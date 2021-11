La trilogie GTA pourrait être le «Cyberpunk 2077» de cette année alors que Rockstar est inondée de demandes de remboursement

Image: Jeux Rockstar

Rockstar Games est actuellement martelé avec des demandes de remboursement de ceux qui ont acheté Grand Theft Auto : La Trilogie – Édition Définitive suite à une multitude de problèmes, notamment des problèmes, des problèmes de performances et – par rapport à la version PC – l’incapacité de jouer réellement au jeu.

Rockstar a retiré la version PC de la vente après que les joueurs aient rencontré des problèmes avec le Rockstar Launcher, mais la société a ensuite déclaré qu’elle supprimerait également les fichiers « involontairement inclus » (merci, Eurogamer). Ce sont très probablement les chansons qui sont présentes dans le code mais qui ne sont pas réellement disponibles dans le jeu.

Cependant, ce ne sont pas seulement les propriétaires de PC qui demandent leur remboursement – ​​les joueurs de console sont également ennuyés par l’état dans lequel le jeu est sorti.

Il y a beaucoup de gros titres qui circulent sur les gens qui demandent des remboursements pour GTA: The Trilogy. Honnêtement, c’est quelque chose que je soutiens totalement, tout comme je l’ai fait avec CyberPunk l’année dernière. Les lancements de jeux inachevés et buggés sont devenus beaucoup trop courants au cours de la dernière génération ou deux. – The Galway Gamer (@TheGalwayGamer) 13 novembre 2021