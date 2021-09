La trilogie Metroid Prime avait une équipe de développement de base de quatre, étonnamment

Image : Nintendo

Plus tôt dans la journée, nous avons partagé un détail assez intéressant sur le développement de Donkey Kong Country Returns, grâce à une excellente interview sur le podcast Kiwi Talkz de Reece Reilly avec l’ancien développeur et designer senior de Retro Studios, Mike Wikan. Naturellement, une grande partie de l’entretien a porté sur le Metroid Prime jeux, dans lesquels Wikan a joué un grand rôle, et il y a quelques pépites d’informations intéressantes qui montrent comment la série s’est réunie à l’ère GameCube / Wii.

Un segment qui nous a intrigués, principalement à cause de notre amour pour Trilogie Metroid Prime sur Wii, liés à la façon dont cette compilation s’est réunie. Wikan explique que c’est une équipe de quatre personnes seulement qui a effectué la recompilation de base et les changements de contrôle pour la version Wii, ce qui est impressionnant. Cela faisait suite à un segment dans lequel il parlait des fameuses rencontres de boss pour Spider Ball et Boost Ball dans la version originale de Metroid Prime 2 : Échos, et comment ils ont été « corrigés » pour le bundle de trilogie.

Tanabe-san (co-producteur) était plus sur les écrous et les boulons. Nous avons besoin de plus de ces ramassages ici, nous devons équilibrer là-bas. Il y a eu un cas interne qui m’a frustré et que nous avons résolu plus tard. Dans Echoes, il y a deux gardiens de boss d’araignée, les gardiens Spider Ball et Boost Ball, et ils sont notoirement difficiles à battre dans les versions originales. Meurtrierment mauvais, jetez votre manette par terre, et faites un doigt d’honneur à Mike Wikan où que vous soyez.

C’était un changement de réglage qui a été fait au cours des trois derniers jours avant que nous devenions or. Tanabe-san s’est vraiment battu pour ça, “nous devons le rendre plus serré”, et nous nous sommes dit “non, c’est déjà trop serré”. Nous l’avons rendu plus serré et il s’est avéré trop serré, n’est-ce pas ?

Donc, à l’époque où nous avons fait Trilogy, qui était un autre projet intéressant. Nous étions quatre à faire la recompilation complète de la trilogie. Donc, quatre d’entre nous ont été pris à part et ont déchiré les trois jeux et les ont réunis à nouveau pour Trilogy avec son schéma de contrôle. Juste quatre d’entre nous, pas de pression !

Mais ce que nous avons eu à faire, c’était de rentrer, j’étais le seul designer de l’équipe à avoir fait les trois matchs. Je savais donc où tous les squelettes étaient enterrés ; J’avais scénarisé la plupart du jeu, conçu les IA et ce genre de choses, donc je connaissais toutes les conneries cassées sous le capot que je n’ai jamais pu réparer. Des trucs que la plupart des gens ne sauraient jamais être là. Les gens qui faisaient des speedruns savaient qu’ils étaient là parce qu’ils battaient contre tous les coins de chaque pièce jusqu’à ce qu’ils trouvent un passage. Nous avons donc eu l’opportunité avec Trilogy de réparer ces choses, car ils m’avaient embêté depuis.

Alors je suis retourné à l’intérieur et j’ai changé les gardiens et j’ai fait savoir à Tanabe-san que je remettais les choses comme elles étaient ! Il m’a dit ‘ok Wikan-san tu avais raison, c’est parfaitement ok’.

Si vous continuez la vidéo de ce segment, il y a aussi une section extrêmement intéressante (à partir de 13h14) qui explique à quel point Nintendo a surveillé et géré de près la tradition des jeux, en apportant de nombreuses corrections pour que les jeux s’intègrent dans l’univers Metroid. Il y a aussi un aperçu fascinant du langage Luminoth et de son fonctionnement réel – c’est une signature manuscrite élaborée.

Bien sûr, nous espérons toujours que les rumeurs sans fin sont réellement vraies et nous obtenons une sortie « HD » de Metroid Prime Trilogy ; c’est un ensemble de jeux exceptionnel, qui mérite d’être présenté à un tout nouveau public.

