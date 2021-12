La trilogie Matrix : rattraper son retard sur les temps forts avant Résurrections

Si cela fait une minute que vous n’avez pas vu The Matrix, ou les deux autres films de la trilogie Matrix, ne vous inquiétez pas : le nouveau film, The Matrix Resurrections, fonctionne plus comme un redémarrage que comme une suite, donc vous ne t besoin d’avoir tous les détails de la franchise d’origine sous votre ceinture. Néanmoins, le scénario de base de la trilogie originale a un impact sur le nouveau film, donc si vous n’avez pas le temps de revoir les trois films originaux, il est utile de se remettre à niveau.

Avertissement: Le reste de cet article contient évidemment des spoilers de la trilogie Matrix originale. Si vous voulez les découvrir par vous-même, c’est maintenant votre chance de faire marche arrière.

Voici la partie dont vous vous souvenez probablement : au cours du premier film, le personnage de Keanu Reeves, Neo, passe d’un geek isolé pris au piège dans une simulation de réalité virtuelle, alias la « Matrice », en le sauveur de toute l’humanité, alias « l’Unique ». » Il le fait en tombant avec un groupe de combattants de la liberté qui lui montrent la vérité : le monde réel est en fait une prison post-apocalyptique brûlée, stérile et maintenant dirigée par des seigneurs de la machine qui ont créé la matrice pour amener les humains à penser le monde est normal, tout en les gardant dociles et asservis pendant que les machines les récoltent pour leur énergie. En fin de compte, Neo découvre qu’il a la capacité unique de voir à travers la matrice, ce qui signifie qu’il peut manipuler son code de l’intérieur et se battre contre les machines.

Nouvellement armé du pouvoir spécial de Neo, le combat pour la libération humaine se poursuit au cours des deux prochains films, Matrix: Reloaded et Matrix: Revolutions. Le nouveau film rattrape Neo – mais pas comme vous vous en souvenez – et rejoint le scénario original de Matrix, mais dans un tout nouveau contexte. Voici quelques-uns des faits saillants du voyage jusqu’à présent que vous devez savoir pour le prochain film.

1) La matrice est une sorte d’expérience de choix calviniste prédéterminée

La matrice est comme n’importe quel autre système informatique en ce sens que quelqu’un a dû la concevoir. Dans la Matrice, l’entité qui incarne ce créateur est appelée l’Architecte.

Neo rencontre l’architecte (Helmut Bakaitis) à mi-chemin du deuxième film. Il dit à Neo que la matrice doit être réinitialisée périodiquement pour faire face à la difficulté de combattre le choix humain. Il informe également Neo qu’au lieu de résister à la Matrice, il existe dans le cadre de sa conception et que, loin d’être « l’Un », il ressemble davantage au « Sixième ». Cinq autres messies de simulation avant lui ont dû décider comment gérer la réinitialisation imminente de la matrice. Le choix de Neo implique une sorte de calvinisme : s’il travaille avec les machines pour réinitialiser la matrice, il peut choisir lequel des habitants de Zion (la ville souterraine où résident les combattants de la liberté) pourra survivre et repeupler la matrice. S’il résiste, l’intégralité de la population humaine sera détruite. Neo ne choisit aucune de ces options.

Pourtant, l’idée que l’architecte a permis à toutes ces simulations de se dérouler avant – y compris la partie où l’Un aide à décider comment tout cela se termine – jette une ombre majeure sur tout ce qui se passe après leur première rencontre, y compris les événements de la nouveau cinéma.

2) Il existe des programmes voyous qui ont leur propre rôle à jouer dans la matrice

Dans le premier film, le principal ennemi de Neo est l’agent Smith (Hugo Weaving), l’une des incarnations des machines qui existent dans Matrix. Après que Neo ait vaincu Smith, il devrait être, en gros, effacé – réintégré dans le code. Mais Smith refuse et échappe au contrôle de Matrix, devenant un programme voyou qui peut agir seul. Au fil des films, Smith devient essentiellement un virus qui peut se répliquer à volonté en prenant le contrôle des humains qui se trouvent à l’intérieur de la matrice. Ils ne ressemblent pas toujours non plus à Hugo Weaving, ce qui peut nous laisser quelque chose comme « qui est l’humain et qui est le réplicant ? » situation.

Mais Smith n’est pas le seul programme voyou. Il y a aussi le Français (Lambert Wilson), alias le Mérovingien, qui fonctionne comme un seigneur du crime sur de nombreux autres programmes voyous et qui essaie de manipuler et de contrôler de nombreuses personnes autour de Neo. Et il y a Rama (Bernard White), un gars adorable qui s’est rebellé contre Matrix en épousant un autre programme voyou et en créant sa propre « fille » simulée nommée Sati (jouée par Tanveer K. Atwal dans Revolutions).

Sati devient crucial pour la construction du monde des films Matrix. Elle rencontre Neo alors qu’il est piégé dans les limbes, et Rama fait de grands efforts pour la protéger de la destruction par les machines. Puisque lui et sa femme l’ont créée simplement pour être leur fille, Rama dit qu’elle n’a pas de but, ce qui fait d’elle une anomalie dans Matrix, où tout est créé pour être utile. Mais il est fortement sous-entendu que Sati a un but. L’Oracle (joué pour la première fois par Gloria Foster mais plus tard par Mary Alice) suggère à un moment donné qu’elle pourrait être la prochaine, et de nombreux fans pensent qu’elle pourrait être une itération de l’Architecte – ou même un méchant, car à un moment donné, elle est assimilé par l’agent Smith, et on ne sait pas quand il a abandonné son emprise sur elle.

