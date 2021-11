La trilogie GTA remasterisée est indisponible sur PC depuis plus d’une journée

Grand Theft Auto: The Trilogy – Definitive Edition est devenu indisponible sur la boutique Rockstar Games le jour même de son lancement. La trilogie, qui est livrée avec les versions remasterisées de GTA III, GTA: Vice City et GTA: San Andreas, était censée être jouable le 11 novembre, mais en raison de problèmes de maintenance et d’autres problèmes, c’est tout sauf ça.

Le Rockstar Games Launcher est maintenant en ligne, mais GTA: The Trilogy – The Definitive Edition n’est pas disponible pour jouer ou acheter car nous supprimons les fichiers involontairement inclus dans ces versions. Nous sommes désolés pour le dérangement et espérons en avoir les bons bientôt. https://t.co/NiMNXUKCVh – Assistance Rockstar (@RockstarSupport) 13 novembre 2021

Le support Rockstar a envoyé un tweet disant que le bundle remasterisé est actuellement « indisponible pour jouer ou acheter », alors qu’il supprime « les fichiers inclus involontairement dans ces versions ». Il ne nous dit pas quel type de fichiers il supprime, ni ne fournit une estimation de la date à laquelle le jeu pourrait revenir en ligne, notant seulement qu’il espère remplacer les fichiers incorrects « bientôt ». Et quant à tous ceux qui ont réussi à récupérer des copies des jeux avant leur retrait, Rockstar leur a interdit de jouer. Rockstar a également retiré les anciennes versions des jeux de son magasin – avec Steam – avant la sortie de la trilogie remasterisée.

Malheureusement, le lancement des trois jeux remasterisés n’a été que tumultueux. Jeudi, le Rockstar Games Launcher a été interrompu pour «maintenance», rendant non seulement la trilogie remasterisée injouable, mais aussi toute la gamme de jeux de Rockstar, sa boutique, ses téléchargements et son système cloud inutilisables pendant plus d’une journée. Rockstar a finalement rétabli le service de son lanceur de jeux et d’autres services hier soir.

Jusqu’à présent, les premières critiques de GTA: The Trilogy – Definitive Edition ne semblent pas prometteuses. Les critiques trouvent le jeu rempli de problèmes et de bugs, affectant principalement les graphismes du jeu. Certains utilisateurs ont publié leur expérience sur Twitter, et cela n’a pas l’air joli – d’une tempête de pluie avec des gouttelettes blanches aveuglantes, des fautes d’orthographe flagrantes, à des personnages tout autour d’apparence géniale, le jeu a de sérieuses bizarreries.

The Verge a contacté Rockstar Games avec une demande de commentaire mais n’a pas immédiatement eu de réponse. Bien qu’ils ne soient pas disponibles sur PC, les jeux sont toujours disponibles à l’achat sur le Rockstar Games Store pour PlayStation 4 et 5, Xbox One et Series X/S, ainsi que la Nintendo Switch.