai pas vu baisser d’un pour cent son incroyable dynamisme, son désir, sa passion et son intérêt pour le sport. Je vous l’ai dit plusieurs fois, je l’ai dit à tout le monde, que si vous pouvez vous débarrasser des problèmes d’argent, vous découvrirez vraiment ce qui vous passionne, parce que vous ne ferez que quelque chose que vous vraiment prendre plaisir. Il est toujours au gymnase, toute la journée, tous les jours.

« Nous discutons toujours des techniques de combat, toute la journée, tous les jours. Il parle toujours de récupérer cette ceinture, toute la journée, tous les jours. Que pouvez-vous en conclure ? Il aime se battre. Il aime les arts martiaux mixtes. Il aime la compétition.

« Alors revenons en bonne santé, reprenons l’entraînement, et allons courir en 22, et je suis sûr qu’il y a des gens là-bas avec de la vapeur qui sort de leurs oreilles qu’il revient pour cette ceinture, mais je suis désolé de vous contrarier – il revient là-bas pour cette ceinture, alors donnez-moi votre meilleur coup sur Twitter », a déclaré Kavanagh.