Ce qui est clair, c’est que Sati a encore un grand rôle à jouer ; comme Neo, son rôle est très inachevé.

3) Trinity et Neo meurent tous les deux à la fin

Neo et son âme sœur, la combattante de la liberté Trinity (Carrie-Anne Moss) ont chacun frôlé la mort dans les trois films, chaque coup devenant de plus en plus grave. Dans le premier film, Trinity sort à peine de la matrice avant d’être annihilé, tandis que Neo meurt presque de blessures à l’intérieur et à l’extérieur de la matrice mais survit en devenant l’Unique. Dans le deuxième film, Trinity est abattue alors qu’elle se trouve dans la matrice, ce qui la tuerait dans le monde réel, sauf que Neo atteint son cœur et extrait la balle. (Manipuler le code lui permet de faire des choses comme ça.) Pour ses douleurs, Neo finit dans le coma et essentiellement sans vie à la fin du deuxième film, piégé dans des limbes étranges dépeints comme une gare jusqu’à ce qu’il se réveille dans le monde réel dans le troisième film.

Le film final voit à la fois Trinity et Neo périr près du point culminant. Trinity meurt en essayant de défendre Zion contre les machines attaquantes dans ce qui pourrait être la mort la plus douloureuse de la série : en route vers la ville des machines, elle vole trop haut au-dessus de l’atmosphère brûlée, et alors qu’elle parvient à secouer les machines, elle perd le contrôle de son vaisseau spatial et s’écrase sur un bâtiment sur Terre, laissant Neo échanger quelques derniers mots d’amour avec elle avant qu’elle ne meure.

La mort de Trinity laisse sans doute à Neo rien qui l’empêche de se sacrifier pleinement pour la cause du sauvetage de l’humanité, ce qu’il fait finalement : après que les machines – incarnées sous la forme d’une seule entité appelée effrontément le Deus Ex Machina – apprennent que Smith est déterminé à détruisant la matrice, et avec elle, l’humanité, ils concluent un traité de paix avec Neo et l’envoient dans la matrice pour combattre Smith une fois pour toutes. Neo bat finalement Smith avec une version plus grandiose de ce qu’il a fait dans le premier film, plongeant dans Smith et le faisant exploser de l’intérieur. Cette fois, il se permet d’être pleinement assimilé par Smith – mais il se permet également d’être utilisé comme une sorte de fusible électrique pour les machines, qui utilisent le corps de Neo pour envoyer une énorme décharge d’électricité à travers Smith, faisant exploser tous les corps Smith habite dans toute la matrice, le détruisant complètement. (Pour le moment.)

Qu’il suffise de dire que Neo est plutôt mort une fois que c’est fini. Mais les autres personnes que Smith avait précédemment assimilées reviennent, et l’Oracle, qui est parmi eux, dit à Sati qu’elle pense que Neo pourrait être de retour un jour.

4) Les humains et les machines ont formé une paix fragile

Comme mentionné, les machines sont fermement opposées à ce que Smith détruise tout, à tel point qu’elles sont prêtes à travailler avec Neo pour le vaincre. Cela permet aux humains et aux machines de créer une paix difficile, mais, espérons-le, durable, qui préserve Zion et permet à tout humain de quitter la Matrice pour le monde réel s’il choisit de le faire. (Bien que nous devons nous demander, étant donné à quel point le personnage de Joe Pantoliano, Cypher, était impatient de revenir à l’ignorance béate de la matrice dans le premier film, combien d’humains seraient si prompts à sauter sur l’offre.)

La matrice est rare parmi les récits cinématographiques de ce genre en ce qu’elle n’offre pas le renversement révolutionnaire comme la victoire ultime pour ses héros, mais plutôt une tentative d’avancer, dans laquelle l’homme et l’intelligence artificielle peuvent travailler ensemble et construire un nouveau monde . Cette fin permet également de répondre dans une certaine mesure au fait que les humains ont créé ce problème pour eux-mêmes – ils ont d’abord créé les IA, puis, une fois que les machines se sont révoltées, ils ont incendié leur propre atmosphère dans une tentative futile de se débarrasser des machines. En permettant à la résolution d’impliquer une trêve au lieu d’une victoire pure et simple, les films Matrix reconnaissent que les humains n’ont pas entièrement suivi le voyage d’un héros traditionnel.

5) Jada Pinkett Smith est totalement dans ces films !

Vous ne vous souvenez peut-être pas d’elle, mais en tant que personnage de Niobe, Jada Pinkett Smith donne un coup de pied au cul dans les deuxième et troisième films de Matrix. Un leader central parmi les révolutionnaires de Sion, Niobe pilote le vaisseau spatial Logos, utilise des tactiques de guérilla pour réussir à poser des bombes dans une centrale électrique majeure et découvre comment diriger un aéroglisseur. Elle et Morpheus (Laurence Fishburne) ont une histoire romantique, et cela implique qu’elle l’aime toujours, même si elle est passée à autre chose. Niobe joue également un rôle majeur dans le jeu vidéo Enter the Matrix, où elle combat des programmes de vampires et tout un tas d’agents Smith. Pas trop mal.

The Matrix Resurrections sera en salles et en streaming sur HBO Max le 22 décembre.