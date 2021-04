La trilogie et une conséquence possible de «  l’invention de la franchise  »

Le retour à 38 ans du champion des quatre divisions et véritable légende des divisions mineures, Donnie Nietes, a surpris les locaux et les étrangers.

Le Philippin, qui n’avait pas combattu depuis plus de deux ans, a réussi à battre le Colombien Pablo Carrillo sur les cartes et bien qu’il ne soit pas classé dans le classement WBO, dans ce combat, la WBO lui a permis de remporter un titre aussi artificiel que stratégique. : le champion international.

Immédiatement, ce que l’on imagine, c’est que la WBO a l’intention de relancer cette revanche désirée contre Kazuto Ioka, qui a été vaincu par Nietes lors de son dernier combat dans une décision partagée, controversée et source de controverse. Il est clair qu’entre les deux, il y a des comptes en attente.

Cependant, il y a une autre raison qui pourrait même être plus puissante pour la WBO d’amener Nietes dans le ring des 115 livres: la trilogie Estrada et González. Ce n’est pas une nouveauté cette incertitude totale sur ce qui se passera après ce combat dans lequel ni le Puerto Peñasco ni le Nicaraguayen ne remporteront de titre.

Si Estrada gagne, il restera sous ce statut insultant de « combattant de la franchise » et verra Sor Rungvisai ou Carlos Cuadras célébrer le même soir que le nouveau champion des super mouches WBC.

Et ce sera pire en cas de victoire de Chocolatito; il ne peut qu’aspirer à être un champion du diamant. Donc, en minuscules. Cette possible «balle dans le pied» du WBC aura des conséquences et l’une d’elles pourrait être que la trilogie finisse par emmener González et Estrada vers un autre organisme.

Et l’OMB semble se préparer à pêcher dans des eaux agitées. Une possibilité que j’ai analysée avec Fred Granados, dans mon entretien hebdomadaire pour le groupe Facebook, Box Azteca et qui fait l’objet de cette vidéo.