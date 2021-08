La trilogie Joshua Franco et Andrew Moloney se termine ce samedi aux Etats-Unis

Dario Pérez

@ Ringsider2020

Quand, après le confinement mondial, l’Australien Andrew Moloney (21-1, 14 KO) et l’Américain Josué Franco (17-1-2, 8 KO) se sont affrontés en tête d’affiche dans l’une des soirées hebdomadaires de Top Rank, beaucoup d’entre nous l’ont vu car nous n’avions pas goûté à la boxe depuis des mois et nous aurions vu presque n’importe quelle carte.

Le combat, qui a remporté le championnat du monde secondaire WBA des super-mouches en possession de l’Australien, était beau, divertissant, avec des alternatives et de l’émotion jusqu’à la fin. À tel point qu’ils ont pensé que c’était une bonne idée de proposer un match revanche immédiat par le promoteur de Bob Arum (ou peut-être qu’il a été signé, au cas où Joshua, qui appartient à Golden Boy Promotions, aurait battu le combattant local en logistique et en visiteurs dans quelle zone géographique).

De juin à novembre, date du deuxième combat, tous deux se sont préparés à fond pour ne laisser aucun doute. Et la vérité est qu’ils ne les ont pas laissés faire. Moloney a gagné au deuxième tour parce que sa main droite a temporairement rendu l’œil de Franco inutile, mais ni l’arbitre ni les juges, qui avaient la facilité de l’arbitrage vidéo, ne l’ont vu de cette façon. Ils ont statué sur une tête de Moloney que personne n’a vue, ergo techniquement nulle en conséquence, au grand désespoir du promoteur vétéran Arum. Inexplicable, comme tant de choses qui se passent en boxe au niveau officiel.

Et nous arrivons donc à ce troisième rendez-vous entre eux, avec plus que jamais l’envie de gagner, convaincre, et sortir de cette boucle dans laquelle ils sont depuis plus d’un an. Nous avons eu le plaisir de discuter avec les deux : Moloney définit la rencontre et une éventuelle victoire comme “Ce que j’ai le plus voulu dans ma vie”, alors que Franco la considère comme « Porte des meilleurs combats ». Combat passionnant, peu avec plus morbide que nous avons vu récemment, dont un nouveau candidat sortira en tout cas aux noms que les deux ont en tête, dirigé par Chocolatito González et Gallo Estrada. Il y a peu de divisions dans les poids en dessous de l’échelle de masse avec autant d’argent dans les procès les plus importants que celui de la super mouche, au-delà des ceintures.

En demi-fond, deux autres combats très séduisants accompagnent la star. Jason Moloney (21-2, 18 KO) combat 10 rounds au poids coq contre Josué greer (22-2-2, 12 KO), avec un titre intermédiaire WBC en jeu. Le frère d’une des stars de la nuit est le favori pour pouvoir se remettre dans les nuits du titre mondial, après sa dernière défaite aux mains de l’inexpugnable Naoya Inoue, malgré une performance estimable. Toujours à dix manches et dans la catégorie super-léger, Arnold Barboza jr (25-0, 10 KO) pèse ses chances d’entrer dans les soi-disant combats d’argent car il est classé n ° 3 WBO et n ° 5 WBC, avec Antonio Morán (26-4-1, 19 KO) de l’autre côté de l’anneau.

D’autres bons et prometteurs athlètes de Top Rank sont impliqués dans les matchs d’ouverture de la soirée. Ainsi, dans des combats de difficulté moyenne, il sera possible d’envisager les évolutions de Andrés Cortés (14-0, 7 KO), Abraham Nova (19-0, 14 KO) et cloche d’Albert (18-0, 5 KO), tous les trois à la limite du super poids plume, ou le poids lourd Trey Lippe (17-0, 17 KO).

Le gala est à voir en Espagne dans son intégralité via FITE TV tôt le matin du samedi au dimanche, à partir de minuit, à 8’50 euros pour changer. Il peut être acheté ici.