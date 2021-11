La trilogie GTA de 2K retirée pour PC et le lanceur Rockstar est cassé

Image: Rockstar

Quelque chose s’est très, très mal passé depuis le lancement hier de GTA Trilogy sur PC. Depuis hier soir, toute mention d’une version PC a été supprimée du propre site de Rockstar et l’application Rockstar Games Launcher est complètement hors ligne. Toute personne ayant acheté la collection remasterisée avant qu’elle ne disparaisse ne peut actuellement pas jouer.

Cela fait au moins 18 heures depuis la disparition soudaine de la trilogie GTA du PC, et Kotaku peut confirmer que le lanceur ne fonctionne pas. Ce qui signifie que tous les jeux PC de Rockstar, y compris Red Dead Redemption 2 et GTA Online, sont actuellement impossibles à jouer.

Pour une raison quelconque, Rockstar a choisi de supprimer toutes les versions de GTAs III, Vice City et San Andreas des magasins PC alternatifs, y compris Steam, avant ce lancement, ce qui signifie que son logiciel sur mesure est désormais le seul moyen d’acheter et de jouer aux jeux. Ou en effet, la seule façon de ne pas y jouer.

Le support de Rockstar, Twitter, a décrit cela comme étant « temporairement hors ligne pour maintenance », affirmant que les services seront de retour dès que cela sera terminé. Sauf que cela a été dit il y a environ 18 heures, le jour du grand lancement des versions remasterisées des trois premiers jeux 3D Grand Theft Auto.

Étonnamment, le compte est ensuite resté silencieux pendant 15 heures, avant de reconnaître tôt ce matin que le problème n’avait pas disparu.

« Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension », ont-ils déclaré aux clients qui venaient de dépenser de l’argent pour un jeu qui leur a été soudainement retiré le même jour. Ils ont poursuivi, « alors que nous continuons à travailler sur la restauration des services pour le Rockstar Games Launcher et les titres pris en charge ».

Le compte d’assistance normalement bavard a également cessé de répondre aux messages de quiconque depuis le début de cet incident, quel que soit le sujet. Nous avons contacté Rockstar pour plus d’informations et nous mettrons à jour s’ils répondent.

Kotaku a testé des titres GTA et Red Dead plus récents qui restent sur Steam, et ils ne peuvent pas non plus se lancer, liés comme ils le sont au lanceur de Rockstar.

C’est un look très particulier, avec un réel manque d’information de Rockstar aux joueurs qui veulent savoir ce qui se passe avec leurs achats. De toute évidence, quelque chose d’assez désastreux s’est produit, car il a été en panne pendant près d’une journée et la société n’a même pas proposé d’estimation du moment où les choses pourraient fonctionner à nouveau.

Mise à jour 11/12/2021 18h59 HE : Le lanceur de Rockstar Games est de retour, mais Grand Theft Auto: The Trilogy a encore besoin de quelques retouches avant son retour.

« Grand Theft Auto: The Trilogy restera indisponible pour jouer ou acheter car nous travaillons pour supprimer certains fichiers de données qui ont été involontairement inclus dans les nouvelles versions de ces jeux », explique un avis sur le site d’assistance de Rockstar Games. « Nous nous excusons sincèrement pour la gêne occasionnée et nous espérons que les versions correctes des jeux seront opérationnelles pour tout le monde dès que possible. »