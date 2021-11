La trilogie Grand Theft Auto est de retour sur le Rockstar Games Launcher.

La GTA Trilogy Definitive Edition est sortie la semaine dernière, seulement pour que Rockstar Games la retire immédiatement. Maintenant, les jeux sont de retour.

Lorsque la GTA Trilogy Definitive Edition a été lancée jeudi, elle était presque injouable sur PC. Les choses allaient si mal que tout le Rockstar Game Launcher est tombé en panne pour maintenance. Le lanceur a remonté vendredi, mais l’édition définitive de GTA Trilogy n’était toujours pas disponible à l’achat. Il y a eu beaucoup de spéculations sur les raisons, mais il semble que les problèmes proviennent de certains fonctionnements internes qui n’auraient pas dû faire partie de cette version.

« GTA: The Trilogy – The Definitive Edition n’est pas disponible pour jouer ou acheter car nous supprimons les fichiers involontairement inclus dans ces versions », a déclaré Rockstar sur Twitter. « Nous sommes désolés pour la perturbation et espérons en avoir les bonnes bientôt. »

Rockstar a finalement remis en vente la GTA Trilogy Definitive Edition dimanche.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition est à nouveau disponible via le Rockstar Games Launcher pour jouer et acheter. Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous nous efforçons d’améliorer et de mettre à jour les performances globales à mesure que nous avançons : https://t.co/hAfEKqYS3o – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 15 novembre 2021

Il est sûr de dire que la GTA Trilogy Definitive Edition ne recueille pas du tout l’accueil que Rockstar espérait. Les fans partagent toujours des bugs et des problèmes hilarants des jeux. Sans oublier que certaines fonctionnalités des versions PS2 manquantes ne séduisent pas les gens. Take-Two est cependant convaincu que Grand Theft Auto a la puissance de James Bond.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

